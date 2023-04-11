專訪｜跟MIRROR三子看Duffy遊玩屋打卡位　望全團做1事促進友誼！

「迪士尼是一個繽紛、奇妙、夢幻、充滿正能量的地方」，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）早前就來到了香港迪士尼樂園這個奇妙世界，率先帶我們走進全新「Duffy與好友遊玩屋」，分享多個夢幻打卡位，讓女生們也可以跟著三子在多個角落打卡留倩影！



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跟著MIRROR三子看「Duffy與好友遊玩屋」5大打卡位

Anson Lo提到希望MIRROR全團12人可以有機會一起到迪士尼遊玩及Staycation，坦言MIRROR向來在人前的形象偏向「型格、暗黑」，而迪士尼就剛剛與這形象相反，是一個繽紛、奇妙、充滿正能量的地方，如果私下可以跟團員們前來感受下這個夢幻氛圍也很不錯，而早前Anson Lo、Edan與Ian就帶我們率先走進了全新的「Duffy與好友遊玩屋」玩樂打卡，一起看看遊玩屋內有甚麼打卡點吧！

迪士尼是一個繽紛、奇妙、夢幻、充滿正能量的地方！ 盧瀚霆 Anson Lo

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位1：Duffy與好友的起居室

一踏進「Duffy與好友遊玩屋」，猶如置身在天真又可愛的故事世界之中，首先參觀一下Duffy與好友的起居室。

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位1：Duffy與好友的起居室（陳葦慈 攝）

一踏進「Duffy與好友遊玩屋」，就猶如置身在天真又可愛的故事世界之中。（陳葦慈 攝）

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位2：CookieAnn的廚房

廚房位置當然是熱愛烹飪的CookieAnn的專屬角落吧！餐桌及杯子蛋糕前都是個不錯的打卡位，配合粉嫩的背景色調，猶如置身甜蜜夢幻國度！

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位2：CookieAnn的廚房（陳葦慈 攝）

廚房位置當然是熱愛烹飪的CookieAnn的專屬角落吧！（陳葦慈 攝）

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位3：Gelatoni的藝術廊

「畫家Gelatoni」擁有著藝術家個性，而且別具創作靈感，最大的嗜好就是繪畫，Edan就直認自己的個性與Gelatoni很相似，就讓他示範一下在Gelatoni的藝術廊中打卡吧！

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位3：Gelatoni的藝術廊（陳葦慈 攝）

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位4：LinaBell的森林迷宮

活潑好動又對萬物充滿好奇心的LinaBell，最愛探索及熱愛大自然，大家也不妨到她的森林迷宮中數數蝴蝶！

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位4：LinaBell的森林迷宮（陳葦慈 攝）

記得入園後領取預約等候卡，同換上春日新裝的Duffy與好友見面玩耍！

「Duffy與好友遊玩屋」打卡位5：海岸邊（香港迪士尼樂園 提供）

除了「Duffy與好友遊玩屋」外，Edan也提議大家一定要到小鎮廣場的「Duffy與好友巨型塑像擺設」、美國小鎮大街仿煤氣燈柱上的「Duffy與好友主題花卉裝飾」，以及城堡前打卡留念。

除了「Duffy與好友遊玩屋」外，Edan也提議大家一定要到這幾個打卡位打卡！（陳葦慈 攝）

Anson Lo提到「Duffy與好友遊玩屋」真實還原了多個Duffy與好友的故事場景，「裡面真的很有趣，一個相當驚奇歷險的地方」，聽到Anson Lo這樣說，是不是很想去體驗一下呢？除了遊玩屋之外，Anson Lo就認為「灰熊山極速礦車」也是到香港迪士尼樂園必定要玩的設施之一，「因為是相當刺激，以及可以親親大自然」，果然是與擁有冒險精神的Duffy很相似！

Anson Lo提到「Duffy與好友遊玩屋」真實還原了多個Duffy與好友的故事場景，「裡面真的很有趣，一個相當驚奇歷險的地方」！（陳葦慈 攝）

跟朋友來迪士尼樂園本來是一個很歡樂的節目，但朋友之間偶爾都會出現爭執摩擦，Ian就教了大家2招有效方法，馬上哄回對方，免得破壞歡樂的一天！「香港迪士尼樂園裡有很多精美禮品，可以買來送給對方，哄回他」，例如遊玩屋主題家品，包括豆袋梳化、茶几、地毯、掛牆燈飾等都很值得入手！

「另外，就是香港迪士尼樂園有很多美食，我相信吃美味的食物，大家心情都會好轉起來」，大街餅店、戶外小食亭有超可愛的主題蛋糕及麵包，大街餐廳及酒店餐廳亦有推出「Duffy與好友主題下午茶」，Ian就像CookieAnn一樣會用美食溶化人心！