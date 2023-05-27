天生獨眼女遇真愛步入教堂覓幸福　自強不息擁抱缺陷勇敢追夢

每一個人都擁有追尋夢想及尋覓幸福的權利，只要心存希望，抱著正面樂觀的態度面對缺陷與挫折，就會活得自信、活得快樂！馬來西亞有位女生Hikmah Razlan，左眼因有天生缺陷而長期閉合，但靠著堅強不放棄，完成了文憑學位課程，並成為了一位講師，早前更與靈魂伴侶完婚，開展人生新的一章，過著幸福美滿的生活。



馬來西亞有位女生Hikmah Razlan，左眼因有天生缺陷而長期閉合。（hikmahrazlan＠IG）

Hikmah Razlan早前更與靈魂伴侶完婚，開展人生新的一章，過著幸福美滿的生活。（hikmahrazlan＠IG）

天生獨眼女遇真愛步入教堂覓幸福 曾以為會孤獨終老

現年25歲的Hikmah Razlan因為左眼天生有缺陷，長期閉合著，臉頰亦有一道疤痕，天生的缺陷令她自小就覺得自己並不完美，亦不會有人想要自己，如今終於可以遇上真心相愛的靈魂伴侶，兩人由相愛到結婚，建立屬於他們的家庭，猶如展開了人生新的一頁，也令她感到相當感恩。

小時候一直認為沒有人會娶我，因為我的不完美，自己常常會說，哪裡有人會要我？ Hikmah Razlan

現年25歲的Hikmah Razlan因為左眼天生有缺陷，長期閉合著，臉頰亦有一道疤痕，天生的缺陷令她自小就覺得自己並不完美。（hikmahrazlan＠IG）

如今終於可以遇上真心相愛的靈魂伴侶，兩人由相愛到結婚，建立屬於他們的家庭，猶如展開了人生新的一頁。（hikmahrazlan＠IG）

自強不息擁抱缺陷勇敢追夢 正面人生觀證自信就是美

因為天生的缺陷，Hikmah Razlan曾經感到自卑，但她感恩自己從小到大，身邊的朋友都沒有因為她的「不完美」而疏遠她，家人亦給予她支持及鼓勵，父母亦不希望她會被人看不起或成為沒用的人！

她曾在社交平台上分享指，即使她有弟弟妹妹，但感恩父母從來不會分薄對她的愛，妹妹總會保護自己，爸爸亦常常教她要對未來充滿希望，或許受到家人的正面人生觀影響，令Hikmah Razlan也決心要成為一個自強不息的女生。

因為天生的缺陷，Hikmah Razlan曾經感到自卑，但她感恩自己從小到大，身邊的朋友都沒有因為她的「不完美」而疏遠她。（hikmahrazlan＠IG）

或許受到家人的正面人生觀影響，令Hikmah Razlan也決心要成為一個自強不息的女生。（hikmahrazlan＠IG）

Hikmah Razlan自小就立志要成為一位教師，早前她就在馬來西亞瑪拉工藝大學完成了文憑學位課程，靠著自己的努力順利完成課程，現在能成功成為一位講師，總算是完夢了！

要找到相信自己的你 ，做自己喜歡的事。 Hikmah Razlan

擁抱你的缺陷和傷疤，以後你會沒事的！ Hikmah Razlan

Hikmah Razlan自小就立志要成為一位教師，早前她就在馬來西亞瑪拉工藝大學完成了文憑學位課程！（hikmahrazlan＠IG）

「要找到相信自己的你 ，做自己喜歡的事」。（hikmahrazlan＠IG）

Hikmah Razlan不畏懼地在社交平台分享自己的照片，再加上看到她的故事，不禁令我們反思，其實只是自己不要看不起自己，沒有人有權利看不起你，只要活得自信、活得堅強必定會找到欣賞你的人。每個人都總會有缺陷，學懂擁抱這些「不完美」，勇敢地面對並走下去，人生依然充滿希望！