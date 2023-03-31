抽濕機長開恐濕疹發作？醫生教3個正確使用秘訣　附舒淇偏方食療

【抽濕機｜濕疹】近日香港開始踏入「回南天」，天氣潮濕又常下雨，而抽濕機有助保持環境乾爽，減少霉菌。早前，見到網上有人指抽濕機會損害皮膚，甚至有人表示抽濕機會加劇濕疹情況，或會增加患濕疹機會。今天《01女生》記者諮詢了專業皮膚科醫生的意見，讓醫生為大家解開一系列有關「抽濕機」的疑問，女生們就不需擔憂錯用抽濕機而損害肌膚。



【抽濕機｜濕疹】抽濕機有助保持環境乾爽，減少霉菌。 （GETTY IMAGE）

抽濕機可以改善濕疹？

網上曾有人指抽濕機會加劇濕疹情況，甚至有機會增加患濕疹機會。抽濕機的確有助保持環境乾爽，減少霉菌滋生，對減低真菌傳染病有幫助，只要濕度控制妥當，即濕度維持在大約50至70%，就不會影響健康。

皮膚及性病科胡惠福醫生表示，若抽濕機過度使用，令周圍環境過分乾燥，便會加快皮膚水分流失而變得乾燥，有機會誘發各種皮膚病，例如濕疹、銀屑病等。另外，曾經有研究指出，長期開抽濕機會增加20%患濕疹的機會。

【抽濕機｜濕疹】曾經有研究指出，長期開抽濕機會增加20%患濕疹的機會（GETTY IMAGE）

濕疹患者有沒有其他舒緩方法呢？

濕疹人士可以使用冷氣機或抽濕機，以保持環境乾爽，以免炎熱、潮濕或汗水積聚的環境令濕疹惡化。最好室內温度維持攝氏22至24度，室內濕度維持50至70度。其他濕疹舒緩方法包括︰

✓ 保持皮膚清潔，避免抓損皮膚

✓ 穿著透氣材質的衣物，避免穿著羊毛、尼龍纖維衣物

✓ 飲食上要避免進食過量辛辣、刺激性食物，以免皮膚痕癢。

✓ 保持充足睡眠、適量運動，以增強皮膚免疫系統。

✓ 如果皮膚已經足夠滋潤、環境已經比較潮濕，不用刻意塗上潤膚霜

✓ 如果皮膚用抽濕機後比較乾燥，就應該多塗潤膚霜，例如一日塗三次

✓ 如果出汗，盡快用毛巾印乾皮膚。有需要的話，之後可用清水沖洗，再用毛巾輕輕 印乾皮膚。

✓ 面頸手腳外露位置，在開冷氣的乾燥環境下，水分比較容易蒸發，這些外露位置宜多做保濕工夫。



皮膚科醫生教正確使用抽濕機方法

首先，用濕度計檢查環境濕度，濕度維持在大約50至70%；如果沒有濕度計，發現皮膚在開抽濕機會變得乾燥龜裂，便有可能環境濕度過低，應減少抽濕機使用時間或降低抽濕功率。另外，有皮膚濕疹人士，開抽濕機時間不宜過長，可先開2至3小時，仍然覺得環境潮濕才慢慢加長抽濕機使用時間及力度。

皮膚及性病科胡惠福醫生（受訪者提供）

舒淇同款獨家偏方食療

著名女藝人舒淇患有嚴重濕疹問題，多年飽受皮膚敏感、濕疹的困擾，醫生曾一度警告她不能再過分操練，舒淇曾於2017年宣布暫別演藝圈近4個月：「其實我只是暫休，不是退休。醫生已警告要休息不能一直拍戲，臉一直過敏紅腫好不了，我要努力把這毛病醫好，謝謝關心！請大家不要想太多！」舒淇則有獨家偏方食療推薦「薏米綠豆百合粥」，有助改善皮膚敏感。

女神舒淇飽受皮膚過敏，曾一度暫別娛圈養病（IG@sqwhat）

舒淇偏方食療「薏米綠豆百合粥」

功效：減輕粉刺、濕疹、風疹

材料：薏米50克，綠豆25克，鮮百合100克，白糖適量

做法：

1. 先洗凈百合苦澀味，再去掉內膜加鹽輕捏

2. 再把薏米及綠豆加清水煮至半熟加百合

3. 轉細火燜至熟爛

4. 最後加糖即可飲用

