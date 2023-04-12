Gin Lee李幸倪離舒適圈求突破！曾懷疑存在價值 咬緊牙關捱零收入

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「很堅強很堅強很堅強很堅強」這句歌詞正好用作形容原唱者李幸倪Gin Lee，由入行至今的心路歷程。隻身離開家鄉馬來西亞來港發展歌唱事業，當初一句廣東話都不懂，無論是日常生活還是工作，每一日都面對著不同挑戰，但她依然抱著「一旦決定了，我就會奮身去做」的心態，一直走到今日。

李幸倪Gin Lee早前宣布離開舊公司環球唱片，加盟英皇娛樂成為一時佳話，在舊公司接近8年時間，對於Gin Lee而言是一個「舒適圈」，「這麼舒適的做事方式其實是沒有問題的，但偏偏我就是一個不停希望尋求突破的人，可能離開這個舒適圈是最有效方法」。



【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「很堅強很堅強很堅強很堅強」這句歌詞正好用作形容原唱者李幸倪Gin Lee，由入行至今的心路歷程。（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪離鄉別井來港發展：一旦決定了就會奮身去做

2010年，李幸倪Gin Lee來港到TVB歌唱選秀節目《超級巨聲》踢館，當時亮眼的表現成功獲得觀眾關注，2011年簽約第一間唱片公司正式來港發展。「其實本來沒有想過會正式落腳香港，因為當時是完全不懂廣東話」，但因為「踢館」的那次機會，出來的迴響也不錯，幸運地又有唱片公司邀請她來港發展，最終她也決定放手一試！

當初就是帶著探險的心情來港，趁這個機會踏出自己的舒適圈去成長。 Gin Lee李幸倪

「當時我跟自己說，給自己3年時間，即管看看這3年可以做出甚麼成績，如果適合就繼續，如果不適合也不緊要，搭飛機回去都很快」。話雖如此，但Gin Lee卻是一個「一旦決定了，就會奮身去做」的人。

我不容易做一個決定，但我一旦決定了就會奮身去做。我發現我對所有事都是這樣，對工作是這樣，對感情、對寵物我都是這樣！ 李幸倪Gin Lee

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「其實本來沒有想過會正式落腳香港，因為當時是完全不懂廣東話」。（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪初到香港溝通成問題 自學廣東話：至少我盡了全力

初初來港，Gin Lee一句廣東話也不懂，連最基本的溝通也成問題，「有一段很長的時間就像自閉一樣」，生病時因為不知怎樣告知別人自己的位置，而不敢叫白車，搭的士、餐廳叫餐通通都困難重重，「在日常生活中每一日都有新挑戰」。

語言不通對工作上也造成很大的困難，錄音到做訪問全都需要用廣東話，即使可以讓她說國語，但她也希望努力嘗試。Gin Lee當時用了3個月時間，每日在家裡煲劇、看新聞、讀報紙，甚至買教材自學廣東話，每一個訪問她都堅持百分百用廣東話，「雖然我說得很慢，但至少我盡了全力」。

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】初初來港，Gin Lee一句廣東話也不懂，連最基本的溝通也成問題。（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪歷零收入 一度懷疑自己存在價值

獨個兒離鄉別井，沒有家人在身邊，凡事都要獨自面對，尤其當生活及工作上都遇到挫折時，這段日子就特別難過。2014年，Gin Lee 跟唱片公司完約，在工作上自然失去了所有規劃，「沒有工作就沒有入息，但生活上的開支都依然要繼續處理」。作為子女，很多時候都不希望令父母擔心，Gin Lee 也同樣選擇了不向家人報憂，把一切的擔憂藏在心裡。

「一個人身在異地，連明天會怎樣過都不知道」，Gin Lee當時連外出的勇氣都沒有，因為一出街就要花錢、要吃飯，每天都只可以躲在家裡，內心更充斥著憂鬱與恐懼，「天黑就開始喊，喊到天光，每日不停輪迴，過了一個我這輩子都未經歷過的黑暗時期」。當時Gin Lee感覺就像世界末日一樣，失去了所有信心，「原來你準備了多年的唱歌都是不夠好，因為不夠好，所以沒有人找你，不斷有負面聲音想擊敗自己」！

我懷疑自己存在的價值，質疑自己是否應該留在這裡，有沒有人想聽我唱歌？ Gin Lee李幸倪

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「一個人身在異地，連明天會怎樣過都不知道」。（陳葦慈 攝）

