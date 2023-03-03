AA制還是男朋友全付？這種方式相處時更舒服　計得太清楚易生距離

AA制｜在各大討論區上，經常會有關於情侶之間約會時付款方式的討論，其中每次提起「AA制」，不少網民對於此方式反應最為兩極。這次《01女生》就去到旺角街頭，問問大家對於不同的約會時付款方式的看法，而「AA制」又真的這麼難接受嗎？



不時都會在討論區上，有網民分享與伴侶約會時因付款方式的爭執，像是「甘願AA制就是世紀好女友」、「女生初夜床單染血被要求AA」、「馬來西亞男生認為全付是值得驕傲」等等。不同的帖文一出都會引起網民們熱烈討論，除了討論帖主分享的事件外，亦有不少人會分享自己的做法，其中提到最多的就是「一人一次」，認為是最公平和爭執最少的做法。

大多數受訪者都認為「 一人一次」比較好

這次《01女生》去到旺角街頭訪問了七位男、女生的意見，大多數受訪者都認為「 一人一次」比較好，有位男受訪者同時表示能接受付大部分，而女生付小部分的做法，也是不錯的選擇。另外亦都有人認為「AA制」會舒服點和認為「一人全付」是沒問題的。

「一人全付」是為了突顯大量？

「一人全付」是為了突顯大量？

「一人全付」讓人最先想到的是很容影造成一人的經濟負擔，但這位男受訪者認為全付才能突顯他的大量，對他來說「AA制」只是為了公平點。而當被問到假如女生薪金是較高一方，他能不能接受反過來是由女生請客，他表示：「我覺得沒甚麼問題，但不要次次都是，每次是就有點尷尬。」看來他還是認為約會由他請客是比較紳士和較好的相處方式。

「AA制」計算得太清楚 容易產生距離感

AA制｜計算得太清楚，容易產生距離感

而最多人選擇的「一人一次」和「AA制」，都是認為做法會比較公平，而大家在同一段關係中都有付出。但會選擇「一人一次」方式大多數是認為計算方式比「AA制」方便，而且不用每次都計到很準確，容易產生距離感，其中一位女受訪者提到：「如果是金額很小，買一個蛋撻、買一個蘋果批都要「AA制」，就有點誇張。」的確有時如果事事計較，很難不會有一天產生爭執或隔閡，到時就得不償失。

AA制｜其中一位女受訪者表示：「計算得這麼清楚，我會和他分手」

而關於情侶之間約會時付款方式的討論，通常都是出現在剛戀愛時，因為假如二人的想法不一致很容易爭執，也很難走下去。關於這情況，最常見的是一方想「AA制」，而另一方不想，對於能否繼續戀愛關係？其中一位女受訪者表示：「計算得這麼清楚，我會和他分手」，認為可以輪流付，或是有時一方付多一點，這種相處方式會是較舒服。

AA制｜霍市民：就是要用來測試那個女生 可不可以相處下去

AA制｜霍市民：就是要用來測試那個女生 可不可以相處下去

而另一位受訪者霍市民提出一個有趣的看法，他認為就是要用「AA制」來測試那位約會對象，可不可以繼續相處下去。他認為全付是沒問題，但要看那位約會對象有沒有打算想付款，如果有的話，他會阻止，但若然那位約會對象理所當然的坐著，他就覺得不會再約下次。

其實無論是哪一種方式都會有其好或不好的地方，最關鍵是情侶間都可以接受，以及相處時舒服，畢竟談戀愛是兩個人的事！