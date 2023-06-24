《怪物》女主角安藤櫻曾因長相想放棄 逆襲奪影后 愛情事業兩得意

《怪物》日前上映，得到不少明星捧場支持。除了精彩劇本，演員們的實力不容忽視，其中主演母親的安藤櫻，更是影后級人馬，透過細膩演繹，釋放出深厚的情感。現年37歲的安藤櫻，現實也已為人母，並散發優雅氣質，雖曾因不符大眾標準的長相，而萌生放棄演員之路，但她最後憑努力，一步步榮獲影后殊榮，更與同為星二代的柄本佑結婚，於6年前誕下愛女，在愛情和事業方面，都兼顧得很好。



要在眾多美女的演藝圈中脫穎而出，並在觀眾心中留下深刻印象，可見出安藤櫻的魅力。近年為其再創事業高峰的電影，便是《小偷家族》，她一口氣奪下9個影后獎座，實力絕不容小覷。

電影怪物｜安藤櫻生於演藝世家、憑實力甩「星二代」標籤(《怪物》劇照)

《怪物》安藤櫻生於演藝世家、憑實力甩「星二代」標籤

與其留在家人的護蔭下，助自己發展事業，安藤櫻寧可走出來，單靠自己邁向成功。沒太注意安藤櫻的話，或不知她的外曾祖父，其實是前日本首相犬養毅，而父母則是知名的電影導演和作家，因此她自小受到演藝薰陶，在5歲時更因觀看父親主演的舞台劇，而對演戲產生濃厚興趣。

因長相自卑、一度放棄當演員

礙於安藤櫻不是典型的美女外貌，雙眼細長、擁有單眼皮，故她曾因此感自卑，曾在訪問時表示，當時覺得自己定會被嘲笑，「醜女還想做演員？一定是因為爸爸的原因吧？」她認為自己星途遙遠，加上怕被標籤成「星二代」，一度刻意壓下當演員的夢想。直至在各種餐廳打工後，她最終決定投入演藝界。

電影怪物｜雖外貌曾是安藤櫻的顧慮，但事實上並沒阻其事業發展，憑獨特和超班的演技，奪得多個影后殊榮。(IG@sakuraando)

逆襲成影后

雖外貌曾是安藤櫻的顧慮，但事實上並沒阻其事業發展，憑獨特和超班的演技，讓一位位觀眾留下深刻印象，並從她細膩的表達中，感受到真摰和純粹的感動。她的為人亦親切貼地，沒有任何包袱，可以捨去光鮮外表，演活基層的辛酸和無奈，於2012年以電影《愛與誠》，奪得當地多個「最佳女配角」，其後再躍身影后，獲獎電影包括《0.5mm》、《100円的愛》和《小偷家族》。

電影怪物｜安藤櫻表現較灑脫，愛好中性打扮，搭以短髮造型，展現出簡練型格，成為不少時尚品牌的寵兒。(IG@sakuraando)

憑中性外表成品牌寵兒

從安藤櫻的社交媒體中，不難發現她是位積極正面的人，表現可愛搞怪，不介意展示出自由的真我個性。相較優雅斯文，安藤櫻表現較灑脫，愛好中性打扮，搭以短髮造型，展現出簡練型格，成為不少時尚品牌的寵兒，如LOEWE、Gucci和Louis Vuitton等，而在日前的康城影展中，她更以多套CHANEL禮服示人，以獨有的個性魅力，得到所有人的喜愛。

電影怪物｜安藤櫻與丈夫在事業路上互相扶持。(IG@sakuraando)

愛情事業兩得意

除了演藝中獲得成就，安藤櫻更是愛情事業兩得意，於2012年與同為星二代的柄本佑共偕連理，5年後誕下女兒，組織美滿家庭。兩人為家庭各有付出，在事業上亦互相扶持，曾在2019年中，一起奪得多個影帝和影后，安藤櫻更在台上被問到夫妻檔奪獎的感言時，激動落淚。

今年初，安藤櫻憑《那個男人》奪得最佳女配角，一度表示難兼顧育兒和拍攝，「即使現時仍不順利，但我和家人討論，大家都幫助我，讓我能在拍攝現場真好。」她更向台下老公比出勝利手勢，對方報以微笑回應，同樣比勝利手勢，以表示支持和鼓勵，場面溫馨。