「迷你裙之母」逝世！Mary Quant勝Dior創熱潮　服飾受香奈兒批評

Mary Quant逝世｜英國時尚設計師Mary Quant昨（13日）於家中安詳逝世，享年93歲，並由其家人代為宣布消息。Mary Quant活躍於六、七十年代，當時以大膽革新的叛逆設計，包括迷你短裙和緊身褲等，展現出女性獨有的美態，同時提升女性的自身價值。相較奢侈品牌，Mary Quant傾向親民和日常路線，即使不認識她的名字，也會認識她的設計，更是時下年輕人的潮流元素之一。就讓我們回顧她生前的4年時尚大事件吧！



Mary Quant逝世｜必識「迷你裙之母」的經典黑花

近年愈多人追捧Y2K風格，因此花朵圖案和編織紋，漸重回主流，Mary Quant的經典黑花便是其一，常見於針織服飾、彩指或串珠飾品中。經典黑花採用對稱設計，正中設有圓形線條，簡約得來，不失俏皮和甜美感，而且非常容易配襯。舊時不少人將時尚與高級品掛鉤，然而Mary Quant則一心想把時尚帶回主流，她認為時尚不應只被上流階級牽著鼻子走，因此特意運用工業生產和簡化線條製衣，深受當時年輕人喜愛，「時尚的關鍵，是要讓每個人都買得起入時的衣服。」

Mary Quant逝世｜英國時尚設計師Mary Quant昨（13日）於家中安詳逝世，享年93歲。(IG@maryquant_europe)

Mary Quant逝世｜近年愈多人追捧Y2K風格，因此花朵圖案和編織紋，漸重回主流，Mary Quant的經典黑花便是其一。(IG@maryquant_europe)

穿在身上的東西不能無聊！ Mary Quant

Mary Quant逝世｜更勝Dior創迷你裙熱潮、曾獲Chanel批評？

雖然自細熱愛時尚，但Mary Quant出身書香世家，父母皆為教師，故對於Mary Quant的喜好，一直都有微言。Mary Quant最後順應父母，在英國金匠學院修畢藝術科，但期間一直毋忘時尚熱誠，於是開設服飾店Bazaar圓夢，並在夜校學習裁縫。雖在設計方面零經驗和底子，但Mary Quant憑獨特的時尚觸覺，開創新一代的潮流，甚至將Dior稱霸的「New Look」時尚改朝換代，由優雅的細腰大傘裙，漸轉成迷你短裙的潮流，而Mary Quant也被封為「迷你裙之母」。

對於思想封閉的六十年代而言，Mary Quant宣揚的迷你裙風格，帶來了很大衝撃，更有人批為褻瀆和淫穢的設計，連創辦品牌Chanel的香奈兒女士，也有出面評論。雖然有不少反對聲音，但Mary Quant依然故我，認為迷你裙的設計更舒適，更能解放女性身體，曾言「真正發明迷你裙的，是在國王路逛街的女生們，我只是依她們需求製作，以方便她們活動和奔跳。」

曾言「穿在身上的東西不能無聊！」的Mary Quant，除了迷你裙外，在當時還引領了多個潮流，包括緊身褲和PVC雨衣等，每每予人捉摸不透的看法，令人不禁佩服她的創造力。

Mary Quant逝世｜Mary Quant憑獨特的時尚觸覺，開創新一代的潮流，甚至將Dior稱霸的「New Look」時尚改朝換代，由優雅的細腰大傘裙，漸轉成迷你短裙的潮流，而她也被封為「迷你裙之母」。(IG@maryquant_europe)

Mary Quant逝世｜展覽人次僅次Dior、McQueen

在六、七十年代，Mary Quant的設計風靡一時，逾半當地女生的衣櫥，想必收藏至少一款品牌的服飾。雖然品牌早於2000年易手，但Mary Quant過去對時尚的貢獻，依然深入民心。英國V&A博物館早年更辦Mary Quant在英國的首場個人展，展出其1955年至1975年的經典作品、素描草稿和照片等，吸引超過40萬人參觀，受歡迎程度僅次博物館曾舉辦的Christian Dior和鬼才Alexander McQueen展覽。博物館其後還為她舉辦「世界巡迴展」，足見出她於時尚界的影響力。

Mary Quant逝世｜英國V&A博物館早年更辦Mary Quant在英國的首場個人展，有人穿著Mary Quant服飾於門前拍照。(Getty Images)

Mary Quant逝世｜穿迷你裙接受英女王頒勳章

不僅深受大眾喜愛，Mary Quant的設計影響了60年代往後的女性時尚，在1966年更獲英女王頒授大英帝國勳章。那時她更特意穿迷你裙，前往白金漢宮去見英女王。也許因有Mary Quant的一直堅持，女生們現時才有迷你裙的時尚。