去濕湯水2023｜春分濕氣重濕疹易復發？附中醫＋黎姿養生湯水食療

【去濕湯水｜春分｜二十四節氣】不知不覺間踏入3月，亦即將踏入雨季濕氣重、人也容易倦。而3月20日便會正式踏入春分，它是二十四節氣之中的第四個節氣，春分意味着春季已經過去一半了，在中醫來看，春分時節是調節身體陰陽平衡的好時機，馬上看看有甚麼要特別注意和中醫推薦的湯水食療吧！



「春分」在每年的3月20日或21日，是二十四節氣之一，是春季第四個節氣。春分的意思有兩個：一是指一天時間白天黑夜平均分一半，各為12小時；二是指古時以立春至立夏為春季，春分就在立春至立夏的中間，平分了春季。，簡單來說春分意味着春季已經過去一半了。

春分 - 二十四節氣｜需調節身體陰陽平衡

由於春分交接的這幾天，天氣變化差異較大，氣溫慢慢回暖，雨水增多，空氣較潮濕，這些氣候驟變會導致人體的平衡失調，對於體質較弱的人來說會較容易生病，素有舊病者如高血壓、心臟病、月經失調、眩暈、失眠，過敏性疾病等會容易復發。陽氣不足亦會影響肝氣疏泄，以致肝氣鬱結，所以春分時節會較容易令人感到情緒異常或低落。另外，天氣潮濕，濕疹人士可能會因而濕疹復發或加重，素體脾虛濕重者，容易覺得身體酸痛，困倦乏力，有「春困」的現象。

【去濕湯水｜二十四節氣】3月20日便會正式踏入春分，它是二十四節氣之中的第四個節氣，春分意味着春季已經過去一半了。（unsplash@monstercritic）

春分 - 二十四節氣｜濕氣重 容易出現濕疹復發或加重

「濕氣是百病之源」，因濕氣引起身體不適，稱為濕邪，濕邪是一種津液過多的表現，中醫認為「濕邪在百病在，濕邪除百病去」，所以濕邪過多對身體有一定影響。

【去濕湯水｜二十四節氣】春分 - 二十四節氣｜濕氣重 容易出現濕疹復發或加重（unsplash）

1. 身體疲倦乏力

很多人會感到精神較差，睏倦無力，頭重頭痛，腰腿重著酸痛的表現。這是由於「濕性重濁」，如果身體內的濕氣太重，脾被濕困，脾原本可以升發人體的清陽，但一旦被濕氣困住，清陽無法升發，身體就會感到乏力且沉重。

2. 女士更容易患上婦科病

中醫認為濕邪入侵，會損傷人體脾胃功能，脾胃失調則會影響人體的津液代謝，引起白帶增多並有量、顏色、質地及氣味的變化，白帶的顏色或白或黃，呈水或黏稠狀，或有腥臭味。若濕氣和熱氣結合，濕熱下注，聚積在下焦，易引發陰道炎、外陰瘙癢等炎症。如濕熱鬱滯，濕氣和熱氣滯留在子宮或腹腔中，會引致月經不調、子宮肌瘤等症狀。另外，濕氣增加，加上平素好食生冷，濕氣和寒氣凝滯，聚積下焦，易導致經血凝滯、月經不調、痛經等問題。

3. 皮膚搔癢發疹、皮膚濕疹、手腳汗皰疹發作

濕氣入侵人體，對皮膚會產生不良影響。脾主運化，脾可運化水穀和水液，若脾運化失司，濕氣積聚，在皮膚上會有搔癢濕疹、手腳汗皰疹等表現，春天天氣潮濕，體內的濕氣過多，無法排出體外會令皮膚問題加重及反覆發作。

春分 - 二十四節氣｜中醫3大建議紓緩濕疹不適

春季早晚溫差大，冷熱陰晴交替不定，天氣潮濕加上空氣漂浮的花粉會刺激皮膚，是最容易發生濕疹及濕疹反覆發作的時候。

【去濕湯水｜二十四節氣】春分 - 二十四節氣｜中醫3大建議紓緩濕疹不適（unsplash）

1.穿寬鬆純棉質的衣服

濕疹人士在衣物上的選擇也需要特別注意，要避免羊毛，絨等刺激皮膚的物質，應選擇棉質的衣服，棉質衣服質地較柔軟通爽，能讓皮膚“呼吸”可以大大避免加重皮膚病的症狀。另外寬鬆的衣服可以減少皮膚與衣服的摩擦，減少對皮膚的刺激。

