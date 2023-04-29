2023春夏返工手袋4精選！$2000起入手：甜美agnès b.、Kate Spade

返工手袋推介｜提到上班用的手袋，總會是先想到設計簡單的款式，但其實上班手袋都可以有很多變化。然而，在選擇上班手袋最重要是考慮實用、易搭及易清潔，讓手袋的選擇變得限制更多，這次《01女生》就為大家嚴選了4個高性價比的上班手袋，不同風格及大小都有，手袋的配色亦很適合春夏季，在考慮換新手袋的女生，不妨參考一下！



返工手袋推介1. agnès b. EDIE 皮革單肩包 HK$2,490

agnès b.一直是不少喜歡甜美風女生的首選，這款皮革單肩包正正是以粉嫩柔和的薰衣草紫色為主調，很適合平日上班偏好氣質打扮的女生。這款手袋以簡單的扣即可打開的設計，更方便把物品取出或放入，而且手袋的容量大小適中，是很不錯的上班手袋！另外，手袋還會配有一個同色系的細卡片套可扣在手袋上，擺放一些常用卡片和零錢，相當便利，絕對是一款高性價比的上班手袋！

返工手袋推介2. Kate Spade katy中號單肩包 HK$4,000

Kate Spade的這款單肩包設計更優雅，顏色是溫柔又清新的粉藍色，而外型高貴典雅，很適合時常出席不同場合的上班族女生。這款手袋容量會更寬敞一些，除了可以擺放日常物品外﹐再放入筆記薄或平板電腦都沒問題。另外，手袋的揹法也更多變，手提時會顯優雅，當扣上長肩帶側揹時，又會變得很氣質，適合搭配不同的造型。

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返工手袋推介3. Furla Zoe Mini Shoulder Bag HK$3,660

如果上班穿搭是偏好時尚型格的女生，可以考慮Furla的Zoe Mini Shoulder Bag，外型更獨特，是以一個梯形為設計，再配上別具特色的礦物綠和光面皮革，很適合用來搭配一些特別的造型。手袋會配有兩條肩帶，一長一短，長肩帶的時是側揹手袋，短肩帶時則是腋下包，可以變換兩種不同風格的造型。

返工手袋推介4. COACH WILLOW 撞色托特手袋 HK$4,300

對於每日需要攜帶手提電腦的上班族女生來說，大容量手袋絕對是首選！COACH的WILLOW撞色托特手袋，容量大小是無庸置疑，不僅可以擺放手提電腦，還可以再放入筆記薄、雨傘、化妝袋等常用物品，而且手袋內有一個隔層，就算放很多東西都不用擔心會顯凌亂，非常實用！此外，手袋選用的皮革很耐用，不易刮花且易清潔，是一款高性價比的手袋！