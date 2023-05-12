7種痣的位置代表人緣事業金錢通通有！這個痣在面相學影響運勢？

你相信面相嗎？天生富貴發達命、晚年發達？這些種種在面相學來說，都可以從痣得知，痣與我們的生活息息相關，每個人身上或多或少都有痣，痣是由表皮層與真皮層之間的黑色素細胞增生導致，亦其實是五臟六腑的反射，與人體健康亦有著密切關係。從玄學、面相角度而言，每粒痣都有著一個相對應的意義。於面相學而言，痣相分為顯痣和隱痣兩種，人能夠通過身上的痣來預測吉凶、探尋命運。



渣男面相｜一生總會愛上幾個人渣？中1特徵切忌留戀注定難享幸福

命運有吉凶順逆，而痣亦有吉凶之分，吉痣指痣具有鮮明色澤，微微突於皮膚表面，而凶痣則色澤暗淡無亮。分辨吉、凶痣除了顏色之外，原來位置亦會影響深遠，有些凶痣可能需要點掉才能逢凶化吉！想了解更多，不妨參考算命夫妻對於7種屬於「人生勝利組」痣的分享吧！

「人生勝利組」：1. 眉裏藏痣

「人生勝利組」：1. 眉裏藏痣 （YouTube@算命夫妻 臉上這些痣超加分！長對地方直接富三代）

俗語有芸：「痣易藏，不外露」，眉裏藏痣簡直非富則貴，不論左右，痣的位置在於眉頭、眉中或眉尾，只要有痣藏於眉毛之中都屬於吉利的象徵！眉裏藏痣代表這人的頭腦聰明，思考邏輯較好，易有貴人或兄弟姐妹幫助』。另外具有一定財運，容易成功及過上好的生活。不過眉裏藏痣亦要小心有溺水、水險的意外，去到海邊、湖邊等要多加留意！

「人生勝利組」：2. 眼旁有痣

一提到眼睛有痣，普遍人都會想起性 感的眼下痣，又稱為「淚痣」。眼旁有痣的人，通常都具備一定的親和力及美貌，從娛樂圈眼下痣著名的迪麗熱巴、張嘉倪、倪妮等女星可見，她們配上眼痣十分甜美。另外，眼旁有痣的人桃花運強、同理心高，十分重視感情；不過同時會比較容易受情緒左右、眼淺。

若果想增加魅力，「算命夫妻」指大家可以借助化妝，暫時性地點上眼痣。不過大家不要透過刺青、抓痕留疤去點痣，這樣反而適得其反，屬於破相之舉！

「人生勝利組」：3. 臉頰有痣

「人生勝利組」：3. 臉頰有痣 (IG@rainie77)

如果你跟女星楊丞琳一樣有臉頰痣的話，恭喜你！這顆痣對於事業運來說十分有用，因為你的野心、想法比一般人大，加上富行動力，做事堅持、容易成功。另外，臉頰有痣的人富有正義感、為人善良，容易碰到貴人，故此人緣、事業發展較順利。

「人生勝利組」：4. 鼻子有痣

「人生勝利組」：4. 鼻子有痣 (IG@giannajunfp)

鼻子有痣是個雙刃刀，如果位於接近上庭（眉骨到鼻中）的部分就是個凶痣，因為面部上庭主導的宮位較多，例如父母親、事業、官祿、前程等，如果有痣則有機會影響運勢。而位於接近下庭（鼻中到鼻尖）的話則會有利金錢運、事業等發展！

「人生勝利組」：5. 耳後藏痣

「人生勝利組」：5. 耳後藏痣 （YouTube@算命夫妻 臉上這些痣超加分！長對地方直接富三代）

耳朵有痣為什麼屬於「人生勝利組」？因為耳上長痣已是吉痣，代表聰明、孝順，如果耳後藏痣更稱為「福祿痣」，屬於會默默發財的類型，因為他們天生聚財能力比較強，會擁有不錯的物質條件。另外若果女生耳後藏痣，這樣的女生不單重感情、同理心強，有助兩性關係，故此比較容易收獲真愛，她們更能夠幫助另一半的運勢、吸引貴人！

「人生勝利組」：6. 額頭有痣

「人生勝利組」：6. 額頭有痣 (IG@kayinsit)

額頭不要被頭髮遮蔽著，相信大家都有所聽聞過，因為額頭在面相學中象徵祖業，常露額頭能令精神提升，亦令運勢有所加分。女生額頭有痣原來很大機會會成為賢妻良母，額頭上有痣性格會較慎重、踏實，亦會增強運勢！例如額頭正中間有痣的「家燕媽媽」薛家燕，她的額頭痣正是觀音痣，代表慈善、仁愛。不過痣長在額頭上，通常與父母有關，要特別小心父母身體健康上的問題，以及自己跟長輩之間的關係。

「人生勝利組」：7. 嘴邊有痣

嘴邊有痣通常有兩種含義：食痣或美人痣，如果你的嘴巴上方、嘴唇上方、人中兩旁有痣的話，恭喜你！這代表衣食無憂、易有口福，桃花、人緣運都會相當旺盛。另外有機會除了正職外，更有額外收入，容易過著幸福富足的生活！

除了吉痣外，算命夫妻亦提醒大家盡量避免臉上動刀、整形留疤，另外若果痣的範圍比較大，有礙觀瞻的話都屬凶痣！如果人中有痣的話，很容易會影響婦科、身體健康等問題，最好點走！