專訪｜MIRROR三子個性大揭秘！快問快答友情挑戰：互爆對方怪癖

香港迪士尼樂園推出「Duffy與好友同萌遊」，早前在樂園舉行了慶祝派對，更邀請到人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）驚喜現身，跟Duffy與好友熱舞！三子分別揀選了最能代表自己的「Duffy與好友」角色，想知道他們與角色們擁有甚麼相似特質？立即看《01女生》與 Anson Lo、Edan、Ian 的專訪！



香港迪士尼樂園推出「Duffy與好友同萌遊」，早前在樂園舉行了慶祝派對，更邀請到人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）驚喜現身！（陳葦慈 攝）

與自己最相似的「Duffy與好友」角色

Anson Lo 盧瀚霆：Duffy

談到與自己最相似的「Duffy與好友」角色，Anson Lo 就選擇了 Duffy，指 Duffy 具冒險精神、熱愛探索、探險的特質與自己頗相似，「正如我在音樂上都很喜歡探索各種音樂類型」。

Anson Lo 盧瀚霆：Duffy（陳葦慈 攝）

Edan 呂爵安：Gelatoni

Edan 就認為自己與 Duffy 的好朋友「畫家 Gelatoni」最相似，Edan 直指 Gelatoni 具有藝術家個性，而且很有創作靈感，坦言自己都充滿想法，又具有無比創意，正好與 Gelatoni 的個性不某而合，大家又認同嗎？

Edan 呂爵安：Gelatoni（陳葦慈 攝）

Ian 陳卓賢：Cookie Ann

Cookie Ann 性格活潑熱情，又喜歡研究食譜，製作出各式各樣的創意料理，是 Ian 認為與自己最相似的角色，「我都很喜歡烹飪，我們煮的食物都很好吃的」，「hellosss」們聽完有沒有很想見識下 Ian 的廚藝呢？

Ian 陳卓賢：Cookie Ann（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜Ian的怪癖

Anson Lo 大爆 Ian 有「喜歡回家睡覺」的奇怪癖好，Ian 也表示相當同意，坦言自己睡不慣陌生床，當大家要到一個比較遠的地方工作時，其他團員可能會選擇在附近酒店留宿，但 Ian 就一定要回家！

MIRROR三子小秘密｜Ian的怪癖（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜Anson Lo、Edan最百厭的一面

Ian 笑指在通宵工作時就會看到 Anson Lo 與 Edan 百厭的一面，指 Anson Lo 在拍攝拍到很疲累時，會走過來整下人，而 Edan 竟然喜歡將儲了很久的胃氣，在別人耳邊，甚至鼻邊打嗝，Edan 解釋指：「知道大家很累，想幫大家醒晨一下，很貼心」，Anson Lo 也大讚：「很有用！」雖然聽起來很好笑，但看得出他們感情深厚才接受得到吧！

Anson Lo 在拍攝拍到很疲累時，會走過來整下人！（陳葦慈 攝）

Edan 竟然喜歡將儲了很久的胃氣，在別人耳邊，甚至鼻邊打嗝！（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜Edan最想一同到迪士尼樂園的3位MIRROR成員

Edan直接回答當然是另外兩位（Anson Lo 與 Ian），而另外一位，Edan 就揀選了 Jeremy，笑指：「Jeremy真的好使好用，去到哪裡都可以幫你拿東西、安排行程、甚至會幫你排隊」，說到這裡，Anson Lo 與 Ian 也表示相當認同，果然 Jeremy 這位「團媽」絕對不是浪得虛名！

「Jeremy 更會幫你打卡拍照，影相又影得好。」Edan

「要帶3個 Jeremy！」Ian

「Jeremy 真的很可憐！」Anson Lo

MIRROR三子小秘密｜Edan最想一同到迪士尼樂園的3位MIRROR成員（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜Edan覺得自己最可愛的時刻

Edan想也沒想就回答到：「我覺得是現在，現在這樣不可愛嗎？」Edan 在訪問當日穿上與 Gelatoni 同色系的淺藍色上衣，膊頭上更掛上了一隻 Gelatoni 公仔，在造型上的確是頗可愛的，但聽到 Edan 這樣稱讚自己，Anson Lo也不禁笑言「自己讚自己可愛真的搞不掂」！

MIRROR三子小秘密｜Edan覺得自己最可愛的時刻（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜3個Anson Lo最無法接受朋友的行為

「扮可愛、以為自己好幽默、骯髒」，Edan 笑指：「頭2個都好像與我相關」，「你不要對號入座，真的完全與你無關」。

MIRROR三子小秘密｜3個Anson Lo最無法接受朋友的行為（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜Ian在迪士尼激嬲了朋友，會怎樣哄回對方？

首先是香港迪士尼樂園裡有很多精美的禮品，可以買來送給對方，哄回他。另外就是迪士尼樂園裡面亦有不少美食，Ian相信吃美味的食物，大家的心情都會好轉起來。

MIRROR三子小秘密｜Ian在迪士尼激嬲了朋友，會怎樣哄回對方？（陳葦慈 攝）

MIRROR三子小秘密｜如果3人要同住，家務會怎樣分配？

與「Cookie Ann」最相似的 Ian，當然負責煮野食！擁有冒險精神、熱愛探索的 Anson Lo 就負責掃地，他指出會探索下家中的不同位置，「可能尋找下蛇蟲鼠蟻，就幫大家清理」，雖然另外2人都對此有點質疑，但 Anson Lo 就堅定地說：「我會處理，因為我很有冒險精神，很勇敢！」

至於 Edan 會負責甚麼呢？「我就負責躺在床上思考」，Edan 說完這句話，空氣頓時凝住了，既然他別具創意，Anson Lo 就提議他負責為家居佈置就好了！

MIRROR三子小秘密｜如果3人要同住，家務會怎樣分配？（陳葦慈 攝）

希望MIRROR全團做這些事促進友誼！

MIRROR 12子可以走在一起成為男團，而且至今已經走過了4個年頭，實在是相當難得，相信他們每一位都不希望與彼此只是工作夥伴，而確確實實希望建立出深厚的友情，12子即將有機會一同拍攝電影，而在工作以外也希望可以一同做一些事，建立屬於他們的難忘回憶。

Edan 就指他們從來都未試過一起去唱K，有機會也希望可以一試，「但應該會很吵，12個人點的歌應該很難唱完」。Ian就希望可以一同去旅行，一起放鬆下、休息下。先別談論旅行，Anson Lo 就覺得其實12個一起到迪士尼 Staycation 都是個不錯的選擇，「因為我們平日工作都長期處於一個型格、暗黑的形象，迪士尼這剛剛相反，是一個繽紛、夢幻、奇妙的地方」，12子一起到迪士尼感受下這個夢幻的氛圍真的很不錯！

相信他們每一位都不希望與彼此只是工作夥伴，而確確實實希望建立出深厚的友情。（陳葦慈 攝）

12子一起到迪士尼感受下這個夢幻的氛圍真的很不錯！（陳葦慈 攝）

記者：石欣桐

編輯、統籌：翁冠燊

拍攝：葉思雅、潘樂文、林志龍

攝影：陳葦慈

剪接：葉思雅

美術：鄒嘉寶

特別鳴謝：香港迪士尼樂園