「當時說給自己3年時間，去到第3年情況這樣應該怎麼辦？有想過用剩餘的金錢買機票回家就好了」，但 Gin Lee 又覺得不應輕言放棄，所以就主動一點，找不同人聊聊天，吸取不同意見，又嘗試拜託舊同事幫忙，看看可否與不同人合作，慢慢就等到她的機會，然後就簽約第二間唱片公司。

這段難捱的時期，其實她可以乾脆放棄回家就好，但她卻決定咬緊牙關繼續堅持下去，在別人眼中這可以叫作「堅強」，另一個說法是很「倔強」，「從小到大我每做一件事都會很專注地去做，以前賽跑都是向著100米的目標，出盡200%努力去衝，到長大後成為歌手，唱不到我就練習，直到唱到為止，不懂說廣東話我都一定要懂得講！」或許正正因為這份「倔強」才令Gin Lee堅持走到今日，「倔強」一詞是褒也是貶，但往往追夢成功的勵志故事，主角們都是擁有著這份「倔強」！

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】這段難捱的時期，其實她可以乾脆放棄回家就好，但她卻決定咬緊牙關繼續堅持下去！（陳葦慈 攝）

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「原來你準備了多年的唱歌都是不夠好，因為不夠好所以沒有人找你，不斷有負面聲音想擊敗自己」！（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪出身音樂世家：音樂讓找到生於世上的目的

Gin Lee 出身於音樂世家，父母自小就讓她聽很多不同音樂，又會經常看著爸爸、媽媽在台上表演，所以表演在她家中是很自然的一回事，「就像家人之間的共同語言一樣」。17歲那年，Gin Lee 初次站在大舞台上，台下有幾千個觀眾聽自己唱歌，本來應該要覺得緊張，但當時她的感覺竟然是：「嘩！正啊！而且很享受這個感覺！」那一刻她就深知道自己喜愛舞台！

那一刻就知道我想做歌手，做了這個決定就一直走到現在。 Gin Lee李幸倪

音樂是等於快樂！ Gin Lee李幸倪

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「那一刻就知道我想做歌手，做了這個決定就一直走到現在」。（陳葦慈 攝）

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】Gin Lee 出身於音樂世家。（陳葦慈 攝）

Gin Lee 憶述在讀書時期，老師問過一個問題，令她一直在反思，「你在這個世上的目的是甚麼？」Gin Lee 當時不明其意，直至她發現到自己有唱歌這個天賦時，她終於找到了答案。Gin Lee 認為上天賦予她這把聲音、賦予她對音樂的熱誠並非巧合，「所以我要好好珍惜，好好利用這個天賦去做些事情」。

成為了歌手，推出了好幾首歌曲，Gin Lee 發現到原來她做的音樂會令人開心，可以為某些人給予勇氣跨過難關，種種的迴響令Gin Lee 慢慢發掘到自己的人生目的，「知道為甚麼我要成為歌手，為甚麼要做音樂，找到了我的使命」。

我是透過音樂找到我的價值，找到我生於這個世上的目的。 Gin Lee李幸倪

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「我是透過音樂找到我的價值，找到我生於這個世上的目的」。（陳葦慈 攝）

家人是最大後盾 離鄉別井追夢對家人感愧疚

家人永遠都是 Gin Lee 最大的後盾，也是她的最大粉絲，「每次當我推出新歌時，爸爸、媽媽每日由早到晚都在播放我的歌曲」，一直以來他們都在背後給予很大的力量，令 Gin Lee 覺得「我長大後有能力一定要給予他們最好的生活」！

只可惜入行至今12年，Gin Lee 與家人長時間分隔兩地，無法常伴父母身邊，「有時我都會覺得有點遺憾，尤其是當他們發生了小意外或是身體不適時，就會有少許自責，覺得可以多點在他們身邊就好」！

過去3年疫情肆虐，Gin Lee 無法回鄉探望家人，加上父母年紀都越來越大，希望可以抽多些時間陪伴他們，所以一開關，Gin Lee 就決定要把他們接過來香港，希望有機會照顧他們，相當孝順！

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】家人永遠都是 Gin Lee 最大的後盾，也是她的最大粉絲。（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪離開舒適圈時刻追求突破 由造型開始重新出發

