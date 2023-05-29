10大愛財如命的面相！什麼面相能夠存錢？什麼面相能夠致富？

你是「守財奴」嗎？你能夠儲錢嗎？人庸庸碌碌半生就為追求金錢、生活求存，到底財富自由的秘密在哪裏呢，真的富貴天注定嗎？面相學作為玄學，除了可以通過觀察人的面部特徵來了解不同的人，更可以因著面相去得知、探尋命運。



面相｜單身非零桃花！單身好命女4大面相：額頭高=女強人不受束縛

命運有吉凶順逆，而面相只是一個簡稱，面相當中有很多方面：例如靜相、動相、形格、內相、痣相等等，想了解自己或是身邊人的金錢價值觀？不妨參考近日台灣玄學節目《命運好好玩》中，黃友輔老師、周映君老師兩位命理老師作為嘉賓的分享，好好認清身邊人天生富貴命、財富自來，斤斤計較、愛財如命還是會謀財害命吧！

「愛財如命」面相：1. 「鼻子形狀」可見金錢觀

人生在世，追求金錢、上進去令自己、身邊人的生活變得更好當然是件樂事，但當愛財如命，認為金錢價值超過一切，甚至乎超過自己、別人生命的話，就過份勢利、現實了。若果想了解對方的金錢的看法，除了從日常生活中觀察之外，亦可以從面相中了解到，鼻是最典型金錢的象徵，亦是財帛官的位置，假若鷹鼻、鼻尖的話，通常代表這人對錢財相當計較，甚至會不擇手段！

「愛財如命」面相：1. 「鼻子形狀」可見金錢觀（截自YouTube@命運好好玩 ）

「愛財如命」面相：2. 牙齒排列展現個人特徵

牙齒整齊與否，除了影響外觀，更展現了個人的內心以及個人特徵， 例如暴牙，牙齒往前傾的普遍較愛說三道四，而牙齒往內縮的話，例如這人十分重視細節，會有心計去計算，盡使手段去達到目標。

「愛財如命」面相：2. 牙齒排列展現個人特徵（截自YouTube@命運好好玩 ）

「愛財如命」面相：3. 耳朵有痣 非富則貴

耳上長痣已是吉痣，代表聰明、孝順，如果耳後藏痣更稱為「福祿痣」，屬於會默默發財的類型，因為他們天生聚財能力比較強，會擁有不錯的物質條件。而耳朵有痣的人，通常是「君子愛財，取之有道」，能夠以正當手段賺錢，另外耳珠有痣的人則是能夠存錢同時又可以賺錢，所以難怪耳朵有痣，非富則貴，可謂「人生勝利組」！

「愛財如命」面相：3. 耳朵有痣 非富則貴（截自YouTube@命運好好玩 ）

「愛財如命」面相：4. 閉眼說話 小心他動壞心思

面相當中有很多方面：例如靜相、動相、形格、內相、痣相等等，而動相則包括行相、坐立相、食相、臥相、哭相、笑相。若果有一個人，與你談話時習慣閉眼說話、間歇性合眼思考的話，則要小心他在動什麼如意算盤了！因為面相中認為動相與心態掛勾，一不留神可能就會跌入他人陷阱、騙走錢財！

「爭權奪利」面相：5. 眉毛雜亂、眉毛壓眼

愛財如命可能只是比較吝嗇、為人貪婪，但若然對錢財相當執著、不管一切的話，可能更會興風作浪、爭權奪利，為求將所有名利、有利自己的都收入囊中！想避開爭權奪利、愛生事的人，就要小心眉毛雜亂、眉毛壓眼的人，因為有這個特徵的人比較小心眼、易記仇，為人急功近利，周遭人都是他的假想敵，基本上沒有真心關係。

「爭權奪利」面相：5. 眉毛雜亂、眉毛壓眼（截自YouTube@命運好好玩 ）

「爭權奪利」面相：6. 顴骨向外

顴骨高給人印象比較高冷、尖酸，而顴骨向外的人企圖心、野心都十分大，當中的矛頭更會伸向朋友、親人身上，周映君老師直言他們是「只許自己佔他人的便宜，不許他人佔自己的便宜」，與他們相處要步步為營，一不順心就會被他們千夫所指！

「爭權奪利」面相：7. 耳後見腮 恩將仇報

所有五官特徵適中即可，過大則會有反效果，俗語有云：「耳後見腮」反骨格，腮骨寬的人為人忘恩負義、恩將仇報，他會為著一己的私利、反臉不認人，若不善於處理和他的關係，激起他的原始獸性，就會隨時做出一些報復性的行動。不論作為朋友、同事相處，甚至作為生意夥伙，碰到這個特徵的都要避諱三分。

「爭權奪利」面相：7. 耳後見腮 恩將仇報（截自YouTube@命運好好玩 ）

「為錢阿諛奉承」面相：8. 額頭飽滿+髮際線偏後

若要說愛財如命與爭權奪利的人是兩個極端，為了得到利益會使用小手段、阿諛奉承、放下身段的就算是兩者的中間了，不過這些會為錢阿諛奉承的人，都是「口服心不服」的人，表裏不一，說不定哪天就會在背後暗放毒箭的。而額頭飽滿的人因為生性聰明，懂得看人臉色，所以寧願當「牆邊草」去得到更多有利自己的事。

「為錢阿諛奉承」面相：8. 額頭飽滿+髮際線偏後（截自YouTube@命運好好玩 ）

「為錢阿諛奉承」面相：9. 鼻長而彎、突節 世界只有自己

鼻相而言當然端正才好，若然鼻樑有節、鼻骨起節的人性格固執倔強，脾氣大，而鼻子彎斜、不直個性怪癖，世界只有自己。這個特徵的人執念大，心眼小，雖然能夠為眼前利益而放下身段，但壞心思亦會相繼而起。

「為錢阿諛奉承」面相：10. 寬下巴+牙齒細

五官特徵過大會有反效果，過少亦顯出性格缺陷，若果寬下巴加上牙齒細，他們其實是分寸分明，內心度呎計算一番，屬於暗地裏愛財的面相！因為他們會暗自計較，不作任何損失或牽累自己的事，若果你想知道實驗一下他們的話，不妨試試請求他們的幫助，若果他們評核後感覺價值不大、回報低的話，你的事情通常會被圓滑地婉拒了。