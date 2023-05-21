iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼：布朗尼脆餅、水果脆片必掃

iHerb低卡健康零食推介｜網購成為了大眾的生活習慣，而網購平台iHerb雜貨產品更是應有盡有，除了護膚品、保健營養品外，iHerb上的零食更是不少女生大量掃貨之選！大家在iHerb可以找到不少相對健康的天然零食，尤其適合怕肥又愛吃的妳！《01女生》今次就為大家推介12款iHerb回購率高的健康零食推介，文末更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！



iHerb低卡健康零食推介1：Lenny & Larry's COMPLETE 曲奇 燕麥提子 12塊 HK$279.26

COMPLETE 曲奇加入了燕麥片和甜葡萄乾，吃起來相當耐嚼，加上每塊餅乾含有高達16克蛋白質及10克纖維，含豐富營養來源之餘，亦能帶來飽足感，作為下午茶實在一流！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介1：Lenny & Larry's COMPLETE 曲奇 燕麥提子 12塊 HK$279.26（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介2：Just The Cheese 陳年切達乾酪棒 12根 HK$245.60

愛吃芝士的女生們有福了！芝士向來給人「邪惡」的感覺，但芝士令人難以抗拒，這款爽脆烤乾酪低卡、無麩質，將乳酪烤得金黃爽脆的，相當吸引！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介2：Just The Cheese 陳年切達乾酪棒 12根 HK$245.60（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介3：Brothers-All-Natural 冷凍乾燥水果脆片草莓 12個單獨袋子 HK$139.25

Brothers-All-Natural 冷凍乾燥水果脆片口感爽脆，採用了先進凍乾工序溫和地去除新鮮水果中的水分，打造成味道可口的水果脆片。水果脆片低卡低熱量，大家也可以放心吃！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介3：Brothers-All-Natural 冷凍乾燥水果脆片草莓 12個單獨袋子 HK$139.25（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介4：Julian Bakery 有機原始薄脆餅乾 椒鹽味 HK$111.36

脆香零食實在是相當吸引，這款有機原始薄脆餅乾，每份只含5克淨碳水化合物，加上只得70卡路里，平日一邊工作一邊吃，絕對是工作良伴！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介4：Julian Bakery 有機原始薄脆餅乾 椒鹽味 HK$111.36（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介5：Kodiak Cakes Bear Bites 烘焙全麥餅乾 巧克力味 HK$64.01

這款烘焙全麥餅乾採用全穀物製造而成，含有豐富蛋白質，為妳帶來豐富的營養素，加上巧克力口味容易入口！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介5：Kodiak Cakes Bear Bites 烘焙全麥餅乾 巧克力味 HK$64.01（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介6：Catalina Crunch 生酮三明治餅乾 巧克力香草味 16塊 HK$60.27

生酮三明治餅乾低糖旦含豐富蛋白質及纖維，Catalina Snacks™ 本來就是由一名糖代謝病患者創造，希望大家在低糖、低碳水化合物下，也能品嚐到美味的小吃。

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介6：Catalina Crunch 生酮三明治餅乾 巧克力香草味 16塊 HK$60.27（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介7：Daelmans 荷式鬆餅 焦糖味 8 塊 HK$39.82

Daelmans 荷式鬆餅採用了低溫烘烤，添加了焦糖、肉桂及真正波旁香草，打造出香口的烤鬆餅，配上一杯熱騰騰的茶或咖啡同品嚐，簡直是絕佳享受。

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介7：Daelmans 荷式鬆餅 焦糖味 8 塊 HK$39.82（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介8：Sun-Maid 有機蔓越橘乾 HK$35.36

香甜有機蔓越橘乾，不含人工調味料、 麩質及防腐劑，成分安全健康，營養豐富且柔軟多汁，必定會令你吃個不停！

購買方法：iHerb官網

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iHerb低卡健康零食推介9：Brad's Plant Based 酥脆羽衣甘藍 原味 HK$35.12

常常聽說羽衣甘藍營養豐富，功效多多，這款酥脆羽衣甘藍也同樣富含維生素 A、C、K、胡蘿蔔素等。食品雖然是酥脆口感，但是風乾製成，未經烘烤或油炸過，不怕油膩易致肥！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介9：Brad's Plant Based 酥脆羽衣甘藍 原味 HK$35.12（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介10：Sheila G's Brownie Brittle（布朗尼脆餅） 巧克力屑 HK$32.69

Sheila G's Brownie Brittle（布朗尼脆餅）在 iHerb 暢銷熱賣榜佔一席，受歡迎度有目共睹，脆香口感配合濃香堅果巧克力蛋糕和鬆脆曲奇的美味組合，令一眾女生難以抗拒！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介10：Sheila G's Brownie Brittle（布朗尼脆餅） 巧克力屑 HK$32.69（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介11：NOW Foods 真實食物 原生杏仁 未加鹽 HK$65.96

吃原生杏仁有助促進心臟健康，加上產品無添加油，大家更加可以放心食，杏仁口感鬆脆，味道可口，成為妳的最佳零食伙伴！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介11：NOW Foods 真實食物 原生杏仁 未加鹽 HK$65.96（iHerb 官網）

iHerb低卡健康零食推介12：Bergin Fruit and Nut Company 香蕉片 HK$46.69

平日愛吃薯片的妳不如改一改口味，轉吃香蕉片，口感同樣脆香，而且富含維生素C及膳食纖維，不含反式脂肪更健康！

購買方法：iHerb官網

iHerb低卡健康零食推介12：Bergin Fruit and Nut Company 香蕉片 HK$46.69（iHerb 官網）

【HK01讀者獨家優惠】



現凡購買滿HK$450，於結帳時輸入優惠碼「HK01SAVE」，即可享9折優惠，優惠期到2023年7月31日，萬勿錯過！

