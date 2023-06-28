止痛藥副作用｜5大日本熱賣止痛藥排名+成份　有人服用後頭暈作嘔

止痛藥副作用一文看！日本一向都是港人的熱門旅遊國家，不少女生「返鄉下」可以放任「食好西」，而且亦可以到藥妝店瘋狂購物。根據2023年3月1日至5月31日True Data的資料顯示，列出日本藥妝最熱賣止痛藥類排行榜，而今次有專家指出5款止痛藥副作用及成份。



止痛藥副作用｜台女曾服用日本止痛藥後 出現頭暈、想嘔症狀

相信止痛藥是女生手袋必備用品，每一個月都受到經痛的折磨，絕對是大部分女生的夢靨。為了舒緩經痛的不適，女生們都會服用止痛藥，但是不少醫生及專家曾指出日本人氣各種止痛藥副作用，這5款日本熱賣的止痛藥服用前都應先了解成份及止痛藥副作用，切忌胡亂大量服食。

止痛藥副作用｜相信止痛藥是女生手袋必備用品，每一個月都受到經痛的折磨，絕對是大部分女生的夢靨。《駭客任務：復活》劇照

止痛藥副作用｜日本止痛藥排行榜【第5位】BUFFERIN バファリンA 40粒

第5位是「BUFFERIN バファリンA 40粒」，據官方資料顯示，藥物最主要成份是阿士匹靈，而香港藥劑師黎智傑曾於Healthy Matters平台上，指出長期服用阿士匹靈可能會導致胃部出血和腎臟損傷。此外，香港大學化學系博士鄺士山K Kwong曾於個人社交平台表示，服用含阿士匹靈的藥物後胃痛，需要到急症室求醫。

止痛藥副作用｜日本止痛藥排行榜【第5位】BUFFERIN バファリンA 40粒(品牌官網)

止痛藥副作用｜日本止痛藥排行榜【第4位 - 第2位】LOXONIN 系列止痛藥

第4至第2名就是「LOXONIN」系列止痛藥，據官方資料顯示，藥物最主要成份是洛索洛芬，有效迅速抑制疼痛。日本醫療保健株式會社曾表示其藥性較強，服用後有機會出現體溫過度下降、虛脫（乏力）、四肢冰冷（手腳冰冷）等症狀。

止痛藥副作用｜日本止痛藥排行榜【第1位 】EVE イブA錠 60粒

第一名正是港人遊日必買的止痛藥品牌「EVE イブA錠 60粒」，據官方資料顯示，藥物最主要成份是備受爭議的Ibuprofen（布洛芬）。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾在電台節目中表示，16歲以下人士服用布洛芬的藥物，必須要按藥盒上標明的劑量服用，不能過量服食。

台灣媒體《自由時報》曾報道，一名25歲女生本身毫無慢性疾病或家族病史，其後連續幾個月出現頭暈、想嘔的症狀而入醫求診。經過檢查後發現她有低血壓、高尿鈉及腎上腺功能不足等，且泌乳激素比正常人高出4倍。醫生查問後，更得知女生曾服用EVE止痛藥舒緩不適。自停藥後，所有症狀均有改善及泌乳激素都回復正常水平。

止痛藥副作用｜日本止痛藥排行榜【第1位 】EVE イブA錠 60粒(日本樂天官網）

台北藥師公會發言人黃彥儒也曾表示：「在布洛芬這個成分，它是屬於在國內，它有處方藥劑量的藥，也有醫師藥害救濟規定，必須要正當使用，也就是依照醫師處方或藥局買的成藥也必須是對症下藥，另外還得是衛服部審核通過的合法藥物，也就是在國外買藥，吃出問題就無法申請救濟。」

【止痛藥副作用 FAQ】