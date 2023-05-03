母親節禮物｜6款必買營養補健品 守護媽媽內外健康

媽媽們對子女偉大的愛總是無微不至， 當然要趁著母親節好好孝順表達謝意，但要講出口又覺得難以啟齒， 不妨送上貼心的健康營養品，幫媽媽由內到外守護健康。 適逢母親節「01網購」精選了至抵營養美肌補健品，而且買滿任何產品即送人氣潔面乳體驗裝、買滿指定金額更送Clarins保養品體驗裝、Tatcha補濕霜體驗裝、人氣品牌香水體驗裝或Clarins唇膚！



精選6款母親節主打營養美肌保補品

FANCL - 健骨鎖鈣營養素

FANCL - 健骨鎖鈣營養素 120粒裝

除了外在保養，內在保養也絕不能缺少， 平日媽媽要做家務，骨骼健康則是非常重要。FANCL健骨鎖鈣營養素含骨骼所需的鈣質，每日 4 粒，維持骨質成分、促進鈣質吸收，鎖鈣令骨質更強韌。 單件是30日份量，但同時都有3、6、12件裝，買多價格更抵優惠 ，而且長期可以keep住健骨補鈣！

FANCL - 健骨鎖鈣營養素 120粒裝 x 3件裝（原價：$1,005）

優惠價：$393（最多可使用13,700積分，抵消 $137 現金）

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BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒

平日對住咁多電子產品當然護理雙眼，點可以比媽媽視力咁快老化！單靠食物未必可以完全吸收到，而BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素選用高品質天然北歐野生山桑子精華，花青素含量高達標準化36.9%，促進眼周微血管循環，有效維持眼部微血管健康，同時更可改善眼睛疲勞乾澀，維持視力敏銳力。每日一粒，一樽可以服用1個月，現時買足全年12件裝更低至35折， 維持健康關節就靠晒佢啦！

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒 x 3件裝（原價：$629.7）

優惠價：$234（最多可使用8,100積分，抵消 $81現金）

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Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片

Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片

作為女性的小編，深深感受到月經前後生理上的不適，生殖健康絕對需要多加注意，曾辛苦懷胎10月的媽媽們就更需要照料到！這款高濃度有機聖潔莓不但可以緩解經前不適症狀、調節月經週期，對於媽媽們來說緩解更年期症狀也相當重要，而且有助於保持女性荷爾蒙平衡！

Swisse - Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片 60粒 x 3件裝（原價：$880）

優惠價：$324（最多可使用11,300積分，抵消 $113 現金）

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Royal Medic 御藥堂 - NMN 人參逆齡抗衰老配方

Royal Medic 御藥堂 - NMN 人參逆齡抗衰老配方 10粒

NMN是近年逆齡美肌補充品成份人氣成分，其實它是維他命B3的一種，注重抗衰老的媽媽們，就一定不能錯過。這款人參逆齡抗衰老配方不但能有助肌膚提升肌膚彈性、回復活力年輕感，當中的人參皂苷及白藜蘆醇配方更提升腦部、心臟等器官組織的NMN及NAD+水平，即是整個內在以及外在狀態都會變得更健康年輕，絕對是一物兩用的補充品恩物～

Royal Medic 御藥堂 - NMN 人參逆齡抗衰老配方 10粒 x 3件裝 （原價：$381）

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雙重奏優惠 - Chocola BB 膠原蛋白美白及 Chocola BB 美白丸

被日本國民譽為長青款的美白丸2款美白丸同樣來自Chocola BB，​​主要成分針對對黑斑、雀斑非常有效，在皮下層發揮作用，從表皮層基底始消除黑色素，更可改善皮膚粗糙、黑色素沉澱等問題。成分中的低分子膠原蛋白更容易被吸收，同時更含有多種維他命包括維持心臟正常功能的維他命B1、維持皮膚的健康的維他命B等營養配方，持續服用肌膚狀態變得穩定健康。而現時一套2件的優惠套裝更只需$308（原價：757）， 雙管齊下同「斑斑」拜！

Chocola BB 膠原蛋白美白＋美白丸套裝（原價：$757）

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健康之選三重奏：BOTO 100% 蔬果汁原液禮盒裝

蔬果汁原液不但能更好吸收到營養，而且每日1～2包直接飲用超方便， 啱哂忙碌嘅媽媽們啊！而現時一套3件的至抵優惠只需$313（原價：786），包括分別有天然美白聖物紅石榴汁、增強免疫力的紅菜頭汁、 及抗氧化的藍莓汁，成分有機天然， 飲齊晒咁多款， 每日都可以keep住最好狀態、精神滿滿！

BOTO 100% 蔬果汁原液禮盒裝（原價：$786）

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優惠期由即日起至5月31日，於「01網購」Golden Lifestyle商家買任何產品即送：VIDIVICI 韓國星級柔膚蠶絲泡沫潔面乳體驗裝；買滿$514 隨機送2款：Clarins全新皇牌逆齡緊緻、賦活潤澤護膚體驗裝，包括全新及皇牌系列，由潔面、修護精華、眼霜及針對性功效面霜都有！另外買滿$1,028 即贈送豐富套裝：人氣香水體驗裝及Tatcha毛孔細緻水潤補濕霜5ml或Clarins唇膏乙支。

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