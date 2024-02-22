回南天｜潮濕天氣到處濕漉漉？5招對抗噏味／霉味 除霉去臭法寶！

【回南天／潮濕天氣】牆壁發霉點算好？除霉、除濕推薦？步入早春，又濕又焗的回南天來了，濕漉漉不單影響心情，更會令家中充滿危機：一開衣櫃滿是霉味、浴室牆身仍有水珠、甚至女生珍而重之的手袋、化妝品亦會被天氣所影響，小則充滿濕氣而融化，重則甚至會出現霉菌！



天文台未來九日的天氣預報，預告出相對濕度極高，意思是空氣中水分含量達至飽和，而今日（2月22日）的相對濕度更高達100%，未來一星期大部分時間相對濕度亦會達至 90% 以上，到底有什麼好方法能夠對抗回南天呢？

天文台未來九日的天氣預報，預告這段時期的相對濕度極高（香港天文台）

想輕鬆解決濕氣，最方便的方法當然在家中添置吸濕機，將空氣中過高的濕氣降低，不過並非每個人家中都有多餘位置可以安置，另外坊間流傳可以使用漂白水以作除霉，不過使用不當：吸入過多刺激性氣體、沒有稀釋等都有機會影響健康！為了安全又方便，那麼以下小孩、寵物無害的5大天然除霉大法就能幫到你！

下雨天一開衣櫃滿是霉味、浴室牆身仍有水珠、甚至女生珍而重之的手袋、化妝品亦會被天氣所影響，小則充滿濕氣而融化，重則甚至會出現霉菌！（《被愛妄想症》劇照）

除霉方法 1. 白醋除霉法

將白醋1杯以及1/4杯檸檬汁調和後就能使用。

除霉方法 2.梳打粉除霉法

將梳打粉上加入少量清水，調成糊狀清潔劑即可。

除霉方法 3.精油除霉法

精油除了可以有效對抗黴菌，亦可以幫助淨化空氣，解決霉味、臭味！大家可以使用著名的茶樹油、檸檬油、香茅油、 迷迭香油等。

除霉方法 4. 過碳酸鈉除霉法

只要先在熱水中溶解過碳酸鈉粉，就能變成萬用清潔浸泡液，能夠去汙、除味、殺菌、漂白的效果！

除霉方法 5.天然吸濕劑

要解決霉菌、濕氣，要從源頭做起！可以將喝完的咖啡渣留起，咖啡渣具吸濕作用，再將渣倒入茶袋或布袋中，製作防潮包。不常喝咖啡的女生們，亦可利用過期的蜜粉、梳打粉、茶包等代替咖啡渣吸濕！

自製人畜無害的除霉過程太複雜？（《逃避雖可恥但有用》劇照）

若然工作過於繁忙，要自製人畜無害的除霉過程太複雜？不妨利用市面已有的防霉去污劑，一支就能解決你的煩惱！

防霉去污推介1.威猛先生 強力去霉劑 400g

防霉去污推介1.威猛先生 強力去霉劑 400g（威猛先生）

威猛先生這款強力去霉劑，主打5分鐘就能夠去霉，能夠輕鬆針對浴室內各處霉菌，例如牆壁、瓷磚接縫、浴簾、門窗細縫、橡膠片、防滑膠墊等！不過砂牆、纖維牆、油漆牆面、布飾牆面、不銹鋼、金屬製品、木製品等則不要用上，有機會造成磨蝕。

防霉去污推介2. Earth Friendly Products, Ecos Breeze 織物清新劑和異味去除劑 591ml

防霉去污推介2. Earth Friendly Products, Ecos Breeze 織物清新劑和異味去除劑 591ml（iHerb）

衣櫃濕氣像沒有洗乾淨、沒有晾乾衣物？這支含異味中和技術的清新劑用上清新、天然的薰衣花香氣能夠去除異味，地毯、織物、牀上用品和衣物都可以用上，擺脫臭味同時不會弄髒衣物或織物！

防霉去污推介3. 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沬 400ml

防霉去污推介3. 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沬 400ml（KAO）

這支除霉泡沬十分方便，筆者亦有使用，因為當中含有比一般除霉劑高2倍黏附力，每次使用只須噴射後即可黏附霉根，等待數分鐘後，泡泡便能滲入霉菌毋須多加擦抹，一沖即可！

防霉去污推介4. NOW Foods 薄荷精油 59ml

防霉去污推介4. NOW Foods 薄荷精油 59ml (iHerb)

薄荷精油除了可以提神醒腦外，亦可舒緩身體不適症狀或作為鎮痛之用，只要將愛用的精油適當地加入熱水當中，再抹家具就可以去除濕氣兼散發舒服好香氣！

防霉去污推介5. 天然台灣檜木片 防潮芳香包 香氛袋

防霉去污推介5. 天然台灣檜木片 防潮芳香包 香氛袋（Pinkoi）

除了蜜粉、梳打粉、茶包等天然吸濕法寶外，亦可以選擇竹碳、原木等，它們吸濕後曬乾就可以重複使用，是居家防潮、除濕、防霉的天然環保好選擇！而這款以台灣檜木原木刨製而成的檜木片，因為 木頭本身即具有自然的吸濕功能與香氣，只需吸濕後倒出、曬乾後即可重複使用！

防霉去污推介6.Kando 立式除濕袋站著的乾燥劑

防霉去污推介6.Kando 立式除濕袋站著的乾燥劑 （Pinkoi）

櫃中物件，不論是衣服、手袋、書籍或是心愛的裝飾小玩意，最怕就是被昆蟲、被濕氣入侵！而這款立式除濕袋方便又不佔位置，能夠透過鎖濕紙大量吸收空氣中的水分、濕氣 ，另外設計中以透氣紙四層結構去製造透明窗，令除濕成果更易可見，方便觀察、更換。

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