矮小女生必學Lisa 3大視覺增高穿搭術　166cm行T台超高挑儼如超模

早前圓滿落幕的 2022 Celine 秋冬大秀可謂是亮點滿滿，除了一次發表 10 款全新設計包款外，作為品牌大使的 Blackpink Lisa 更驚喜現身 T 台換上兩套截然不同的造型！值得一題的是，Lisa 在此之前並沒有相關走秀經驗，但這回展現出不輸給專業模特的超強架勢，影片一出也立刻轟動全網。



除了氣勢震懾全場外，Lisa 逆天的比例也成關注焦點！身高僅 166 公分的她站在一堆高挑外模旁的確不出彩，但視覺上卻完全看不出來，究竟是如何做到的？其實，Lisa 不論是台上或私下都很懂得靠「穿搭」彌補身高缺陷，在這直接奉上 3 招 Lisa 的顯高穿搭技巧，矮個女孩們還不趕緊筆記！

跟著Lisa學顯高穿搭技巧，矮個子女生也能穿出九頭身比例！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

1. 遵循上窄下寬原則

很多女孩總認為穿著 Oversized 衣服可以藏肉，但其實對小隻女來說反而身型更容易被吃掉！建議大家可以學 Lisa 遵循「上窄下寬」原則，如此視覺上不但看著更顯瘦，下身運用廓形長褲來營造流暢的線條感，視線也會自然地忽略肥胖的地方，同時亦拉長腿部比例！

同場加映：女生初次約會的4大穿搭小心機 留下令人心動的第一印象原地脫單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

2. 短版外套超顯高

除了靠增高厚底鞋來拉長比例，Lisa 也會盡量避開著裝雷區，那就是中長款外套！由於長版外套容易暴露身形缺陷，還會遮擋腰身讓腿顯得更短，所以 Lisa 平時多改以短版外套現身，簡單內搭一件 Crop top 露出小蠻腰，顯得性感又高挑。

同場加映：NIKE精選8款小白鞋推薦 經典AF1、Air Max厚底波鞋百搭不退流行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

3. 尖頭鞋款延伸腳背

雖然細根過跟鞋擁有明顯增高效果，但女孩們久站一整天大腿還是會很酸、很不舒服！這時候換上「尖頭鞋款」就能無形將腳背拉長，視覺也會跟著延伸，高度瞬間加分不少，難怪會成為 Lisa 的寵兒。

Dappei 結語：

「身高不夠，就拿穿搭來湊！」看完以上 3 招 Lisa 的心機增高術後，矮個女孩們是不是開始有點信心啦！只要適當運用一些小技巧，你也同樣能晉升九頭身水水。



延伸閱讀：

小個子也能擁有高挑身型？穿搭秘訣全在這！輕鬆展現完美比例

小個子女孩限定！魔法般的「拉高比例」穿搭技巧必學！

原文：看不出才 166 公分！Lisa 化身超模走 Celine 秋冬大秀掀熱議，私下「視覺顯高技巧」跟著曝光～

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】