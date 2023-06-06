Netflix下架清單｜5套Netflix值得重溫經典劇　Marvel、小品電影

【Netflix 6月下架清單】Netflix官方早於上個月（26日）公佈了Netflix 6月下架清單，當中有不少都是經典劇集，有一套更是連續集都未公開，第一季即將於Netflix下架！《01女生》以下為大家整理了2023 Netflix 6月下架清單，大家把握時間再重追多次！



Netflix 6月下架清單5大推薦

Netflix 下架清單1. 動漫 《咒術迴戰：第1季》

下架日期：2023年6月1日



6月首日第一套下架的影片是日本「動畫神作」動漫 《咒術迴戰：第1季》，當年是被譽為《鬼滅之刃》後必看的神作。電影版一上映後票房高達2億，甚至超越了《天氣之子》。另外，《咒術迴戰》當時一上架Netflix後，多次登上Netflixx觀看榜首位，可見其火熱程度。

Netflix 下架清單｜1. 動漫 《咒術迴戰：第1季》 (電影海報)

Netflix 下架清單2. 電影《猛毒2：血蜘蛛》

下架日期：2023年6月9日



喜歡Marvel 的朋友絕不能錯過是次最後重追的機會！Marvel反英雄電影《猛毒 2：血蜘蛛》亦將於本月9日正式在Netflix 下架。劇情是延續第一集， 講述男主角Tom Hardy跟共體宿主猛毒被迫共存的艱難，過程中男主角意外變身成比猛毒更兇狠殘暴的血蜘蛛，展開了一場腥風血雨的大戰！

Netflix 下架清單｜2. 電影《猛毒2：血蜘蛛》 (電影海報)

Netflix 下架清單｜3. 電影《愛的詐欺犯》

下架日期：2023年6月14日



對以上動作片不感興趣的話，這套小品電影相信能讓你從中找到共鳴。《愛的詐欺犯》由柯佳嬿、修杰楷、白潤音、莊凱勛 及黃尚禾等主演，不少都是港人熟悉的面孔，劇情是講述兩名各有家庭問題的男女，在網絡上虛擬的身分跟對方相識，從互相欺騙到揭發真實身分，繼而互相了解。

Netflix 下架清單｜3. 電影《愛的詐欺犯》 (電影海報)

Netflix 下架清單4. 電影《後來的我們》

下架日期：2023年6月21日



電影《後來的我們》當年一共榮獲五項金馬獎提名肯定，趁著下架前再次欣賞這套美麗之作。電影由井柏然，周冬雨，田壯壯主演，劇情是講述兩名在火車上認識的陌生人，多年來逐漸發展出情誼。分別之後，他倆再度相逢，並反思彼此的愛意。

Netflix 下架清單｜4. 電影《後來的我們》 (Netflix)

Netflix 下架清單5. 電影《逃出魔幻紀：霸氣升呢》

下架日期：2023年6月23日



首集《逃出魔幻紀：叢林挑機》上映不久後全球票房突破9億6千萬美元，其後再推出續集!《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，原班人馬繼續出演，並有亞裔女星艾桂菲娜 (Awkwafina) 驚喜加盟。劇情是講述一眾人必須再回遊戲世界，但情況卻出了差錯，當中大家再次一起完成高難度任務。