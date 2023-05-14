日本10大必買美妝推介！藥妝店美妝排行榜：防水睫毛膏日女也瘋搶

日本美妝推介｜來到旅遊旺季，身邊總有朋友身在日本，實在令人很羡慕！每次到日本旅行，美妝品都是必買清單，台灣美妝專家Kevin老師最近可分享了日本藥妝店的10大美妝品銷售排行榜，女生們不妨參考一下，準備下次到日本旅行時把它們通通買回來吧！



台灣美妝美妝專家Kevin老師最近就在YouTube上分享指最近到日本東京旅行，到了一間名為「SUGI(スギ)」的藥妝店，直言覺得超級好逛！Kevin老師今次就跟大家分享藥妝店官方提供的10大美妝產品銷售排行榜，準備到日本旅行的女生們不妨參考一下！

台灣美妝美妝專家Kevin老師最近就在YouTube上分享指最近到日本東京旅行，到了一間名為「SUGI(スギ)」的藥妝店，直言覺得超級好逛！（SUGI 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第1名：KATE 怪獸級持色唇膏 HK$99

KATE的怪獸級持色唇膏以「高顯色、高持色、高保濕」作為賣點，品牌採用了獨家技能，做到長效持色，平日塗上唇膏後喝飲品天不會沾染杯緣。產品一共有10種顏色，Kevin老師就指出「05 乾燥無花果」色號是最好賣的，另外「03 暖陽奶茶」、「07 荊棘玫瑰」都是熱賣的色號！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜第1名：KATE 怪獸級持色唇膏 HK$99（KATE 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第2名：KISSME 睫毛膏卸除液 HK$59

女生總在為徹底卸除睫毛膏感到煩惱，用一般卸妝產品卸除也總題不多徹底，日女平日就會先用 KISSME 這款睫毛膏卸除液先把睫毛膏卸掉，產品設特殊刷頭設計，能輕鬆卸除睫毛膏，而且不澀眼！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第2名：KISSME 睫毛膏卸除液 HK$59（Sasa 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第3名：KOSE 定妝防水噴霧Ex HK$85

特別是來到濕熱的夏天，定妝步驟變得尤其重要，選擇一支適合自己的定妝噴霧才能令妝容持久，不易脫妝！KOSE 定妝防水噴霧Ex雙層設計，水油分開，所以在使用前緊記要先搖勻！產品採用了全新噴頭，可以噴出更細緻的水霧，不易噴花妝容，具有耐汗、耐皮脂及防水功效，同時有助預防上妝後肌膚出油情況。

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第3名：KOSE 定妝防水噴霧Ex HK$85（KOSE官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第4名：CEZANNE 激細自動眉筆 HK$78

CEZANNE推出的眉筆向來深受女生喜愛，Kevin老師直指有不少日本朋友都力推這支自動眉筆！0.9mm激細的筆芯，可以一根一根的畫出細緻眉毛，加上產品具防水性能，有助抗汗抗皮脂，不易溶妝！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第4名：CEZANNE 激細自動眉筆 HK$78（Kevin老師的時尚美妝頻道＠YouTube 影片截圖）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第5名：Mylash 黑皇后純黑睫毛膏

Mylash 黑皇后純黑睫毛膏有助打造出漆黑亮澤睫毛，產品強調具有防水、防汗、防暈作用，加上採用W型刷頭設計，輕鬆畫出又翹又長的美美睫毛！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第5名：Mylash 黑皇后純黑睫毛膏（Kevin老師的時尚美妝頻道＠YouTube 影片截圖）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第6名：KATE 3D造型眉彩餅 HK$76

眉妝可說是整個妝容的靈魂關鍵，所以揀選好用的眉妝產品是相當重要！KATE這款3D造型眉彩餅連續15年位列眉彩銷售榜第一位！產品的精選3色，讓妳輕鬆打造出立體眉型，貼合膚色的空氣柔霧感，令妝感更顯自然。除了可作眉粉使用外，亦可以把它當成眼影、陰影使用，一物多用，性價比高！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第6名：KATE 3D造型眉彩餅 HK$76（KATE 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第7名：dejavu 極致分明睫毛膏 HK$98

dejavu睫毛膏採用1.5mm超極細三角刷頭設計，能全面塗刷每一根睫毛，讓睫毛自然分明！睫毛膏配方更能有效對抗皮脂、汗水及淚水，不易脫妝！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第7名：dejavu 極致分明睫毛膏 HK$98（dejavu 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第8名：KATE 眉筆Z HK$44

KATE 眉筆Z採用柔韌超細筆芯，有助根根分明地畫上自然眉妝，筆芯柔韌及自然顯色，初學者也能零失敗地畫上眉妝！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第8名：KATE 眉筆Z HK$44（KATE 官網）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第9名：D-UP EX552 長效假睫毛膠水（透明）HK$99

來自D-UP的假睫毛膠水是Kevin老師化妝箱必備的產品，膠水快乾避免對後續底妝造成影響，細筆型刷頭很方便，加上透明感特性能輕鬆打造自然眼妝！

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第9名：D-UP EX552 長效假睫毛膠水（透明）HK$99（Kevin老師的時尚美妝頻道＠YouTube 影片截圖）

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第10名：LOVE LINER 隨心所慾防水眼線筆 HK$119

LOVE LINER 的防水眼線筆向來都是熱賣美妝品，產品的出水量穩定，配合0.1MM纖細筆尖，能輕鬆畫出順滑的眼線線條，另外產品採用的持久防水配方，有助強效對抗汗水、油脂及摩擦，令眼妝全日持久顯色。

日本藥妝店美妝品銷售排行榜｜第10名：LOVE LINER 隨心所慾防水眼線筆 HK$119（loveliner_official＠IG）

資料來源：Kevin老師的時尚美妝頻道＠YouTube