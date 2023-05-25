來自法國食材加上全人手製作 agnès b. CAFÉ 法式甜品的矜貴秘密

常言道法國女人最優雅，大概與法國人追求優雅慢活的生活態度有關，他們總是在生活上講求細節，時刻都充滿儀式感。這就是讓女生喜愛法式生活的原因吧！想體驗法式生活態度的優雅，最簡單的方法就是吃一道法式甜點，品嚐法國食材的天然及精心配搭，在繁忙生活裡感受一下法式慢活。

法國品牌agnès b. 一向以簡約經典設計備受追捧，旗下agnès b. CAFÉ的朱古力及蛋糕更一直深受歡迎。最近agnès b. CAFÉ全新推出4款法式蛋糕，經典Opéra歌劇院蛋糕更有「法國五月」的期間限定裝飾，無論是喜愛法式甜品或想嚐新的你，都不妨自製一下儀式感，與三五知己來個法式甜品時間，慢活一下，感受法式生活的優雅！



法式甜品的精緻秘密，由agnès b. CAFÉ資深行政糕餅總廚Ken師傅揭密（品牌提供）

法式甜品的精緻秘密：由食材到製作都一絲不苟

精緻，是從內以外發出的韻味。法國人對生活追求品味、認真，對製作甜品也以同樣的態度出發。法國甜品優雅精緻的外型總讓你在甜品櫃前目不轉睛，有幸問及agnès b. CAFÉ資深行政糕餅總廚Ken師傅有關其法式甜品的精緻之處，秘密就是「來自法國」。

法國甜品當然需要用來自法國的材料，雖然價格相對偏高，但其的矜貴之處就是天然，例如麵粉、牛油、轉化糖、砂糖等，加上精準的份量配搭，才能拼發出食物的精髓。Ken師傅表示，法國甜品的精妙還在於心思，就是採用傳統精細烘焙工序及人手製作，即使經驗豐富如agnès b. CAFÉ甜品師傅，每天製作蛋糕，都需要5至6小時才能完成一款，可謂每件都匠心獨運。「因為沒有一個機器能與經驗相比，要製作傳統法式甜品，就是以最傳統的方法做，就是人手和心機！」所以，法式甜品就是許多的「細微」的步驟累積而成的滋味！

agnès b. CAFÉ推出4款全新清新口味蛋糕 ，熱賣的栗子慕絲蛋糕換上全新造型 （品牌提供）

agnès b. CAFÉ4款全新清新口味蛋糕 熱賣蛋糕換上全新造型

想假日與三五知己共度悠然的午後時光，最適合選取小巧精緻蛋糕，再配搭醇香的咖啡。近日天氣開始轉熱，可以試試agnès b. CAFÉ推出的4款全新口味迷你蛋糕，清新馥郁的水果口味，一洗夏日的潮濕悶熱。

agnès b. CAFÉ Valérie栗子慕絲蛋糕（品牌提供）

agnès b. CAFÉ Valérie栗子慕絲蛋糕 迷你版HK$54｜4吋（Petit）HK$320｜5.5吋（Moyen）HK$550｜7吋（Grand）HK$660

一直備受喜愛的栗子慕絲蛋糕更以嶄新造型亮相，蛋糕以蛋白脆餅作為餅底，配上法國的栗子慕絲及香緹鮮奶油來自幼滑香濃，甜而不膩，全新造型更顯可愛，儀式感UP！栗子慕絲蛋糕除了有迷你版外，更推出4吋、5.5吋以及7吋，無論與幾多人分享都可揀到心水選擇，來個法式甜品shower！

agnès b. CAFÉ Sésame芝麻焙茶歌劇院蛋糕（品牌提供）

agnès b. CAFÉ Sésame芝麻焙茶歌劇院蛋糕 迷你版HK$54｜4吋（Petit）HK$320｜5.5吋（Moyen）HK$550｜7吋（Grand）HK$660

這次全新推出的四款迷你蛋糕，當中最為驚喜的是芝麻焙茶歌劇院蛋糕。眾所周知，歌劇院蛋糕是經典的法式甜品，這款新口味是以傳統做法為基礎，融入創新的白芝麻牛油忌廉、黑芝麻及日本焙茶味甘納許朱古力，是揉合傳統與創新，更考驗甜品師傅的功力，同時在口味上也帶來了新驚喜！

芝麻焙茶歌劇院蛋糕依舊是由傳統的蛋糕片及奶油組成，以日本焙茶、香濃芝麻及經典可可三種獨特口味精心配搭，呈獻獨一無二的醇厚口感。蛋糕是方正的外形﹐上層是以agnès b. 的朱古力片作裝飾而成，品嚐時不妨放在精緻的蛋糕盤上，讓視覺和味覺一同享受法式滋味。

agnès b. CAFÉ3款全新口味迷你蛋糕，同時選用了清新馥郁的水果為主題（品牌提供）

agnès b. CAFÉ 三款以水果為主題的新口味蛋糕 迷你版HK$54

agnès b. CAFÉ的另外3款全新口味迷你蛋糕，同時選用了清新馥郁的水果作主調，包括Marie開心果覆盆子海綿蛋糕、Pomme青蘋果佐茉莉花茶蛋糕以及Fleur士多啤梨蛋糕。清爽或酸甜醒胃的食材特別選合夏日或飯後甜品，以法式甜品為餐宴畫上完美句號。鮮艷的迷你蛋糕的外型細緻精巧，甜美又清涼的感覺，讓人不禁想一口接一口。

agnès b. CAFÉ為慶祝一年一度的「法國五月」，推出期間限定的法式經典Opéra歌劇院蛋糕 （品牌提供）

同場加映：「法國五月」期間限定 法式經典Opéra歌劇院蛋糕

為了慶祝一年一度的「法國五月」活動，agnès b. CAFÉ為法式經典Opéra歌劇院蛋糕加添了象徵法國國旗的藍、白、紅色朱古力片作點綴。不要小看這法國國旗的圖案朱古力，每片均由甜品師傳人手轉印，並選用優質的agnès b. 法國白朱古力，每個小細節均體現法式甜品的一絲不苟。

期間限定 法式經典Opéra歌劇院蛋糕 詳情：

日期：由即日起至5月31日限量發售

價格：迷你版HK$58 | 4吋（Petit）HK$340 | 5.5吋（Moyen）HK$580

備註：迷你版於分店有售，4吋及5.5吋需提前3日於分店或網店預訂

網店預訂：https://onlineshop.agnesb.com.hk/en/cafe/mini_patisserie