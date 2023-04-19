何超蓮竇驍結婚｜Dior高訂晚裝珠寶展「愛的宣言」回禮送近$5000

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮昨日（18日）結婚，與內地男星竇驍拍拖4年後共偕連理。何超蓮於網上公開婚照，展示穿婚紗最美的一刻，她以夢幻透視鏤空婚紗，配襯鑽石冠冕和墜吊耳環，沒任何過於複雜或浮誇的修飾，反而流露出純粹和浪漫一刻。何超蓮為已故澳門賭王三房女兒，整個婚禮氣勢十足，據指有過百名賓客出席，總花費逾5,000萬港元。



何超蓮和竇驍的婚禮場地，選址印尼峇里島舉行，在烏魯瓦圖六善酒店內佈置花海，並以蓮花作重點裝飾，將超「蓮」的名字，糅合整個婚禮，加上沿海景觀，締造出自然夢幻的感覺。

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮昨日（18日）結婚。(IG@laurinda_ho)

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮婚禮場地選址印尼烏魯瓦圖六善酒店。(IG@sixsensesuluwatu)

何超蓮穿上海品牌裙褂露小蠻腰、增長腿比例

何超蓮當日共換3套造型，包括中式裙褂、婚紗及舞會禮裙，有別傳統設計，裙褂以露側腰的方式，展現出新娘子性感一面，而且可助修飾腰形，使腰圍看來更為纖幼。她亦特別配搭一件短外套，以金銀線刺繡出精細圖案，增添華麗氣場，而下襬位置的波浪紋剪裁，不僅不會遮住裙褂的設計，亦可視覺上拉長雙腿比例，打造出最美的感覺。

這套設計滿分的裙褂造型，出自上海原創品牌Nora Rêve的手筆，製作時期長達半年，而設計團隊均畢業於世界頂級設計學府，有成員更曾於知名婚紗品牌Oscar de la Renta任職，具有豐富的經驗，連楊冪和王祖男妻子李亞男，也曾穿著品牌服飾出席活動。

何超蓮竇驍結婚｜裙褂造型出自上海原創品牌Nora Rêve。(IG@laurinda_ho)

何超蓮竇驍結婚｜裙褂製作時期長達半年。(Nora Rêve Maison微博)

何超蓮選Vera Wang婚紗展少女味

何超蓮猶如公主般的婚紗造型，選用品牌Vera Wang高訂系列款，以象牙白色薄紗A字拖尾婚紗，展現出如仙子的甜美魅力，並若隱若現露出雙腿，締造性感的氛圍，同時散發大方得體的感覺。除了何超蓮，不少國際女星都穿Vera Wang設計的婚紗行禮，如劉嘉玲、湯唯、Victoria Beckham及Ariana Grande等，是不少女生心中的理想婚紗品牌。

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮猶如公主般的婚紗造型。(IG@verawang)

何超蓮穿最新Roger Vivier婚鞋

為塑造簡約奢華感覺，何超蓮穿上Roger Vivier I Love Vivier系列絨面皮革涼鞋，以線條突顯腳背和腳踝的性感魅力。相較複雜的設計，簡約鞋款更顯出精緻感，特別是配襯半透的薄紗，可突出和修飾腳形線條。此外，姊妹鞋款與Roger Vivier的Virgule鑽扣漆皮袢帶高跟鞋相似，以簡單的後跟設計，展現出腳踝的性感魅力。

何超蓮Dior禮服展浪漫優雅

在婚後的舞會派對，何超蓮以Dior高級訂製薄紗長裙登場，以簡約皺褶搭以多個「Love」英文字刺繡，透露「愛的宣言」，浪漫優雅得來，帶有輕盈活躍感覺。配上La Rose Dior Collection珠寶，締造優雅華麗氣氛。

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮以Dior高級訂製薄紗長裙登場。(Dior)

何超蓮簡約Graff珠寶更顯優雅浪漫愛情

至於珠寶方面，何超蓮選用周大福金飾，來配襯裙褂，展現出簡約高貴的魅力。至於婚紗造型，珠寶由英國著名鑽石珠寶商Graff提供，以精緻的鑽石冠冕及墜吊耳環，締造出低調奢華感，並將焦點放回兩人的浪漫愛情故事中。

何超蓮竇驍結婚｜何超蓮婚禮回禮近$5000 (Helena Rubinstein及Atelier Cologne官網)

何超蓮婚禮回禮近$5000

何超蓮婚禮場面夢幻，有份出席來賓早前分享回禮照片，可見裡面內容豐富，除了定制的睡眠眼罩和拖鞋，還包括護膚品牌Helena Rubinstein的高效奢華醫美系列Replasty日霜及晚霜、Atelier Cologne秘境之木香水，總值近$5,000。