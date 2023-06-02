金卡戴珊爆肯爺患躁鬱致離婚！受夠為對方善後：是他需認清的事

愛情｜美國卡戴珊家族可說紅透半邊天，而且話題不斷，常成茶餘飯後的話題，其中金卡戴珊和Kanye West（肯爺）的婚姻，更得到不少傳媒關注。金卡戴珊日前在節目上，重提兩人關係破裂一事，直指曾多次為對方善後，最後身心俱疲，繼而選擇分開，「最難熬的是看到你愛的人，一個與你組織家庭的人，轉變成你不認識的模樣。」



金卡戴珊日前在節目上，重提兩人關係破裂一事，直指曾多次為對方善後，最後身心俱疲，繼而選擇分開。(IG@kimkardashian)

金卡戴珊稱受夠當他的善後團隊

在最新一集的真人騷節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）中，金卡戴珊向母親Kris Jenner坦露心聲。她早年曾公開肯爺患躁鬱症，如今提及這些年的感受，指時常花多個小時擔當其「善後團隊」，「我曾在他背後到處頻撲，並聯絡每個人，表現出『會沒事的，不用擔心，請給他多一次機會。』」其後她開始身心俱疲，並選擇分開，認為對方或需跌落谷底後，才能夠成長，「這是他人生中需自行認清的事。」

金卡戴珊仍替肯爺維護好爸爸形象

金卡戴珊同時提到，雖然兩人分開，但在小孩面前，仍會為肯爺維持好父親形象，「儘管肯爺提到我們不少瘋狂事，我從不作回應。我需要保持沉默，因為我知道，我的孩子有天會欣賞這做法，我知道這是對他們最好的事。」若然小孩在車內想聽到父親的歌，金卡戴珊也會表現高興，與小孩們一起合唱。

金卡戴珊同時提到，雖然兩人分開，但在小孩面前，仍會為肯爺維持好父親形象。(IG@kimkardashian)

金卡戴珊：過去兩年我決定要讓自己快樂

金卡戴珊與肯爺於2014年結婚，最後不敵7年之癢，在前年2月申請離婚，至去年或達成離婚協議。金卡戴珊曾在去年接受雜誌訪問，表示自己長久以來，都是為另一人快樂而做事，因此決心突破，「在過去兩年裡，我決定要讓自己快樂，這感覺真的很好。即使這導致我選擇離婚，但我認為重要的是誠實面對自己，了解甚麼才是真正讓你快樂的事。」

我選擇了我自己，我認為選擇自己是可以的。 金卡戴珊

不少人對金卡戴珊的形象，大部分是感覺浮誇和奢華，令她的努力被淹沒，未能認識更內在的她。(IG@kimkardashian)

金卡戴珊40歲通過法學生考試

不少人對金卡戴珊的形象，大部分是感覺浮誇和奢華，令她的努力被淹沒，未能認識更內在的她。其實她個性積極，即使大學還沒畢業，現年42歲的她，在2018年開始，在法院認可的職業律師指導下攻讀法律，雖然曾在考試中失敗3次，但她仍沒氣餒，甚至每日花10小時苦讀，最終在第4次挑戰下，成功通過Baby Bar考試。在讀書期間，金卡戴珊還需應負事業和照顧孩子，可見出她的自律和毅力。