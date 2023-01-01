林夏薇不眠不休甘為老公排隊買PS5！曾遇露體狂後扮男生求安全感

【林夏薇｜GentleWomen】女人真正的強悍，不在於結實肌肉，而是一顆外剛內柔的內心。眼前的林夏薇，與屏幕上正經嚴肅形象不同，整個訪問充斥歡笑聲，像位少女般開懷，但言辭間卻透露堅強味道。她可以很獨立，年紀輕輕北上獨居，扮男人應對露體狂，同時想要心靈的後盾，回家後會依靠老公照顧，做回一個小女孩。在筆者的心目中，她是個「女強人」的例子。

攝影：歐嘉樂



【林夏薇｜GentleWomen】在筆者的心目中，林夏薇是個「女強人」的例子。(歐嘉樂攝)

遇難而上：原來人是迫出來

年輕時心口掛著「勇」字，容易跌跌撞撞，卻可成就更大可能。自小立志當演員的林夏薇，不理父母反對，遠赴北京投考中央戲劇學院，無論住宿或飲食，都要自己去尋找和支付。一個人身處陌生地，初時難免會難以適從，然而她卻目標堅定，認為小小苦楚等於激勵，更會管理好自己，每日游水或跑步，每餐僅吃魚和油麥菜，連追巴士也會跟自己說，「林夏薇你追不到那輛巴士，你便會考不到。」

能到外地闖，不少人都以為食宿不會太差，但林夏薇卻是住在租金相宜的地下室，內裡骯髒和狹窄，「鄰居不知是怎樣的人」。然而其個性優點便在於，可將一切辛酸事，轉化作難忘的樂事。她走到五金市場購買牆紙，花兩日兩夜自行佈置小空間，最後作品還得到房東太太賞識，「就像試範單位一樣，她敲門，我還以為她想說甚麼，原來是帶人參觀房間，說我弄得挺特別。原來人是迫出來，那時意志力很強。」

【林夏薇｜GentleWomen】林夏薇自言曾遇露體狂。(歐嘉樂攝)

遇露體狂後更懂保護自己

女生獨自生活，更要好好保護自己，林夏薇北京生活期間，表示曾在上學途中，遇見露體狂，「那刻是反應不及，之後便被嚇倒，心裡很不舒服。」經一事，長一智，她其後會假扮成男生，戴上假短髮，穿著密實，儘量在僅有條件下保護自己，「至少心裡有安全感。」後來在香港話劇團工作時，由於住處需經過公園及小巷，她晚上都會保持低調，內心倒數幾秒後拔足狂奔，「我覺得一路以來都有保護自己的意識。」

一個女子在外地生活，要學會很多保護自己的技能。 林夏薇

【林夏薇｜GentleWomen】林夏薇至今仍與香港話劇團的舊同事非常友好。(歐嘉樂攝)

重新適應和開始

選在香港立足事業，全因一個契機，在就讀中央戲劇學院時，剛好遇上香港話劇團招演員，經老師推薦面試，再過五關斬六將，最後贏得演出機會，一來便是當女主角。對於經驗尚淺的她而言，興奮同時，背負了不少壓力，「那天甫出九龍塘地鐵站，天下大雨，我望上天，然後蹲在路邊哭泣。首先成功錄取很感動，能踏出成長新一步，但同時你在北京已慢慢建立一些東西，此刻又要放棄所有，我這個選擇是否對呢？」

縱有一刻感軟弱，她很快便振作起來，更加確定自己的目標，「少年需要有團火，我沒想過每步選擇是否正確，我只想尊重此刻的內心世界，我想追夢的那件事。」扶助她的還有香港話劇團的伙伴，幫助糾正她的咬字、適應香港生活，既是她的恩人，也是她的知音，至今她站在頒獎台上致謝時，即使忘了感謝老公，仍會提到話劇團的舊同事，「直至今時仍會一起討論戲劇，有時他們會問『我媽媽煮好飯，你會否一起來吃？』我覺得很溫暖，由畢業到現在仍能維繫這份友情，其實挺難得。」

【林夏薇｜GentleWomen】林夏薇曾為拍攝《七公主》顧語嫣一角情緒受擾。(歐嘉樂攝)

奪視后的意義

林夏薇於2011年轉戰大台「公仔箱」，雖然競爭更甚，但她仍能憑多年的努力，以及堅定不移的意志，在去年勇奪視后獎座。她在《七公主》角色突出（飾演顧語嫣），抹去過往乖乖女形象，展現出大膽和性感，同時內心藏著強大的陰暗面，無論尺度或演技難度都非常大。

林夏薇似乎對顧語嫣也深刻難忘，不時在回答問題時，都會提到演繹角色前的準備工夫。由於角色充滿負能量，加上所有哀傷劇情，都被放在同一時間拍攝，令林夏薇在拍攝後，都難以走出角色，「拍攝期間試過一日哭10小時。那時他們常問我，為何半夜回家還要跳舞，因為我要抒發那種抑壓。」雖然情緒被角色擾亂，但她依然無悔演出，「難得遇上有挑戰性和好發揮的角色，你便會想去做好它。」

