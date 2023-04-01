行李箱推介｜9大熱門品牌推介：MUJI性價比高！附空姐5招揀行李箱

行李箱推介｜復活節假期將至，相信不少女生都計劃了善用這個長假期去旅行，又是時候要入手一個全新的行李箱！早前有位空姐就在社交平台上分享了5大揀選行李箱的秘訣，大家在入手行李箱前不妨參考一下，耐用之餘更加安全！《01女生》亦會為大家盤點9大行李箱品牌推介！



現職空姐教5招揀行李箱

有位來自加拿大的空姐Meghan Homme，有飛了300班航班的經驗，她早前就在TikTok上分享了5個入手行李箱的建議，讓各位女生們在揀選行李箱時，可以有個參考！

（jennierubyjane＠IG）

入手行李箱建議1：建議買深色行李箱

Meghan指出淺色的行李箱，如果不小心把它刮花或弄污，所有痕跡都會很明顯，所以還是建議入手深色行李箱比較好。

入手行李箱建議2：建議買硬殼或防水的行李箱

硬殼行李箱顯然較軟殼的耐用及安全，亦可以避免被人割開行李箱。若然其他行李出現滲漏，使用防水質料的行李箱也可避免會弄污箱內個人物品。

入手行李箱建議：建議買硬殼或防水的行李箱（gettyimages）

入手行李箱建議3：4輪子比2輪子好

如果行李箱太重的話，只有2個輪子拖起來很吃力，當你要在機場拖著行李箱到處走時，你必定要大感後悔，所以建議入手具有4輪子的行李箱。

入手行李箱建議4：建議選購可擴展的行李箱

很多時去旅行，瘋狂購物後才發現行李箱收納不了所有戰利品，實在會令人相當沮喪！所以 Meghan 就建議選購一些有提供擴展功能的行李箱，在有需要時提供額外收納空間！

入手行李箱建議：建議選購可擴展的行李箱（gettyimages）

入手行李箱建議5：不需要最貴、高級行李箱

Meghan 最後建議大家不用購買昂貴的行李箱，選購適合自己而且實用的就好了，貴重的並不代表是最好的。

入手行李箱建議：不需要最貴、高級行李箱（gettyimages）

9大行李箱品牌推介！RIMOWA、LOJEL、MUJI必收！

看過了揀選行李箱的5大秘訣之後，是否心郁郁想馬上入手一個呢？《01女生》就會大家盤點9大行李箱品牌推介！

行李箱品牌推介1：RIMOWA

行李箱品牌推介1：RIMOWA（rimowa@IG)

行李箱品牌推介2：LOJEL

行李箱品牌推介2：LOJEL（lojeltravel＠IG）

行李箱品牌推介3：CROWN

行李箱品牌推介3：CROWN（豐澤 官網）

行李箱品牌推介4：Samsonite

行李箱品牌推介4：Samsonite（Samsonite 官網）

行李箱品牌推介5：GLOBE-TROTTER

行李箱品牌推介5：GLOBE-TROTTER（globe_trotter_hk＠IG）

行李箱品牌推介6：ECHOLAC

行李箱品牌推介6：ECHOLAC（echolachk＠IG）

行李箱品牌推介7：TUMI

行李箱品牌推介7：TUMI（tumitravel＠IG）

行李箱品牌推介8：MUJI

行李箱品牌推介8：MUJI（MUJI 官網）

行李箱品牌推介9：Delsey

行李箱品牌推介9：Delsey（豐澤 官網）