專訪｜蔣家旻風雨無阻難棄演員夢　歷挫折不盡從女孩蛻變成女人

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】常有人說：人的命運在出生時就已注定，但是人定勝天有能力克服外來阻礙，靠著後天努力改變命運。2022年憑著劇集《美麗戰場》反骨琪一角不負眾望勇奪「最佳女配角」的蔣家旻，入行15年一直被封「御用細妹」，多年間不是飾演主角妹妹，就是一些不起眼的閒角。但是蔣家旻不甘向現實低頭，即使今時今日都靠著一個信念成就非凡演藝之路，讓人好奇獨屬她的人生哲學。

攝影：黃寶瑩



【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻（黃寶瑩 攝）

蔣家旻小時候心懷演員夢 逆境中不斷進取

當年年僅17歲的蔣家旻，昔日入行時仍是乳臭未乾的小孩，如今不知不覺入行15年在困境中逐漸變得強大，蛻變成今時今日大家認同的好戲之人。忙於演藝圈工作的蔣家旻，久違回到母校感觸良多，問道昔日的校園生活，她直言自踏入社會工作後，無疑是最懷念校園生活，現時回想校園生活會覺得無憂無慮。學生唯一要面對是考試，但是踏入社會所面對的簡直是存有數千個未知的事情。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】昔日入行時仍是乳臭未乾的小孩，如今不知不覺入行15年，在困境中逐漸變得強大，蛻變成今時今日大家認同的好戲之人。（IG@chiangel1110）

學生時期的蔣家旻自知非讀書材料，但她表示自己最喜歡的科目是中文科，憶述會考時投放很多時間在中文科上，她說道：「當時要溫習20多課，但考試僅考10多課，我基本上是全部都溫習， 所以我是花了一整個月時間在中文科上 ，最後是獲得一個不俗的成績。」

我知道只要我喜歡做那樣事情，很努力投放很多時間，就會達到一個不俗的成績。 蔣家旻

在老師眼中當然希望學生是勤力好學，但是蔣家旻對於「勤力」卻有獨特的回應：「視乎我對住自己鍾意的事，當遇到自己不感興趣的話就無法勤力。」但要她選擇一樣很喜歡的事 ，她務必是會選擇演戲，她解釋演戲比讀書所得到滿足感更為大，讀書時期參加戲劇學會經已感受到滿滿的成功感，從而令她日後對演戲的興趣變大。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻對於「勤力」卻有獨特的回應：「視乎我對住自己鍾意的事，當遇到自己不感興趣的話就無法勤力。」（黃寶瑩 攝）

蔣家旻個性害羞 曾被批不適合娛樂圈

演藝圈有不少走紅的演員不是出自演藝世家，就是自小具有極強的表演慾。不過蔣家旻恰恰相反，以上兩者皆不是，她坦言自己在他人面前表演會變得害羞，並非是一個活潑主動的人，跳舞老師曾批蔣家旻無法從事娛樂圈的工作，當年到TVB參加招募時緊張至胃痛。即使自知表演方面較弱，但是蔣家旻一直以來盡力地做好自己的本分事。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】跳舞老師曾批她無法從事娛樂圈的工作。（黃寶瑩攝）

你讓我演一個角色，我都會盡能力演好去。 蔣家旻

我知道真是很熱愛一樣東西時，就會堅持到下去。 蔣家旻

其實蔣家旻中五畢業後早已打算投考演藝學院，但無奈演藝學院一直不給予她一個面試機會。再者蔣家旻的父母思想傳統觀念重，一直都希望她從事朝九晚五的工作，並結婚生子，簡簡單單平平凡凡渡過人生。蔣家旻曾經嘗試按照父母規定的路去走，曾修讀秘書課程，但她學生時期主修文科，畢業後為滿足父母要求而修讀商科，故此對此一竅不通 ，連基本知識都沒有，所以讀了幾天後，難以忍受終退學。

目標明確風雨無阻 蔣家旻難棄演員夢

有些人會十分孝順聽從父母的說話，但蔣家旻自認是父母眼中反叛的子女：「我不顧父母反對，我沒一刻去聽從，原來他們不想我去做，從來沒有打算放棄。」入行多年間一直為此跟父母爭吵不斷，明知父母反對依然把續約消息告知家人，殊不知一堅持就堅持了十多年。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻自認是父母眼中反叛的子女。（黃寶瑩攝）

