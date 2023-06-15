54歲Jennifer Aniston無懼白髮優雅老去！曾為凍齡10年吃同款沙律

現年54歲的荷里活巨星Jennifer Aniston，以《Friends（老友記）》中Rachel Karen Green一角，紅遍全球。也因她無論是劇中頭髮穿搭，還在戲外的，都成為無數女生模仿的對象。而Jennifer Aniston自出道以來，都是以一頭亮眼的金色長髮示人，當時她還有「#HairGoals」這一標簽，但她近日拍攝短片時竟現白髮，對於一直在螢幕前維持完美形象的她來說是一大挑戰！



Jennifer Aniston多年嚴格飲食控制和運動，維持凍齡外貌和身材（《Friends》）

Jennifer Aniston多年嚴格飲食控制和運動 維持凍齡外貌和身材

大眾對女明星的要求向來高，一現老態就大肆渲染，甚至影響到她往後劇集或電影角色遴選。而Jennifer Aniston曾經也是其中一員，出道時就以亮眼外貌讓眾人留下深刻印象，後飾演《Friends（老友記）》中Rachel Karen Green一角，成為家傳戶曉的女星。而在這套長達十年的《Friends（老友記）》中，可見Jennifer Aniston不論是外貌還是身材都沒怎麼改變，背後是她進行了嚴格的飲食控制和運動。

Jennifer Aniston 曾因過於嚴格的體態控制導致送醫（IG@jenniferaniston）

Jennifer Aniston 曾因過於嚴格的體態控制導致送醫

在拍攝《Friends（老友記）》期間Jennifer Aniston，堅持10年都吃同一款沙律以及健身，而隨著年紀增長，為了保持最佳狀態，她對自己更狠心，進行更嚴格外貌及身材管理。而導致Jennifer Aniston在2021年時，發生腰椎間盤突出9mm，需緊急送醫。

《Friends（老友記）》劇組聚會（IG@jenniferaniston）

2021年播出的《Friends: The Reunion（老友記：當我們又在一起）》是劇集完結多年後的特別篇，以原班人馬再次重回螢幕，當時不少人最驚訝的是Jennifer Aniston。相較同劇演員，她猶如多年前劇集開播時的狀態，肌膚依舊緊緻，體態如年輕女孩般，讓人驚嘆不已。

Jennifer Aniston近日影片竟無懼白髮出鏡 （IG@jenniferaniston）

Jennifer Aniston近日影片竟無懼白髮出鏡

在螢幕前向來追求完美的Jennifer Aniston，在日常一段短片中現大量白髮，一反以往亮眼金髮造型，她竟透露以往會把白髮染成金色，來維持螢幕前的「最佳狀態」。她曾提到：「有兩件事是不可避免的，第一是衰老；第二是總會有批評。對於現在的我來說，更關注如何在身心上照顧好自己。」

Jennifer Aniston在經過2021年腰部嚴重受傷後，讓她停下腳步思考，這樣的追求真的健康嗎？現在的她放棄高強度運動，她提到：「我不會再介意長出我的白髮，也不會追求每天都要高強度運動的健身模式，我覺得過去強調的那種『一定要練到身體有灼燒感』未必是好的。這樣的改變對我來說不簡單，畢竟我原本所信仰的健身模式長達數十年。」

慢慢優雅老去沒甚麼可怕（Getty Images）

慢慢優雅老去沒甚麼可怕

其後Jennifer Aniston提到她高強度的健身，不僅讓她曾腰部受傷，也因此導致背部痠痛。Jennifer Aniston曾稱她的物理治療師在替她檢查後，在一個芭比娃娃上貼滿了膠布，代表她過去因健身而造成的損傷，讓她意識往日的愚蠢。她表示現在已不再追求鍛鍊到筋疲力竭，而是享受運動。Jennifer Aniston不再在意容貌老去，與白髮共存，放棄以往瘋狂的健身，慢慢優雅老去也沒甚麼可怕的！