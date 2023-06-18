女生太高沒人要？解構高矮個子穿搭煩惱　必學顯高打卡3秘訣

高矮個子穿搭｜部分矮個子女生，都想擁有高個子；然而高個子女生，卻渴望自己可以矮一點。日前與同事談論身高的話題時，發現其實無論高矮個子，都有各自的穿搭煩惱，還會認為自己的苦處較多。由此，《01女生》決定進行街訪，看看大家對女生們對於高度的想法，到底高個子女生佔優，還是矮個子女生取勝？



根據美國智庫《世界人口評論》在去年的數據顯示，香港女生的平均身高為160.62厘米。在整天的街訪中，一共訪問4男4女，其中女生分別有高個子和矮個子的代表。

身高約175厘米的女生表示，日常買衣服的難處。

高矮個子女生穿搭困擾：褲子變吊腳、不能穿長裙

有身高約175厘米的女生表示，日常買衣服的難處，「如果我在GU或本地店鋪買褲，多數都是吊腳或太短，少有合身款式。我看來不算瘦，屬較大隻，故更難買到衣服。」身高152厘米的女受訪者則認為，由於自己雙腿較粗，故難以襯衫，「可能我想穿長裙，身形高挑的女生穿會較好看，但我則顯更矮。」

對於高矮個子的穿衣風格，有女生認為高妹穿衣較型，但也有人反對，指出矮個子的服飾選擇較多，「可選擇更多形象，也可以很型格。反而太高的話，穿可愛服飾或會不合襯，如可愛花邊等。」

高矮個子穿搭｜有女生認為嬌小女生有較多穿衣選擇，反而太高的話，穿可愛服飾或會不合襯。

高矮個子穿搭｜「太高真的沒人要？」

雖在穿搭上存分歧，但大部分都認為矮個子女生，在異性相處上會較吸引，有女生更激動強調，「太高會無人要！太高真的沒人要！」她解釋，若然女生太高，「男生會覺得『這麼高會不會很冷漠？』」所有受訪男生均對此贊同，「男生都要有點自信，若女生太高便不行。」他們傾向矮個子女生，表示較好保護，有人更誠實表示，「不用想，嬌小女生較可愛，因為我不夠高。」

高矮個子穿搭｜有女生激動強調，「太高真的沒人要！」

高矮個子穿搭｜男生理想女友高度

對於理想女友的高度，一眾男生都認為約160厘米最好，不希望比自己高。有受訪者引述身邊男性朋友表示，身高150厘米以上的女生很可愛，有想保護的感覺，而且愈高的男生，也傾向喜歡愈矮的女生。嬌小女生亦易與男生打成一片，她打趣指出，「對方會把你當成拐杖，經常搭在你的膊頭上。」

高矮個子穿搭｜對於理想女友的高度，一眾男生都認為約160厘米最好。

高矮個子穿搭｜嬌小女生顯高打卡3秘訣

不少矮個子女生，都希望在相片中，顯出高個子長腿的感覺。因此記者特別找來數張不同高度的女星照片，測試受訪者能否猜出高度，結果整理出3個顯長腿的打卡重點。

首先，要讓視覺上增高約10厘米，可以做出蹲坐的動作，以模糊身高，同時露出雙腿，讓腿部比例拉長。此外，選擇短衫款式，有助視覺上增長雙腿比例，感覺也較顯高。不過，嬌小女生需避免長裙等服飾，有受訪者指出，「若沒有顯露身材，衣服遮住手腳，難以猜測高度」，因此看來或會較原來的矮。

高矮個子穿搭｜要讓視覺上增高約10厘米，可以做出蹲坐的動作，以模糊身高，同時露出雙腿，讓腿部比例拉長。