我心存「我一定會成功，堅持下去會有機會」！ 蔣家旻

2006年，蔣家旻參加了TVB舉辦「TVbeople」的徵選活動，最終成功入選並開展了她的演藝之路，當年入選她坦言感到驚訝：

我沒有化妝，好大黑眼圈，最重要什麼都不懂，就是這樣呆呆地加入了TVB。 蔣家旻

眾所周知藝人正是要把天事地利人和集於一身，才有機會在大眾面前展現自己，蔣家旻多年不溫不火的星途令她堅持至今，她笑言全靠那份反叛及堅持，才能走到今時今日。

經常從報導看到，有藝人會大呻收入不穩定，對於年紀稍小已經入行的蔣家旻而言，她憶述自己入行初期薪水只能僅僅維持生活，亦難以給予較多家用孝敬父母。當時薪水不多，有額外消費，又要儲錢，她直言那段時間都相當難過。

我記得一個人花$100，當時已經覺得很多，而且薪金不高，就會心痛錢財方面。 蔣家旻

我真的不敢乘坐的士，乘坐的士超過了一天花費限額，有時甚至要自己墊支，然後要等公司會計部報銷費用。 蔣家旻

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】對於年紀稍小已經入行的蔣家旻而言，她憶述自己入行初期薪水只能僅僅維持生活，亦難以給予較多家用孝敬父母親。（黃寶瑩攝）

不過蔣家旻直言從未思考過，假設星途平平沒有機會的後果，笑言：「我都不解我當年何來的勇氣」。雖則從沒有思考過，但入行多年來她每走到某階段，都依舊心存希望，堅守「繼續堅持下去，就有機會」的信念，可見演員夢大於生活為她帶來的困境，無論如何都無法捨棄心中的目標。

蔣家旻入行15年靠「1信念」走到今日

17歲入行，足足於演藝圈15年的蔣家旻今年以大熱姿態奪得「最佳女配角」，或者她的星途比其他人走得慢，甚至連家人都把她跟別人比較。但蔣家旻明白走得比人慢都沒辦法，由初初剛接觸電視劇，到漸漸被大眾留意，直到今時今日飾演一個戲份重的角色，由低做起，每一個階段對蔣家旻而言都是難能可貴的經驗及回憶。

也許比其他人花多五年時間才達到某個位置，但她心懷感恩表示，自己所擁有的東西依然有很多：「有些人接拍十多部劇集都仍未有代表作， 但我僅僅花4年拍攝處境劇已經出現我第一部的代表作」，根本毋須跟他人比較。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】17歲入行，足足於演藝圈蔣家旻今年以大熱姿態奪得「最佳女配角」。（黃寶瑩攝）

最緊要要磨利自己把刀，用自己的演技及實力去跟他人比較。 蔣家旻

蔣家旻曾憂難甩「御用細妹」之名 但求發掘自己潛能

相信不少觀眾是透過「馬子妮」一角而認識蔣家旻，無疑「馬子妮」一角成為了她的代表作，更讓她被封為 「御用細妹」。但是藝人最怕被定型，入行多年來，蔣家旻都甩不掉該稱號，她亦曾一度擔心自己會甩不到這個稱號。故此她多年間一直等待一個相信她能夠改變形象的監製，給予一個特別的角色讓她演繹。

「御用細妹」好像很動聽，但是我內心是很想跟大家說，我並非單單是能飾演妹妹，我一直等待機會。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】相信不少觀眾是透過「馬子妮」一角而認識蔣家旻，無疑「馬子妮」一角成為了她的代表作。（《愛回家》劇照）

等待過程間，蔣家旻曾陷入迷惘不解自己為何只能演妹妹角色，她一直盼望發掘自己內在潛能，尋找自己的可能性。在轉形的路上絕不容易，蔣家旻曾擔憂自己無法轉形，當她遇上《反黑路人甲》「水姐」一角後，對她來說，無疑是一個千載難逢的機會。

即是機會在你面前，若演不好大家都覺得你還是演妹妹角色；若演得好是一次令人覺得蔣家旻是可以轉變的機會。 蔣家旻

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻曾陷入迷惘不解自己為何只有妹妹角色，她一直盼望發掘自己內在潛能，尋找自己的可能性。（IG@chiangel1110）

