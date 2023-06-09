專訪｜廖子妤離鄉別井來港追夢　憶述辛酸一笑置之：豐富我的人生

【廖子妤專訪｜GentleWomen】「台上一分鐘，台下十年功」，風光的表面背後是藏了多少苦澀、淚水與汗水，藝人所付出的努力及堅持又有多少人體會到呢？當年離鄉別井獨自來港發展演藝事業的廖子妤，曾經窮到要$20捱3日，亦無阻她追夢的決心，最終2022年憑著電影《梅艷芳》首奪「最佳女配角」。正因廖子妤對演戲有一顆熾熱的心，即使今時今日都靠著一個信念成就非凡演藝之路，讓人好奇獨屬她的人生哲學。

攝影：黃寶瑩



廖子妤專訪｜GentleWomen（黃寶瑩攝）

廖子妤離鄉別井來港追夢 花足十年終獲肯定感幸運

不論任何職業範疇，努力堅持固然重要，運氣同樣是必須的，尤其是競爭性大的演藝圈。廖子妤花了十年時間於電影界闖出名堂，憑《梅豔芳》踏上金像獎台勇奪「最佳女配角」，或者對於不少人來說是相當幸運。

十年時間不長不短，廖子妤對「幸運」一詞有獨特的看法，她直言要跟其他一炮而紅的人來比較的話，那就是不幸；跟一些努力了很久卻未獲認同的人比較，自己絕對是幸運的一位。所謂「幸運」或者對廖子妤而言，是她多年的努力「幸運地」終於被大家看到及認同。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】廖子妤離鄉別井來港追夢 花足十年終獲肯定感幸運（《梅豔芳》劇照）

我覺得幸運或者不幸是個人如何看待，如果我一直想自己是幸運的話，我早已一炮而紅了，幸運的話會奪獎無數，我個人認為廖子妤這位演員是相當幸運。 廖子妤

廖子妤憶述昔日辛酸僅一笑置之 堅持只因1原因

廖子妤不知不覺已經赴港發展第12年，2012年離鄉別井獨自來港，追尋演員夢。剛來港生活艱難，曾經歷病倒不敢花錢看醫生，吃每餐飯前都要想過計過，窮到要$20捱3日，甚至住過有老鼠的地方。廖子妤直言昔日的經歷的確十分痛苦難受，但如今回望過去都是一個經歷，而這些經歷豐富了她的人生，如今再次重提僅一笑置之。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】（黃寶瑩攝）

我曾住過有老鼠的地方，很辛苦，但說出來就是笑料一單！ 廖子妤

過去的經歷，讓她不甘向現實低頭，迎難而上。廖子妤坦言堅持是難事，但她堅持最長的事已經是持續地演戲。正因她喜愛演戲，對於她而言絕非是一個很辛苦的堅持，而是她本能地想要這樣做，故此多年來她一直接拍不同類型的電影，嘗試更多的不同，從中提升演技。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】廖子妤坦言堅持是難事，但她堅持最長的事已經是持續地演戲。（黃寶瑩攝）

但藝人的作息日夜顛倒，無疑都會有疲憊的時候，廖子妤亦不例外。當她每次感到很辛苦時，在路途上會凝望外面的每一個人，可能看到修路工人或者外賣送遞員，當下一瞬間想到「世界上是無人不辛苦」的道理。在塵世間人人都有自己的煩惱及壓力，但廖子妤慶幸選擇了一個自己喜愛的事來辛苦，所以多麼辛苦都是值得的。

堅持的過程絕不輕鬆，越過一個又一個的難關，廖子妤此刻想好好的感謝自己沒有因而停下腳步，一路走來終慢慢越過一個又一個的挑戰，迎難而上。廖子妤正因秉承堅持到底的信念，展現出頑強意志，近日獲得了雀巢® ACTI-V®乳酪品牌活動合作機會，品牌貼心的送上低脂乳酪系列為她打造好強健身體，陪伴她堅持的每一步，令廖子妤學會更懂得欣賞及擁抱自己。

堅持的過程絕不輕鬆，越過一個又一個的難關，廖子妤此刻想好好的感謝自己沒有因而停下腳步。（黃寶瑩攝）

我覺得人如果找到熱情所在，就會毫不費力地堅持。 廖子妤

廖子妤自爆「扮自信」 常質疑自己能力

廖子妤在鏡頭前總給人自信滿滿的感覺，自帶距離感的高冷美女，給人不易親近的形象感。但她以「不自信、不型格、好緊張」來形容自己，多年來所出演的角色基本上沒有一個接近現實中的她，亦經常質疑自己的能力，變得浮躁不安。不過廖子妤明白「扮自信」跟真實始終有距離，加上不自信會延伸出數之不盡的問題，所以她近年都致力地培養自己的自信。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】廖子妤自爆「扮自信」，常質疑自己能力 （《毒舌大狀》劇照）