2.飲食忌口

慢性濕疹患者及有濕疹史人士要多加注意病情加重是否和飲食有關，盡量避免攝入致敏食物。例如海鮮、牛肉、羊肉、鵝、鴨等異種蛋白，有可能會增加濕疹復發；又或是一些濕氣較重的水果，如芒果、榴槤、菠蘿、等都應該盡量避免吃。濃茶、咖啡、酒、辛辣等食物刺激性食物會增加身體濕熱，誘發加重瘙癢的不適症狀。所以濕疹人士要特別注意飲食上戒口。

3.保持環境清潔

伴隨著氣溫的忽冷忽熱，少不免會開冷氣，而冷氣機隔塵網會有大量灰塵、霉菌等，會隨著冷氣風吹，附在人體皮膚上或被吸入體內。所以開冷氣前應先清潔室內和冷氣機隔塵網，避免因過敏而致濕疹。另外，亦要勤換床舖及每天清洗衣服，床舖及衣服不乾淨都有可能是引發濕疹反復發的原因，所以要多清潔家中環境，避免引發濕疹。

何詠恩中醫：2大去濕湯水食療推薦

去濕湯水食療推薦｜淮蓮薏米黨參排骨湯（3-4人份量）

功效：健脾、益氣、祛濕（適用於脾氣虛弱、脾虛濕困、食少便溏人士）

材料：淮山20g、蓮子20g、炒薏米30g、黨參20g、大棗4粒、瘦肉300g、生薑適量、粗鹽適量

做法：

1. 淮山、蓮子、炒薏米洗淨，用清水浸泡30分鐘

2. 瘦肉洗淨切小塊後汆水備用

3. 加入清水2L，將所藥材一同放入瓦煲內，大火煲開後改文火繼續煲1小時

4. 放入適量食鹽調味即可



去濕湯水食療推薦｜土茯苓薏仁鯽魚湯（3-4人份量）

功效：健脾祛濕、利尿解毒 （適用於春季脾虛濕困、水腫、小便不利、腫毒濕疹的人群）

材料：乾土茯苓25g、炒薏仁50g、赤小豆20g、扁豆20g、鯽魚1條、生薑3片

做法：

1. 薏仁、赤小豆、扁豆洗淨用清水浸泡15分鐘

2. 土茯苓洗淨備用

3. 鯽魚去內臟、刮鱗、洗淨待用

4. 鍋中加入適量油略煎至兩面魚身金黃色,出鍋備用

5. 薏仁、赤小豆、扁豆、土茯苓放入湯煲內加2L水，大火煲10-15分鐘後改文火煲1小時

6. 把鯽魚及生薑放入湯中煲半小時

7. 放入適量食鹽調味即可



德善堂註冊中醫師鄧蔚淇 廣州中醫藥大學中醫學學士

黎姿同款春季去濕湯水

除了中醫推薦的湯水食療外，一眾女星內外兼備保養，其中黎姿（現改名為：馬黎珈而）自淡出演藝圈後轉戰美容事業，平日又要忙於工作，又要照顧孩子，她都不忘內外兼備養生調理身體。黎姿則在個人社交平台推介「淮山蓮子薏米湯」，淮山蓮子薏米湯同樣具有排毒、健脾去濕的功效。

黎姿則在個人社交平台推介「淮山蓮子薏米湯」（Weibo@黎姿）

材料：淮山、薏米、茨實、扁豆、豬骨、陳皮、蜜棗

做法：

1.豬骨洗淨後，用鹽醃一晚，出水後放乾

2.蓮子和薏米浸洗備用

3.再把所有材料加入鍋再加水

4. 大火煮沸後，可用中火煮15分鐘，再轉小火煲1小時30分鐘即可