蔣家旻無懼演奸角 終不負眾望成「最佳女配角」

由《愛‧回家》的鄰家女孩「馬子妮」到《反黑路人甲》的黑社會大家姐「水姐」，再成為人見人憎《美麗戰場》的「反骨琪」，憑著出色的演技及用心的演繹成功甩掉過往「御用細妹」的形象，並超乎想像得到觀眾喜愛。蔣家旻接到「反骨琪」這個角色大感興奮， 由拍攝到播出從未擔心過觀眾不受落或大罵，她除了一心想突破自己外，更認為：

如果無人鬧即是我失敗，如果有人鬧我會很開心。 蔣家旻

而在訪問過程中，蔣家旻亦分享一件趣事，在《美麗戰場》播出間，曾被一名網民發訊息無理直罵，甚至因而遭該網民取消關注，相當搞笑。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】由《愛‧回家》的鄰家女孩馬子妮到《反黑路人甲》的黑社會大家姐水姐，再成為人見人憎的反骨琪。（《美麗戰場》劇照）

蔣家旻把「反骨琪」這個角色發揮得淋漓盡致，自播出後已備受關注，到了《萬千星輝頒獎典禮2022》公佈最後十強時，圈內藝人及媒體都一致看好蔣家旻將會奪獎，惟她本人感到忐忑，甚至頒獎禮前兩天突然負面地想可能會「食白果」。最終蔣家旻還是不負眾望勇奪「最佳女配角」，而她卻認為自己奪獎猶如替觀眾們完成夢想般，大感開心。

拒以「視后」為目標 蔣家旻盼獲大眾認同

當日蔣家旻在台上發表得獎感言表示：「可能好多人覺得我在演藝路上行得慢，但是我在訓練班出來，真是看到很多師兄師姐是一步一腳印行出成績，是他們令我堅持既可貴。我會繼續帶住這份對演戲的熱誠做好我自己。」跟她於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「飛躍進步女藝員」獎時的得獎感言完全截然不同，這次她只希望每一次都能夠展現全新的自己。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻在《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「飛躍進步女藝員」（IG@chiangel1110）

當問到如今是否視「視后」為接下來的目標時，蔣家旻堅定拒絕非以「視后」為目標，而是以做女主角為目標，她坦言奪視后若不獲大眾認同，她寧可一直持續飾演女主角，女主角雖要背負壓力、外界的抨擊及收視問題等等，但她更盼望體驗更多做女主角的快樂。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻把「反骨琪」這個角色發揮得淋漓盡致，最終亦不負眾望勇奪「最佳女配角」。（IG@chiangel1110）

我接着的目標，並不是要奪視后，而是我要做到女主角！ 蔣家旻

蔣家旻歷挫折不盡 從女孩蛻變成女人

不論是處於任何狀況的人，有時候人達到某巔峰都會迷失自己，蔣家旻則時刻提醒自己堅守入行當初的初心。入行初期，蔣家旻承認曾一度驕傲過，自認為自己是與眾不同。正所謂「天外有天，人外有人」，入行時間變長、經歷變多後，亦觀察到不少前輩待人接物的態度，使她深深明白為人絕不能自滿自大，不如用實力去證明自己，故此蔣家旻至今無論有沒有機會擔正，都毫無保留竭盡全力地演出。

【蔣家旻專訪｜GentleWomen】蔣家旻則時刻提醒自己堅守入行當初的初心。（黃寶瑩攝）

若果這一刻我很自滿，就沒有進步，所以我每一刻都提醒自己，要謙卑及追求進步。 蔣家旻

我每一套劇集都會提醒自己，每一個階段都會提醒自己，不能囂張及要有進步，這個是我永遠都提醒自己！ 蔣家旻

十年前蔣家旻對「隨遇而安」這個字並不理解，大概明白字面意思，當時認為隨遇而安是沒有人生目標，不追求任何東西「等運到 」。如今她終於體驗到「隨遇而安」真正意思，可能是心態的改變令她整個人變得踏實及放鬆，不再計較得失，深信所失去的在某個時候，將會再次重拾，甚至所得到的會更多。或許經歷過煎熬、挫折不盡，一晃眼蔣家旻從羞怯的女孩蛻變成綻放光芒的女人，歷練中看透自己，瞭解自己的優勢及不足，更加明確自己的人生目標。

記者：夏子婷

編輯、統籌：翁冠燊

攝影︰黃寶瑩

拍攝：潘樂文、林志龍

剪接︰潘樂文

美術︰賴文傑

場地提供：仁濟醫院林百欣中學

服裝提供：Love, Bonito