【林夏薇｜GentleWomen】「其實天掉下來不用怕，總有比你高的人撐著。」(歐嘉樂攝)

心態決定一切

為角色付出的心力和時間，全反映在獎項之上。林夏薇憑飾演顧語嫣，奪得視后殊榮，算是觀眾對她演技的認同。由於視后競爭激烈，她在得獎同時，亦會令部分人失落，甚至惡言相向。但她都不介意，「其實我有看到留言。有時你花很多心機，投入去做一件事，小部分觀眾又會覺得，不太喜歡這角色。但作為演員而言，每次都想有新挑戰和嘗試，想演些難度系數高的角色。」她認為奪獎是個大躍進，並會繼續接受不同的演技挑戰。

即便談及多件辛酸事，林夏薇都是滿面笑容，令筆者也不禁疑惑，這是高興的事嗎？她解釋自己是個開朗女生，連老公也稱其為「開心果」，「我覺得你當刻心態很重要，以前我也有遇困難和壓力時，父母都會鬧我，但我覺我他們是支持我。他們曾說， 『其實天掉下來不用怕，總有比你高的人撐著。』所以所有事不需灰心。」

【林夏薇｜GentleWomen】丈夫莫贊生（Jason）給林夏薇在事業上很大支持和鼓勵。(歐嘉樂攝)

「我們都有各自的浪漫」

而這位比林夏薇高的人，相信便是她的丈夫莫贊生（Jason），給予她的事業很大支持和鼓勵。她甜蜜憶述老公的貼心事，「有時開工拍劇很累，他知我是吃很多東西的人，但忙起來便會專注工作，甚至廢寢忘餐。所以即使我深宵回家，他都會起床為我煮宵夜，又怕我沒營養，所以會親自下廚，然後才睡覺。」此外，對方還會做她的樹窿，「有時情緒會感抑壓，他會陪我聊天。」她更笑指，常會在對方頭腦開始清醒時，便走去睡覺，「他一路以來都是擔任這角色，讓我感到暖心，這是他對我的一種愛。」

有別於丈夫的溫馨式浪漫，林夏薇則是驚喜型，讓人從中感到貼心的一面。她指出，自己喜歡看到對方驚喜的樣子，「有次他生日飛回香港，我把握好時間，叫他快點去看雪櫃，他打開後便『哇！』，你知他看到甚麼？我將可樂罐印上『老公生日快樂』，以及對他祝福，並用小燈泡裝飾整個雪櫃，亦藏起一個蛋糕。」

其實那些東西不算貴重，但這是你有沒有心去做。 林夏薇

她送禮物時，亦會投其所好，知道對方喜歡模型和打機，於是會從不同渠道，為對方覓得所好，「例如很難弄回來的遊戲機，未推出前我就會知道，大家會在推出後大排長龍等候購買。雖然我每日拍劇沒睡覺，但我會一早排隊，找各種方法得到，然後給他驚喜。他的朋友也會讚嘆，我都幾厲害和浪漫，我覺得這是我小女人的一面。」

別於他人的相處方式

巨蟹女生都是事業型女星，同時顧家，要將兩者平衡得剛好，林夏薇也不是剛開始便懂，「我是工作狂，老公也是工作狂，所以兩個工作狂在一起，更要自己調節。」她曾指在冬至期間，聽到工作便離席，傷了對方的心，「我工作會百分之二百投入。回去後他情緒有點低落，我才意會到自己剛才不對，站在對方角度，若我準備一餐飯，大家很難夾時間，但我剛點完菜便走了，他一定很難受。」

有見及此，她決定平衡家庭和事業，在減少演出的同時，抽時間陪伴對方，「兩個人之間最需包容，以及多點溝通。很多人好奇我們如何保持新鮮感，我們常有不同角色扮演，不只是夫妻，我們還亦師亦友，像朋友般聊天，有時還是生意的合作伙伴，有不同相處模式，這或是我們有別於他人的一種相處方式。」

任何感情你都不可能保持激情，你也會很累，我們這種細長流的關係會更好。 林夏薇

【林夏薇｜GentleWomen】「女人從骨子裡散發自信和女人味，是很性感的。」(歐嘉樂攝)

35歲對美的定義

少了時間拍劇，林夏薇有空挑戰更多領域，早前飛到韓國習舞，心態依然保持熱血和活力。雖然現年35歲，但她認為美好旅程才剛開始，「很多人說，我比以前後生。人大了，經歷多了，很多時都會做刪減，包括我的妝容和造型，不需戴隱形眼鏡、黏眼睫毛，由內心而發的美，對我來說更重要。」近年來，她更多挑戰露腰或性感造型，並認為性感非貶義，「在我心目中，女人從骨子裡散發自信和女人味，是很性感的。」

正因這種積極和自信，為林夏薇迎來更美好的人生。

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記者：朱加曦

統籌：翁冠燊

拍攝：趙錦添、鍾瑞龍

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

造型：翁冠燊、朱加曦

服裝：marimekko、ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA、IRIS & INK @THE OUTNET

場地：Madame Fù Grand Café Chinois

