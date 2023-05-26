面相｜單身非零桃花！單身好命女4大面相：額頭高=女強人不受束縛

單身好命女面相｜香港著名健身YouTuber Emi Wong自去年年底傳出與丈夫婚變的消息，二人曾否認，但近日Emi於個人社交平台終於親證離婚一事。幾天後，她再於個人頻道上傳以《分手 + 重新找回自己》為題的影片，影片內容大概是交代一下事件及往後的工作發展，影片一出獲得不少網民鼓勵，留言亦十分正面。



面相｜港女遲婚年齡再升至30.6歲！3大「晚婚更好命」面相特徵

Emi片中提到「很多人說一個已經31歲的女生，現在才單身太老了」，但她學會從另一角度去看，「要離開一段不能走下去的關係，你永遠不會太老。」有時候單身不可悲，要強行發展或維繫一段錯的關係才是可悲。

現今時代女性愈趨獨立，婚姻再不是人生終點，單身亦非壞事。台灣命理專家黃友輔老師曾在節目《命運好好玩》中分享了4項單身好命女手面相，假若身邊朋友擁有以下特徵的話，就別再催促她們結婚了，可能是她們相當享受一個人的生活，快來看看自己的朋友有沒有具有以下特徵吧！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

4大「單身好命女手面相」單身也過得好好！

手相｜單身好命女 1. 結婚線不明或向上

先解釋一下「結婚線」，結婚線在尾指下方位置所出現的線；「不明」的意思即指結婚線不清楚，老師表示清楚的結婚線應該會有一條比較長的線，或者兩至三條都無問題。結婚線不一定是代表結婚的意思，代表男女的感情或人際關係都可以。

至於結婚線不明，指這人性格較孤僻，不太懂交際應酬，或者是其沒有機會去認識他喜歡的人。結婚線向上，指這人比較自傲或是孤芳自賞，故此他們乾脆一個人單身好了。

手相｜單身好命女 1. 結婚線不明或向上（youtube@命運好好玩 官方頻道）

手相｜單身好命女 2. 感情線太短或不扎根

手掌最上方位置那條綠是感情線，跟結婚線相似。感情線不一定是代表男女感情，跟親人、家人或朋友的感情都算。感情線分為兩種，第一種是感情線太短，因為感情線一般要達到中指或食指的位置；另一種則是不扎根，感情線是應該要從手掌邊緣開始，沒有的話即是不扎根。

手相｜單身好命女 2. 感情線太短或不扎根（youtube@命運好好玩 官方頻道）

老師解釋感情線太短並非指沒有愛情，而是感情比較冷漠或是對感情沒有太大執著，完全是「佛系」對待感情事。至於感情線不扎根即是這人對感情完全不實在，對感情事不太相信，故此他們都會覺得一個人生活較自在。

面相｜單身好命女 3. 印堂開朗或懸針紋

印堂是指眉毛之間，在相學角度上亦可稱為命官或者印堂，可以用手指去量度，有一指半至兩指是最理想最開朗；懸針紋是眉毛之間的正中央，正中央一條線稱為懸針紋。印堂開朗是指，這人具有包容心或有肚量，即使今生沒有緣分跟某人一齊都無所謂；相反懸針紋的人有很強的報仇心，不相信他人，對方跟自己一起是否存有目的，故此單身都接受。

面相｜單身好命女 3. 印堂開朗或懸針紋（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜單身好命女 4. 額頭太高或鼻樑太挺

在相學角度上，額頭高是女強人的長相或者是工作表現出色，相對注重在工作事業方面。另一方面，這類女生較有自己想法及主見，喜歡按照自己的生活方式去活，絕不喜歡受到任何束縛，漸漸變得更愛自己一個人生活。

面相｜單身好命女 4. 額頭太高或鼻樑太挺（youtube@命運好好玩 官方頻道）

資料來源：YouTube@命運好好玩 官方頻道