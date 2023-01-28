LV手袋出現發霉怎麼辦？10年用家分享另類急救法 附3大洗袋秘訣

名牌手袋的價格都不便宜，不僅買之前要先想清楚，買回來之後更要好好照顧。但早前就有台灣網民在Facebook「爆廢公社公開版」中發文，分享自己LV手袋「生菇」（發霉）後的處理方法。原來帖主住的地方比較容易潮濕，LV手袋會容易出現發霉的情況，但因為拿出去外面清洗需要台幣3,500元（港幣約$895），所以帖主每次手袋發霉時，都會直接扔進洗衣機洗，引起不少同樣是LV手袋用家的討論。



根據帖主分享這個新台幣約5萬多元的LV老花款手袋（現時官網定價為HK$16,800），她為了節省清洗費，在過去10年內，都用洗衣機清洗了手袋5次，而且每次都沒問題，所以她就把這個過程拍攝下來，更分享了3個洗袋秘訣。這樣豪邁的做法，原來也有不少網民留言自己也是這樣清洗。

帖主重點分享3個洗袋秘訣：

1）用一般洗衣液﹐並將手袋放進洗衣袋，絕對不能加漂白成分的產品及柔順劑。

2）清洗後需立即塑型，並掛至通風良好及沒有太陽直射的地方，風乾5至10天。

3）如果不是馬上使用，應放進防塵袋，然後收藏在衣櫃裡。



帖主提醒大家這種做法並不適用所有名牌手袋，大家想學這個清洗方法前，要先想清楚！（截自Facebook《爆廢公社公開版》）

另外，帖主更溫馨提示在手袋完全乾透的情況後，可以擦上嬰兒油，基本上短期內都不會再發霉，而且手袋狀態可以恢復八成，但她亦提醒大家這種做法並不適用所有名牌手袋，大家想學這個清洗方法前，要先想清楚！

但記者還是建議若名牌手袋一旦出現情況，應送回該品牌專門店進行保養和維修，一般知名品牌都歡迎顧客帶同單據、保養卡及手袋回店舖檢查，再進行保養或維修報價，這樣會是更安全的做法！此外，現時市面上亦有不少手袋翻新或維修保養的店家，大家亦都可先行格價，再決定是要去哪裡保養，但非專門店的名牌手袋維修中心亦有一定風險，所以事前要多作比較再做決定，畢竟一個手袋價值不菲！