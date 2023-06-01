父親節禮物2023｜17大$200起實用推介：型男剃鬚刀、音響、香水

父親節禮物推介2023必買17款禮物！父親節即將來到，作為家中勞苦功高的爸爸，當然要趁著一年一度的父親節送禮物表敬意。《01女生》就為大家集合了多款不同類型的父親節禮物，包括音響、鬚刨、銀包、男士護膚品等等﹐不論家中的爸爸是追求實用，還是注重形象，都能為他選出最合心意的父親節禮物！



父親節禮物推介1. Edwin Jagger 黑色電鍍手柄特重手感 傳統安全剃鬚刀 HK$399

剃鬚刀絕對是最適合的禮物！Edwin Jagger的剃鬚刀外型型格，其中這款是最經典復古的傳統安全剃鬚刀，刀片比一般即棄或吉列刀片更貼面，鬚根不留，且採用更換刀片式設計，清潔衛生。此外，手柄全以電鍍設計，防生鏽非常耐用，是長期熱銷產品！這款剃鬚刀還是附上精美禮盒，最適合當作禮物送給爸爸！

購買方法：張梁記Cheung Leung Kee官網

父親節禮物推介1. Edwin Jagger 黑色電鍍手柄特重手感 傳統安全剃鬚刀 HK$399（張梁記）

父親節禮物推介2. Proraso Refreshing 清爽剃鬚組合 (適合任何膚質) HK$249

除了剃鬚刀，剃鬚護理產品亦是不少爸爸最常用到的護理產品，所以可以趁著父親節為他送上剃鬚產品，定必是最貼心的禮物。Proraso Refreshing的清爽剃鬚組合，集合了泡沫剃鬚膏和鬚後水，採用了清爽薄荷尤加利配方，激活皮膚同時帶來舒爽體驗，並預防細菌滋生，最適合夏天使用，可帶來清新的體驗。這兩款產品適合各種皮膚質及鬍鬚質地，不用擔心挑選到不適合爸爸膚質的產品。

購買方法：張梁記Cheung Leung Kee官網

父親節禮物推介2. Proraso Refreshing 清爽剃鬚組合 (適合任何膚質) HK$249（張梁記）

父親節禮物推介3. JAAAM 優惠組合-啞色髮泥 (啞色髮泥+蓬鬆打底泡沫) HK$350

髮泥就很適合時尚又型格的爸爸！JAAAM是香港本地品牌，主打髮泥，採用100%天然成份，不含動物成份及動物測試，溫和打造理想髮型。這款優惠組合，包括了啞色髮泥和蓬鬆打底泡沫，輕鬆打造出豐盈又持久的髮型，而且有不少用家表示用後不黏笠。

購買方法：張梁記Cheung Leung Kee官網

父親節禮物推介3. JAAAM 優惠組合-啞色髮泥 (啞色髮泥+蓬鬆打底泡沫) HK$350（張梁記）

父親節禮物推介4. KLOWER PANDOR記憶之鑰香水 - 1974 紳夜玫瑰 HK$449/50ml

為潮爸送上時尚的男神香氣！台灣男星炎亞綸曾分享他的愛用香水是KLOWER PANDOR的1974 紳夜玫瑰香水，是一款很適合男士使用的玫瑰調香水，香味清新又沉穩，是一款細膩又溫柔的香氣，很適合送給父親。

購買方法：張梁記Cheung Leung Kee官網

父親節禮物推介4. KLOWER PANDOR記憶之鑰香水 - 1974 紳夜玫瑰 HK$449/50ml（張梁記）

父親節禮物推介5. adidas ID2 梭織外套 HK$419（原價HK$599）

夏天時常會來回進出室內、室外，因而很適合為爸爸送上一件外套。adidas的這款梭織外套很輕便，除了適合在室內有冷氣時穿著，還有可折疊風帽在室外可有效防曬，很實用。而且外套以簡約風格配上鬆身剪裁，輕易搭配不同風格的衣服。

購買方法：adidas官網

父親節禮物推介6. NIKE AIR JORDAN LEGACY 312 LOW HK$999

如果爸爸平日有運動習慣的話，送上一對時尚又具功能性的運動鞋就最適合！NIKE的AIR JORDAN LEGACY 312 LOW，有搶眼突出的設計，是一雙向Michael Jordan的傳奇致敬的運動鞋，備受男士們喜愛！

購買方法：NIKE官網

父親節禮物推介6. NIKE AIR JORDAN LEGACY 312 LOW HK$999（NIKE）

父親節禮物推介7. Michael Kors Hudson Pebbled Leather Billfold Wallet HK$1,690

銀包亦是另一個實用的禮物選擇，其中Michael Kors的這款雙折銀包，100%皮革製造，更耐用！銀包備有2個鈔票隔層、4個卡片位及零錢袋，方便收納紙幣、零錢、多張卡片，加上外型纖細，隨手放進褲袋都可以，最適合送給出行以輕便為主的爸爸。

購買方法：Michael Kors官網

父親節禮物推介8. OLEHENRIKSEN 健膚彈潤滋養精華油 HK$495

不論時常進行有冷氣的地方，或在長時間戶外工作，都容易使肌膚乾燥，今個父親節不妨為父親送上簡單的護膚產品。OLEHENRIKSEN的健膚彈潤滋養精華油，蘊含勝肽及北歐野莓精華油有效為肌膚鎖緊水分，讓肌膚保持水潤，達至護膚最佳效果，同時讓肌膚恢復年輕。

購買方法：Sephora

父親節禮物推介8. OLEHENRIKSEN 健膚彈潤滋養精華油 HK$495（OLEHENRIKSEN）

父親節禮物推介9. Leonor Greyl植物均衡洗髮露 BAIN TS SHAMPOOING HK$360/200ml

守護爸爸的髮絲的禮包也是不錯的選擇！Leonor Greyl的洗護膚產品是解決脫髮危機的首選，其中植物均衡洗髮露採用95%天然配方，蘊含具紓緩及平衡功效的椴樹油、有效對抗皮脂過剩的酵母及可抗菌的鼠尾草，能溫和淨化頭皮上的油脂及汗水，令髮絲重拾輕盈清爽及修護受損髮絲，回復豐盈亮澤。

購買方法：Net-A-Porter｜Selfridges

父親節禮物推介9. Leonor Greyl植物均衡洗髮露 BAIN TS SHAMPOOING HK$360/200ml（Leonor Greyl）

父親節禮物推介10. Kiehl’s男士緊緻抗皺套裝 HK$640

Kiehl’s 的護膚產品一直備受男、女生喜愛，這次亦特地推出了父親節限時優惠套裝。其中Kiehl’s 男士緊緻抗皺套裝，包括男士緊緻抗皺面霜50ml、男士緊緻抗皺眼霜14ml、男士全效潔面啫喱30ml、男士緊緻抗皺眼霜3ml、男士緊緻抗皺面霜7ml及男士緊緻抗皺精5ml，一套就集合了品牌最受歡迎的男士護膚產品，且有齊貨裝和旅行裝，讓爸爸在家和旅行時都可以護理肌膚，非常貼心。

父親節禮物推介10. Kiehl’s男士緊緻抗皺套裝 HK$640（Kiehl’s）

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