我是想成為一個自信的人，想演好戲，想感染身邊人傳遞正面能量。 廖子妤

眾所周知藝人正是要天時、地利、人和三大要素集於一身，才有機會在大眾面前成功展現自己，廖子妤憑著熱愛演戲那一顆心，再加上勇氣，才能走到今時今日，更於去年終勇奪人生首個金像獎「最佳女配角」獎項。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】廖子妤憑著熱愛演戲那一顆心，再加上勇氣，才能走到今時今日。（黃寶瑩攝）

當日廖子妤在台上發表得獎感言表示：「來港發展滿十年，由一個人都不認識，到現在望台下有很多朋友、對手、導演、有很多人給我機會，讓我在這裡演戲，很榮幸夢想在香港成真」，這個獎項令廖子妤在這行業內感到有輕微的安心感，「我的努力是被認同」、「我的演技是被行內的人認同」，大大提升了她的自信，同時亦帶來壓力，只求自己有更高的進步。

拒以「影后」為目標 廖子妤盼有所突破保持進步

無疑「最佳女配角」獎項對於一個演員而言，都尚算是一個「成功」，但廖子妤認為「成功」是沒有永遠的。過去她心目中的「成功」是知名度高，如今的「成功」是達成自己心中演技上的追求，仍然需要更多努力。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】拒以「影后」為目標 廖子妤盼有所突破保持進步 （IG@fish331）

「成功」是沒有永遠的，只有階段性的成功。 以我過往的標準而言，我是在某個階段上取得一個階段性的成功，我奪得一個獎非常幸運。 廖子妤

問到如今是否視「影后」為接下來的目標時，廖子妤堅定拒絕視「影后」為目標，她坦言「影后」難以成為目標，只能視為一個夢想。由於獎項這回事並非能操控在自己手上，演員可以盡力改善演技，但無法控制那年的對手強弱及無法控制接演那一個角色，如今廖子妤盼望自己可以飾演更多的角色，或是事業上有更大的進步。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】廖子妤堅定拒絕視「影后」為目標，她坦言「影后」難以成為目標，只能視為一個夢想。（黃寶瑩攝）

擁抱年齡焦慮 廖子妤直言「人生幾多歲都可以重頭開始」

我們的生活上總是有許多框架，或者是被社會所定下的人生清單而追趕著，導致不少人容易出現年齡焦慮。現年33歲的廖子妤坦言現時都面對同樣的問題，經常會想「自己這個年紀應該要成為一個如何的自己呢？」確實世界上有不同的模範或者方向去指引我們，告知我們如何的人生才稱得上成功。

【廖子妤專訪｜GentleWomen】現年33歲的廖子妤坦言現時都面對同樣的問題，經常會想「自己這個年紀應該要成為一個如何的自己呢？（黃寶瑩攝）

在訪問過程中，廖子妤亦分享一件趣聞，她表示曾聽過年過30歲的日本人若飲珍珠奶茶的話會遭人取笑，她不解為何31歲就不能飲珍珠奶茶。如同我們的人生般，正因為人總是太過著重某個年齡該達成那個目標，而感到焦慮。廖子妤自己曾為此而焦慮，甚至覺得自己好像一事無成。

為何我要跟隨一個成功的範例？為何我不能走自己的路呢？為何我不能成為一個更好的自己呢？ 廖子妤

廖子妤表示即使40歲後再沒有人邀請自己拍戲或者是減產，但她希望找到演戲以外的人生。（黃寶瑩攝）

經過一段長時間思考，廖子妤不明白人為何要跟隨一個成功的範例，為何不能走自己的路，成為一個更好的自己。她表示即使40歲後再沒有人邀請自己拍戲或者是減產，但她希望找到演戲以外的人生，年齡從來不是限制，只要心存希望就能夠尋求到屬於自己的第二個人生階段。

我覺得人生幾多歲都可以重頭開始。 廖子妤

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記者：夏子婷

編輯、統籌：翁冠燊

攝影︰黃寶瑩

拍攝：潘樂文、葉思雅

剪接︰潘樂文

美術︰賴文傑

造型︰翁冠燊、夏子婷

服裝提供：MAJE、Christian Louboutin

