歐遊不留神1秒被偷身家！台女教「超有效防偷法」包保扒手遠離你

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】喜愛「獨遊」女生愈來愈多，由於一個人去旅行不論行程、住宿、飲食編排都由自己作主，可以無拘無束周圍玩！不過「獨遊」女生玩樂同時別忘自身安全，在歐洲旅行遇到小偷、扒手似乎是不可避免的問題，法國、義大利、西班牙更是嚴重，曾經有港人於討論區分享在巴黎被1秒偷去整副身家的經歷，事後讓帖主心灰意冷！



連登討論區以「啱啱喺巴黎俾人偷晒啲錢」為題，事源帖主於巴黎旅遊期間，正於超市付款時，一時之間未有把袋子拉好，殊不知在短短1-2秒財物即被人偷去。之後帖主聯想起當時付款時有兩人站在身旁，正當要求兩人留下兼報警求助，惟兩人一聽到報警便打算離開，並且用粗口問候帖主，直罵他不尊重法國人。

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】連登討論區以「啱啱喺巴黎俾人偷晒啲錢」為題，一時之間未有把袋子拉好，殊不知在短短1-2秒財物即被人偷去。（連登討論區 截圖）

早前，YouTube有名《超級愛蛋撻》頻道主上傳了影片表示自己到法國旅遊一個多月，全程都沒有被偷，並大方分享了「超有效防偷防盜」，影片一出即引網民熱議，不少網民都大讚頻道主內容全面兼實用，對將來歐遊極具幫助，一起來看看究竟吧！

歐遊｜台女列歐遊4大注意事項

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】Youtube有名《超級愛蛋撻》頻道主（youtube@《超級愛蛋撻》截圖）

歐洲防盜｜1. 財「不外露」



不少人歐遊時候常遇到小偷的地方多數集中在市中心的地方，不少旅遊勝地都是非常多人被偷竊的區域，因此大家務必做好防範措施。首先別成為小偷的對象，不要用手提包、背包，一抓就得手。頻道主建議大家用運動腰包或把財物藏在貼身衣內，由於這類型都相當貼身、迷你兼且易藏身，不容易被小偷發現。

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】財「不外露」（youtube@《超級愛蛋撻》截圖）

歐洲防盜｜2. 別讓人覺得「你是遊客」



大家旅遊時，人生路不熟難免會查看地圖，但是這個舉動超明顯暴露出遊客的身份，更容易被小偷盯上成為被偷的目標。頻道主建議大家務必要裝成是華裔很熟悉當地周圍，所以要提前做好路線攻略。

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】別讓人覺得「你是遊客」（youtube@《超級愛蛋撻》截圖）

歐洲防盜｜3. 景點打卡慎防



明白大家出外旅遊一定希望留下倩影，但大家到歐遊時最好不要請路人替自己拍照。頻道主表示歐洲有不少騙徒會假扮好心人幫你拍照，殊不知一轉身立馬偷取手機就跑掉，或者會假扮替你找個好位置打卡，當幫你拍照後就會向你索取拍照費。

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】騙徒會試圖在你手上綁上幸運手環，之後就會問你要錢或者趁機偷你的財物（youtube@《超級愛蛋撻》截圖）

此外，騙徒會試圖在你手上綁上幸運手環，之後就會問你要錢或者趁機偷你的財物。當中以巴黎聖心堂是手繩黨較為活躍的旅遊景點。頻道主親授大家一招即可避免，大家在觀光時緊緊把雙手纏繞在胸前，減低騙徒輕易碰到你的手。

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】頻道主亦提醒大家要小心「吉普賽」女人（youtube@《超級愛蛋撻》截圖）

另外，頻道主亦提醒大家要小心「吉普賽」女人，尤其是帶著孩子的婦女，她們多數以乞討、問路、填問卷的方式吸引你的注意力，此時其他伙伴就會趁機下手。

歐洲防盜｜4. 近距離坐Uber，遠距離坐火車或地鐵



最後一點，頻道主分享了乘搭交通工具的親身經驗，她表示若果去近距離坐Uber，遠距離坐火車或地鐵，由於Uber的安全性相對較高。另外，大家多數喜歡晚上到巴黎鐵塔觀賞燈飾或到凱旋門欣賞夜景，通常都會逗留到很夜的時間，頻道主表示大約晚上9:30左右地鐵的客量都較稀少，犯罪率亦較高，連當地人都甚少這段時間乘坐地鐵，因此建議大家最好乘搭Uber回酒店更安全。