在環球唱片接近8年時間，Gin Lee 於去年決定離巢時，令不少歌迷感到驚訝！Gin Lee 坦言在舊公司這段時間，其實做起事來也很熟悉大家的方式，是一個「舒適圈」，很安穩。「但偏偏我就是一個不停希望自己尋求突破的人，其實掙扎了一個很長的時間，質疑是否應該繼續與舊公司合作，繼續在這個模式之中尋找新衝擊」。

在猶豫之間，Gin Lee 回想起昔日決定來港發展的初心，「如果我當初沒有鼓起勇氣來到香港，我就未必有機會可以唱廣東歌，未必會認識這種語言，我覺得在任何時候，我都需要一些突破才覺得這個人生精彩，才知道自己還有甚麼可能性！」正如當初決定離開屋企，來到這個全新的環境發展，就是因為這個決定令她成長得最快，到今日想要突破，可能離開這個舒適圈（環球唱片）是最有效的方法。

以前我覺得我一輩子都不會說廣東話，一輩子都不會唱廣東歌，但永遠不要說絕不可能！ Gin Lee李幸倪

現在趁自己還有精力，還有青春時，都希望繼續闖一闖！ Gin Lee李幸倪

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】離開舒適圈時刻追求突破！（陳葦慈 攝）

完約後，Gin Lee讓自己放了一個長假期，放下了歌手的身分，沉澱一下心態，思考自己想要得到甚麼。Gin Lee 決定要重新出發，刪除了Instagram上所有舊照片，作為一個儀式，告訴大家「全新的Gin回來了！」

既然要突破，Gin Lee 一於從造型到歌路到日常生活習慣，甚至是做事態度，她都追求新的開始，希望以一個不同的感覺再見大家，所以她每做一個決定都故意想一想以前不會做的決定，例如染金色頭髮，「這是我過去曾經想過要做的事，但當我想到保養很難我就卻步，今次再有這個念頭，我就跟自己說：『做吧！不要思考了，要突破嘛！』」

整個訪問之中，Gin Lee 不斷提到要「突破」，說出口總是容易，但她的行為就確確實實讓人感受到她的決心。刪除舊照片、染金色頭髮，這一切決定都需要很大勇氣。我們往往都被一些「框架」限制著自己，但只要願意踏出一步，做一個平時不敢做的決定，或許可以找到自己更多的可能性，這就是一直在說的「突破」吧！

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】既然要突破，Gin Lee 一於從造型到歌路到日常生活習慣，甚至是做事態度，她都追求新的開始！（陳葦慈 攝）

Gin Lee李幸倪看輕人氣重新定義知名度

我們經常用「紅不紅」來評價一個歌手，但歌手本人又怎樣看呢？「我對於自己人氣上的問題沒甚麼概念，因為很難去衡量自己紅不紅、人氣怎樣，反而是外界會比較清楚」，那麼怎樣才稱之為「紅」呢？「在這一刻對我的定義會是，當我有一日可以開世界巡迴演唱會時，這就會是我的標準，就真是很多人認識、真是紅」，這也是Gin Lee在接下來想做到的事，「到時候你再問我覺得自己紅不紅」。

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「我對於自己人氣上的問題沒甚麼概念，因為很難去衡量自己紅不紅、人氣怎樣，反而是外界會比較清楚」。（陳葦慈 攝）

【Gin Lee李幸倪｜GentleWomen】「在這一刻對我的定義會是，當我有一日可以開世界巡迴演唱會時，這就會是我的標準，就真是很多人認識、真是紅」（陳葦慈 攝）

「其實現在回想起來，我都算大膽了，自己一個人來香港，一個認識的朋友都沒有，沒有親人在香港」，12年間遇過各種困難挫折，堅強地把它們一一克服，「我會知道自己可以應付到，而且會有出路，不用害怕，更好的風景在前面！」Gin Lee，感謝你12年前這個決定，讓我們今天可以聽到你的分享，欣賞到你的好歌！

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記者：石欣桐

編輯、統籌：翁冠燊

攝影︰陳葦慈

拍攝：林志龍、潘樂文

剪接：潘樂文

美術： 賴文傑

化妝：Circle Cheung@ndnco

髮型：Eve Chiu@w work shop

造型：翁冠燊、石欣桐

服裝提供：RASARIO、SAFIYYAA@NET-A-PORTER

鞋品提供：MACH & MACH、LOEWE@NET-A-PORTER

飾品提供：Swarovski

場地提供：Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

特別嗚謝：Square Mile 利奧坊

