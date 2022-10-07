廖子妤曾被冷待稱嫉妒余香凝？驚恐症發作對方速到：有如天使一樣

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】多少友情隨時間遠去，但余香凝和廖子妤相識約十年，關係依然鞏固。兩人於昨晚（7日）的節目《你是我的後援會》中，暢談相處點滴，盡訴心中情。其中廖子妤更感激對方，即使自己有很多缺點，不是一個很完美的人，「她都願意包容你，成為你生活中的一部分。」



【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】余香凝和廖子妤於節目暢談兩人的友誼。(IG@jenniferyuuu)

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】余香凝和廖子妤相識已有十年。(IG@jenniferyuuu)

投身社會後不時發現，會付出時間維繫的友誼不多，大多都在合作完後，便會各散東西。余香凝和廖子妤簽約同一公司，雖於十年前認識，但交雜不算多，直至拍攝2016年電影《骨妹》，開始變得熟絡，即使宣傳期結束，至今依然友誼永固，在節目中的對話，更讓觀眾能夠感受到她們單純真摰的感情。

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】兩人於拍攝《骨妹》時友情變深。(《骨妹》劇照)

拍攝期常在酒店內「煲粥」

兩人憶述在公司初次見面的經歷，互讚大家又瘦又白，余香凝指對方當時短髮、看來冷酷，但個性卻是親切，一開口便大讚對方，並打開了話閘子。廖子妤補充道，當年覺得對方看來像仙女，說話輕柔，留下好印象。

兩人其後在拍攝《骨妹》時，由於劇情內是對好姊妹，故亦拉近了兩人的距離。兩人為拍攝更投入，在圍讀後便去唱K、食壽司，增進感情，廖子妤更曾在訪問中，表示大家當時還會用酒店房內線聊天，「一聊便至少半小時」。在拍攝後，兩人沒有各自忙碌，還會抽時間相處，廖子妤更提到，在娛樂圈一段時間，雖有不少待你好的人，但「他未必需真心對待你」，而余香凝則是真誠的人，「真的要珍惜那些為自己付出真心的人。」

真心關心對方，心裡要有對方，所以廖子妤絕對是我的好朋友。 余香凝

即使你有很多缺點，即使你不是一個很完美的人，她都願意包容你，成為你生活中的一部分。 廖子妤

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】兩人在拍攝期間，會在酒店房內通電話。(IG@fish331)

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】廖子妤任余香凝婚禮的姊妹。(IG@fish331)

見證對方重要時刻

真正的好姊妹，是互相見證每個重要時刻，余香凝在今年的香港電影金像獎頒獎禮，見證廖子妤獲「最佳女配角」時刻，而廖子妤在對方婚禮裡，亦擔任姊妹；當對方懷孕時，她更是首批最先知道的人。兩人回憶當時在一家咖啡店，余香凝向對方端出驗孕棒，廖子妤還誤以為是惡搞，待回個神後才感動得熱淚盈眶，她更指頓時想到初見時的對方，一時感觸。

很慶幸在她心裡佔一席位，很慶幸結婚能做她姊妹，很慶幸在她最不開心時，她願意向我傾訴，願意相信。 廖子妤

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】余香凝懷孕時，也會首先告訴廖子妤。(IG@fish331)

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】兩人重視大家的生日。(IG@fish331)

《骨妹》內的一句對白「你生日就是我生日」，讓兩人至今都珍重大家的生日，廖子妤表示，自己不常約人，但余香凝會堅持提蛋糕和壽司為她慶生，「吃甚麼不是重點。」余香凝非常認同，並接話道「而是要見你和跟你慶祝生日。」

成彼此的力量

好姊妹相處久了，即使口不對心，都會知對方真實想法。廖子妤稱對方的口頭禪便是「算啦」，但她心底卻清楚，對方需要自己。有次余香凝撞車，雖說自己沒事，但廖子妤看到照片後，認為不可能沒事，便迅速到醫院探對方。她亦曾在通宵拍攝《梅艷芳》後，乘的士找對方。而在媒體專訪中，廖子妤亦曾述，有次驚恐症發作，她邊哭邊打電話給余香凝，對方二話不說趕去找她，「雖她來到前我已過那個心跳很快、覺得自己將會死去的痛苦時間，但我覺得自己生命有危險的關頭她突然出現，沒做甚麼只是過來抱一抱我，就覺得她有如天使一樣。」

她給我的支持力量很大 每次傾訴完便會很舒服的人。 余香凝

【你是我的後援會｜余香凝｜廖子妤】廖子妤稱曾嫉妒余香凝。(IG@fish331)

從比較到互相學習進步

兩人的工作性質相近，難免引來比較，成為影響關係的導火線。廖子妤在節目中坦誠，自己曾嫉妒對方，「常覺得自己不夠好，但又很想做那件事。」她指有次有次澳門頒獎禮後，經理人叫兩人去做訪問，但她卻遭記者攔住，指只要余香凝，「我就站著說好，表情變得僵更，並在洗手間嚎哭。很怕自己的演藝生涯完結，還是另一次的失敗。」她承認當時有點嫉妒余香凝，更責怪自己為何有這種想法，「嫉妒代表認自己不夠好，自己無法超越。」不過，她漸漸看開，並將這事告訴對方，以解開心中鬱結。

相較怕傷關係避而不談，兩人反而會將事情談開，讓彼此了解更深，成為互相扶持的力量。當遇上意見分歧時，余香凝指出，雖然自己未必全部認同，但會尊重對方看法，「慢慢去了解為什麼她會有這種想法，明白她的想法後，我再分享自己的想法，這樣的溝通會讓我們都感到舒服。」個性較直率的廖子妤更稱，對方讓自己在待人接物方面更進步，「例如我覺得這件事不對，會直接告訴人，而她教會我先讓自己的情緒冷靜下來，她知道冷靜、平和的談判才是有效的溝通。」有別互相比較，兩人互視對方為學習對象，反助兩人關係昇華，在事業方面也取得更大成就。