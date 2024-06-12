Y2K風格｜原相機亦能復古、仿底片？手機輕鬆拍出千禧世代CCD感

【Y2K美學/Y2K穿搭風格】Y2K這股2000年代的復古風潮，近年熱潮不退，從2022年開始成為大熱。由服飾穿搭、化妝配件到打卡元式都爆紅，由紅毯時裝台、明星穿搭到線下Z世代的私下穿搭指標都有，隨處可見低腰牛仔褲、短版上衣、連帽衫，短到幾乎不能再短的迷你裙等元素。



Y2K風格到底是什麼？

「Y2K風格」這個橫跨20年代的時尚關鍵字，Blackpink Jennie、Bella Hadid、Dua Lipa等女星身上都不難看出Y2K的痕跡，究竟Y2K風格到底是什麼？

Y2K風格是指2000年代初期，由Britney Spears與Paris Hilton等千禧年代偶像帶起的流行，以金屬亮面、亮色系等未來與復古交織的服飾與配件為穿搭重點。除了穿搭重點，近年女星的拍照姿勢亦跟上Y2K的熱潮，只要把鏡頭調整0.5 或是 0.7，隨手一拍都 Y2K感十足。

Y2K風格5大「打卡」關鍵：廣角拍照

Y2K風格拍照姿勢｜1. 低角度拍照



女生對於低角度拍照向來都瞭如指掌，因為低角度拍照能將人的身體比例拉長，150cm都可馬上收獲170cm大長腿！對於Y2K風格，低角度更是以0.5 或是 0.7倍的廣角拍照，不單可以將人的比例拉得更完美，甚至身後的風景亦會全部攝入畫面中！

Y2K風格拍照姿勢｜2. 超高角度拍照



Y2K風格另一常見的拍照姿勢就是以超高角度往下拍，拍出頭大身小的感覺！如果女生們害怕自己的臉過於大的話，拍照時可以將頭部微微往後傾或是輕微地往一方傾！

Y2K風格拍照姿勢｜3. 正面拍照



一般女生都不習慣正面直接拍照，因為正面非常顯臉大，是一個大地雷，女生的死亡角度！要抓住Y2K的風格精髓就是厭世、無表情、不屑感，大家拍正面照時，可以將身體往前傾，盡量令五官充斥鏡頭！

Y2K風格拍照姿勢｜4. 搞怪風格



除了厭世風格，Y2K風格中善於運用身體去展露各種姿勢，當中有不少小技巧吸引鏡頭目光，例如搞怪小表情、將手往外伸、坐著拍、盤腿坐、前後腳蹲著等。

Y2K風格拍照姿勢｜5. 露面自拍



個人主義旺盛的Y2K，露面自拍變得隨處可見（IG@lalalalisa_m）

Y2K的風格當中，又怎能少得以閃光燈、CCD相機、復古濾鏡等的露面自拍呢？隨著自然抓拍風格的退潮流，換上個人主義旺盛的Y2K，露面自拍變得隨處可見，再配上閃光燈、CCD相機等，營造出仿千禧世代的產物，像素低、畫面不清晰，甚至帶著一些噪點。正因為這種未經修飾的原生自然感，帶出獨特的千禧年代感及Y2K風格！

一機在手即獲Y2K風格 原相機亦能仿底片

掌握好Y2K風格後，想將Y2K風格發揮得更淋漓盡致？近年的底片相機價格愈來愈貴，拍下每格底片都花費不少！為此，《01女生》就精選了以下Y2K風格手機APP的推介，身為新手的你，不妨可以先用仿底片相機App，一機在手即可輕鬆獲得美照！

Y2K風格手機APP｜1. Leica LUX Pro Photo Capture



如果你是拍攝愛好者，應該對經典相機品牌Leica 並不陌生，繼Leica 與小米聯手合作後，Leica 再推手機APP界面，讓拍攝初手都可以感受到品牌的魅力！APP中有分為基本版及在 App 內付款的 LUX Pro 版本，雖然暫時未提供錄影功能，但仍能夠在手機上感受多款 Leica 拍攝濾鏡風格、像真般切換不同「Leica 鏡頭」；而且更可以拍出高像素的RAW 與 Apple ProRAW，方便後期再調整。

Y2K風格手機APP｜2. ee35 film



想要一個多效合一的相機APP，這款以特效相機為主的ee35 film，除了平日能夠使用的濾鏡特效，更有不少復古濾鏡，而且輸出成片的時候，更會同時生成一張十二張照片合在一起的拼圖，整個體驗十分方便！

ee35 film連日本妹子都大推！（ee35 film）

Y2K風格手機APP｜3. Remo 復古相機



想要一次過擁有復古菲林以及CCD相機效果，Remo 復古相機就可以助你一臂，取景框即時預覽效果，所見即所得，完全不怕失誤。APP能夠手動調參，由對焦、曝光調節到相片效果都可以自助選擇，想為已有照片增加感覺的話，APP 亦支援照片導入，能夠為喜愛的照片添加復古膠片感！

那怕廢片亦可以輕鬆拍出濃郁復古色彩顆粒感照片（Remo）

Y2K風格手機APP｜4. FIMO （ios限定）



FIMO這款App 令用家感覺就像在使用底片相機（FIMO）

FIMO這款App設計十分細心，令用家感覺就像在使用底片相機，相機聲效、相機外框、取景框、底片膠卷替換，而且換膠卷時還會打開背蓋，細節滿分！筆者都十分喜愛它，不單因為它的像真程度，更因為APP中會將同一捲底片的照片會存放在同個相簿，濾鏡選擇亦相當豐富，亦會不定期釋出一些免費、限時領取的濾鏡！

Y2K風格手機APP｜5. Dazz相機（ios限定）



Dazz相機不單可以直接拍照，更可以將照片、影片套上使用（Dazz相機）

Dazz相機的特色不單可以直接拍照，更可以將照片、影片套上濾鏡使用，而且擁有多款相機、濾鏡，除了常見的柯達、富士底片相機之外，還有半格機、拍立得可選擇，總共超過25種濾鏡，還能自由搭配不同的鏡頭，像是魚眼、濾色片、隨機漏光、雙重曝光等效果！

Y2K風格手機APP｜6. NOMO



NOMO 非常容易上手，只要按下相機快門即可（NOMO）

NOMO 非常容易上手，因為操作介面相當簡單，只要按下相機快門即可！APP中有將近20種的底片濾鏡，照片色彩飽和度偏高，加上顆粒感、色調，復古感覺十足！

Y2K風格手機APP｜7. Gudak cam



Gudak可說是底片相機的始祖代表（Gudak cam）

Gudak可說是底片相機的始祖代表，從操作介面到方式跟底片相機無異，當中最特別的是一次只提供一卷底片，要拍好全部24張照片後再等待3天才能「洗」（顯示）出來。如果放棄底片，重新拍攝需要等待1小時，令相機充電後才可以使用。它這個設定雖然亦有網民破解，將手機日期調快即可，但就是這種等待感以及神秘感，因為當中每張照片都是隨機漏光，令人感覺更有驚喜！