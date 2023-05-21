趙希洛不介意被封「御用癲婆」　捱16年不追名利：主角真的重要？

趙希洛專訪｜「癲」既是個形容，也可是種生活哲學。趙希洛（Candice）約16年來演出無數，其中令人印象深刻的，莫過於「御用癲婆」的形象，即使劇集角色並非壞人，觀眾也會懷疑下一秒﹐她就由忠變奸。但現實中的趙希洛，則是開朗正面，無論甚麼時候都掛著笑臉，享受每天平凡但快樂的生活點滴，「我會食到癲、玩到癲和笑到癲。」

攝影：黃寶瑩



趙希洛專訪｜現實中的趙希洛，則是開朗正面，無論甚麼時候都掛著笑臉，享受每天平凡但快樂的生活點滴。(黃寶瑩攝)

在早前播出的《隱形戰隊》中，趙希洛一直不動聲色，直至最後才揭露真面目，讓觀眾意想不到。對於被封「御用癲婆」，趙希洛從未料到，直言「我想這稱號沒人會特別想追求」，不過她都樂意得這稱號。

觀眾突然看到趙希洛的另一面，發覺原來她除了乖女形象，還可做極端、跳脫的角色，那我就覺得還可以吧。 趙希洛

趙希洛不介意做「御用癲婆」

相較角色忠奸，趙希洛更希望在觀眾心中留印象，「你總希望某些角色，大家會特別深刻。從另一角度看，大家記得你，代表自己在那方面做得不錯。」她不介意接拍反派角色，認為全都是玩樂或演繹（play），只想要投入和享受。

我想每個熱愛做戲的演員，沒人會不肯去做。羅蘭姐都不介意做問米婆（覡婆），雖成長經歷或很不同，但她是位專業演員，依然肯做。 趙希洛

趙希洛專訪｜相較角色忠奸，趙希洛更希望在觀眾心中留印象。(黃寶瑩攝)

趙希洛戲裡戲外的反轉魅力

趙希洛的瘋癲演技，甚至為其贏得「最佳女配角」，在2019年的《萬千星輝頒獎典禮》，她憑《金宵大廈》中飾演的何太，大熱奪得這榮耀。不過現實中的她，卻有截然不同的個性。

我是個很簡單的人，更曾被稱呼為悶，最喜歡留在家中，要不行山，要不遛狗或到處吃喝。我享受平淡的人生，會將浪漫、誇張和瘋癲的情節，留待戲劇裡去做。 趙希洛

趙希洛甚至笑言是個膽小鬼，表示在拍攝《金宵大廈》時，從不敢獨自進入片場房間，「裡面有太多古靈精怪的東西。我覺得那間房很恐怖，要有導演或同事陪我才敢進內。」她更指自己最怕血淋淋，故在完成拍攝劇內最恐怖的一幕後，她立即失聲尖叫，情緒180度大轉變，場面搞笑、至今與劇組飯聚，她表示仍會重提這趣事。

除了「御用癲婆」，趙希洛亦想展現更多面向的自己，「我覺得這稱號已過時，不如想些新潮或有創意的名字，我都會很接納。除了這種癲，我可否型到癲？」

趙希洛專訪｜除了「御用癲婆」，趙希洛亦想展現更多面向的自己。(黃寶瑩攝)

趙希洛：我幾乎每天都在公司！

近年新晉演員人才輩出，有網民在討論區發文，表示趙希洛在《愛·回家之開心速遞》戲份減少，而且《隱形戰隊》中鮮少畫面，因此替其感不值。趙希洛聽後，半帶無奈地撒嬌澄清，「你有沒有真的看？我整天都在上班，我幾乎每天都在公司！」她同時感謝網民的注意，認為戲份多寡不重要。

我覺得（主角）是否真的重要？又未至於。反而角色能否發揮，以及演繹角色時，能否透過電視機感染觀眾，才最重要。 趙希洛

能在充滿壓力的演藝圈裡，堅持了這麼多年，大抵因趙希洛開朗正向的個性，「在4、5歲時已接觸舞台劇，即使只做顆星星，我也很投入演出，甚至會問媽媽，覺得我演得如何？」她坦言也曾有灰心之時，有時拍劇還很辛苦，如凌晨2時需要起床，準備化妝整頭，但她都只會呻苦一兩句，之後便想通沒事，「也有些行業都是需要凌晨擺檔，我便覺得自己不算辛苦，每一行也有其規則。」

趙希洛專訪｜趙希洛以前輩們為榜樣，「羅蘭姐、波姐都還未停下來，加上聽完楊紫瓊的得獎感言，你會覺得人生不用放棄，總之你肯演，一日都會有機會。」(黃寶瑩攝)

趙希洛以前輩們為榜樣：羅蘭姐、波姐都還未停下來

每個人都有各自的辛酸事，與其日日嘆苦，不如想成是人生的必經階段。

你累積不愉快經歷是很痛苦的，只要放下不多想，就可做更好，並吸引更好的事回來。 趙希洛

趙希洛更以前輩們為榜樣，「羅蘭姐、波姐都還未停下來，加上聽完楊紫瓊的得獎感言，你會覺得人生不用放棄，總之你肯演，一日都會有機會。」

有些人視職業為成就，不過趙希洛則視之為遊戲，兩種截然不同的生活態度，但最後想得到的，其實都是滿足感。與其拼命追求無盡頭的功名利就，不如拋開包袱，像趙希洛所言，「我覺得人生真的要放鬆一下，要夠放鬆才會有更好的想法。」這樣的從容生活，想想也覺得好像不錯。

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記者：朱加曦

拍攝：潘樂文、鍾瑞龍

剪接：潘樂文

美術：賴文傑

髮型：Zap Tang @ Tony & Guy

化妝：Stephen Lau

場地提供：Beesy Bay

統籌：翁冠燊

