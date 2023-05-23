Y2K｜內地人來港瘋搶CCD數碼相機漲價1倍　再度掀熱潮女星都在用

【Y2K｜CCD相機】隨著Y2K熱潮興起，千禧年代流行的元素再度回歸，不論是穿搭造型、飾物、玩物等都再度掀起熱潮！大家還記得昔日風靡一時的CCD數碼「傻瓜相機」嗎？沒錯，早已被淘汰甚至被淪為「電子垃圾」的CCD相機，隨著復古熱潮再度興起，各地女星也在使用！

CCD相機在內地也相當流行，亦成為了內地遊客來港的必搶之物，在內地社交平台上更有不少CCD相機購買攻略，有網民表示，深水埗的CCD相機價格被越炒越高，很多都漲價1倍有多！



Y2K意思｜Y2K風格回歸！5大千禧世代穿搭元素：低腰褲、串珠飾物

【Y2K｜CCD相機】早已被淘汰甚至被淪為「電子垃圾」的CCD相機隨著復古熱潮再度興起！（lil.thriftplanet＠IG）

Y2K掀復古CCD相機熱潮 各地女星都在用！

Y2K熱潮的興起，令CCD相機再度成為潮流好物，那麼究竟CCD相機是甚麼，可以引來這麼多人搶購呢？CCD相機「Charge Coupled Device」，是2000年代還未有高畫質數位相機時，大多數家庭在用的一部數碼「傻瓜相機」，因為相機體積小又方便攜帶，所以昔日曾經風靡一時，但自從現代相機及手機相機技術日漸發達，CCD相機就漸漸被淘汰，沒想到在20年後竟再度掀起熱潮。

【Y2K｜CCD相機】CCD相機「Charge Coupled Device」，是2000年代還未有高畫質數位相機時，大多數家庭在用的一部數碼「傻瓜相機」！（lil.thriftplanet＠IG）

CCD相機感光元件不及現代相機，所以拍出來的照片猶如自帶一層年代感色彩，正好迎合現今流行的復古風，難怪如此風靡全球，各地女星如BLACKPINK Lisa、Bella Hadid、歐陽娜娜、沈月等都有使用，立即看看多位女星的示範！

【Y2K｜CCD相機】沈月（沈月＠weibo）

Y2K｜內地人來港瘋搶CCD相機漲價1倍 入手攻略必看

原來CCD相機在內地一樣流行，但因為相機在內地溢價嚴重，令內地人特意來到香港深水埗搶購！在內地社交平台「小紅書」上更有不少CCD相機搶購攻略，有網民直指隨著搶購潮持續，深水埗CCD相機的售價被越炒越高，基本上不少都漲價至少1倍，所以建議有興趣入手的女生們不想高價收的話就趁早買，早買早享受！

普遍的CCD相機都是來自Sony、Canon、Casio、Olympus等牌子，但款式眾多究竟要怎樣選呢？有網民在小紅書上分享了一些揀選CCD相機時的小貼士，網民建議想入手的女生們不必太過糾結於某一型號，因為相同系列相機拍出來的效果也差不遠，主要考慮的是成色、配件和閃光燈，可以試機的當然最好吧！

如果大家只純粹想要一部CCD機的話，就不用執著於某型號，價錢合理、成色好的就值得入手，價格普遍於$250 - $650之間！網民亦分享了2間CCD相機款式眾多的相機店，1間是「情迷相機」（深水埗C2口右轉即到），另一間「福華相機」（新高登電腦廣場1樓116），有興趣入手的女生們不妨去看看吧！

【Y2K｜CCD相機】原來CCD相機在內地一樣流行，但因為相機在內地溢價嚴重，令內地人特意來到香港深水埗搶購！（mayochaann＠IG）