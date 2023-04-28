容易犯小人的4種面相+3大居家風水　1壞習慣易被套口風｜風水命理

人際關係裡，我們最害怕有小人躲藏在生活周遭，不僅可能無端被不熟識的人欺騙和謀害，甚至連最親信的人，也可能忽然變成小人轉過來反咬一口。



究竟是擁有什麼樣面相或者居家風水出了什麼問題，身旁會小人不斷呢？命理老師湯鎮瑋就在《女人我最大》一次告訴你～

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犯小人面相

1. 眉斷或眉尾散

有斷眉的人很容易遇到很無情的人，像是你對他死心踏地、如照顧家人般對他好，但對方可能會覺得是理所當然的，甚至還會反過來捅你一刀，建議可以透過霧眉、紋眉的方式來化解。另外，眉尾散亂代表做事情會虎頭蛇尾，交朋友容易沒有耐性，也就因此容易識人不清而招惹小人囉。

2. 印堂有2條線

如果撇除皺眉頭，自然就有2條線刻印在印堂中間，湯鎮瑋老師笑說這兩條線代表「確診犯小人」，容易捲入官非當中，如果只有一條線那就叫「懸針紋」，比較容易是自己白目惹出是非，但兩條線的話代表就算你什麼都沒有做，別人也會來惹你，完全是飛來橫禍。

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3. 顴骨橫張

如果你的顴骨沒有肉，而骨頭是較往外橫張的，也是容易犯小人的面相。

4. 唇薄或習慣性張嘴

嘴唇較薄且嘴巴較小的人，也是容易犯小人，而嘴巴的大小可以根據兩眼眼頭連線下來，如果嘴角平行甚至小於眼頭就代表是小嘴。另外，如果沒事放鬆的時候，嘴巴會微微張開，代表你這個人比較沒有心眼，容易被套話或者被人誤會。

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犯小人風水

1. 擺放爬藤類植物

很多人喜歡在家種像九重葛這類的爬藤植物，但如果一路攀爬到窗戶，代表居住者容易識人不清，攀爬到大門則是容易口舌是非多。

2. 玩具公仔亂放生灰

有些人會把家中的娃娃、公仔亂放，進而生灰塵、發霉，也是會犯小人的象徵哦！

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3. 鏡子照窗照門

鏡子如果照到窗戶，居住者同樣也是會識人不清，照到門的話代表易惹口舌是非上身。

人際關係裡，我們最害怕有小人躲藏在生活周遭，不僅可能無端被不熟識的人欺騙和謀害，甚至連最親信的人，也可能忽然變成小人轉過來反咬一口。究竟是擁有什麼樣面相或者居家風水出了什麼問題，身旁會小人不斷呢？命理老師湯鎮瑋就在《女人我最大》一次告訴你～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】