喬布斯逝世十周年　浪漫天才寧棄會議與妻子約會：我要跟這女人過

Steve Jobs｜10月5日是蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世十周年，蘋果官網特設專頁影片悼念，亦分享喬布斯家人寫的信，讚賞喬布斯天才橫溢與對世界保持開放，為人謙虛，態度正面，有他作為丈夫和父親，十分幸福。喬布斯一生傳奇，他與妻子雖然愛得低調，但原來天才也有浪漫一面。



Steve Jobs｜Laurene Powell Jobs在25歲的時候在一場演講上認識喬布斯，並和他一見鍾情，是影響喬布斯一生的女人。(Laurene Powell.Jobs@FB)

喬布斯（Steve Jobs）棄會議與妻初次約會：如果人生只剩這一晚，我要跟這女人過

喬布斯於2011年因胰臟癌離世，終年56歲，臨終前一直伴在他身邊的，就是結婚20載的妻子Laurene Powell Jobs。

今年57歲的Laurene在美國出生，畢業於名校賓夕凡尼亞大學，並取得經濟學士雙學位，後來更擔任交易策略師一職，前途無可限量。3年後她辭掉工作，在意大利生活8個月後，回到美國考入史丹福大學繼續進修，卻在一次演講中認識了喬布斯。

據《紐約時報》報道，當時喬布斯是演講嘉賓，Laurene卻因遲到而坐在最前排的位置。當時Laurene打趣，指自己能坐在前排，是因為中了獎，而喬布斯必需請她吃晚飯。Laurene回憶，在演講結束後，喬布斯還追出來問她：「我不是要請你吃晚飯嗎？」Laurene覺得那時的他十分可愛，但其實喬布斯當時為了她而推掉了一個重要的會議，他在回憶錄中寫：

我在停車場中，握着車匙，想：如果人生只剩這一晚，我要跟這女人過。於是我邀她吃晚飯，自此我們便在一起。 Steve Jobs

Steve Jobs｜Laurene是在25歲的時候在演講上認識喬布斯(Steve Jobs)，並和他一見鍾情。(gettyimages)

相伴20年「唯一」情信：我們經歷許多，有甜蜜、艱辛、卻從不難過

喬布斯與Laurene交往3年後，Laurene懷孕了，二人便於1991年3月18日結婚。二人都是素食主義者和熱愛日本文化，非常投契，婚禮更由佛教禪宗僧侶乙川弘文主持。

或許與童年成長複雜有關，喬布斯在寄養家庭長大，當年他的高中女友為他生了女兒Liza，他多年來一直否認，有指還要求驗DNA才願意相信。不少人都認為，Laurene 的出現，漸漸融化了喬布斯的心，也令他建立起與人的信任，更邀請女兒出席婚禮，始擔起爸爸的角色。

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喬布斯（Steve Jobs）與Laurene婚後育有兩女一子，Laurene婚後十分尊重喬布斯對私隱的重視，從未接受任何傳媒採訪，只有喬布斯在自傳中寫下「唯一」的情信：

20年前，我們根本不認識對方，我們一見鍾情。結婚當天，漫天雪花見證了我們的婚約。歲月流逝，兒女長大，我們有過甜蜜、艱辛、卻從不難過。我們的愛一直在成長，這二十年間我們一起經歷了非常多，一起變老、一起變得更聰明。經歷了這麼多人生的美事，而我們仍然在一起，你讓我飛翔在愛的天空，不願落下。 Steve Jobs

足見不管喬布斯的工作有多忙碌，多年來病情反複，而Laurene一直就似是丈夫的避風港，給予支持與愛護。

在喬布斯逝世後，Laurene承繼約250億美元遺產，卻指會把這份財產有效地分配出去，致力振興社會，她在訪問時強調：「一個人累積相當於百萬人的財產是不公平的，我繼承了丈夫的財產，但是我沒有興趣累積這筆財富，Steve也是，我這樣做是為了紀念他的工作，我已經活得很好了，所以這筆財產將會在我這裡結束。」她十分關注教育、女性權益和文化發展，更創辦了College Track和Emerson Collective，幫助貧困青年入學，延續了喬布斯的精神，用生命影響生命，為世界作出貢獻。

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