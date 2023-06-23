日本旅遊禁忌｜譚嘉儀遊日打卡被批犯禁引爭議　5大打卡禁忌必知

【日本旅遊打卡禁忌｜譚嘉儀】女藝人譚嘉儀早前到日本旅行，在社交平台上載了多張打卡照，其中一張以一身學生妹造型在地鐵上打卡，但就被網民批犯下日本人影相禁忌，被網民溫馨提示後就急急删除帖文，再重新上載，究竟譚嘉儀犯下了甚麼禁忌，遊日時還有甚麼打卡禁忌要注意呢？



譚嘉儀遊日犯1大禁忌惹熱議 學生妹造型打卡打出禍？

譚嘉儀日前與友人陳樂榣及葉泓聲等到日本旅行，不忘在社交平台上分享旅行美照，其中一張就打扮成「學生妹」在地鐵上拍照打卡，不過不慎把其他乘客也攝入鏡，而譚嘉儀並未有為陌生人「打格子」就直接上載相片到社交平台。

帖文一出就獲不少網民紛紛留言回應，指譚嘉儀犯下了遊日打卡禁忌，亦溫馨提示她要替路人「打格子」，收到網民意見後，她亦急急删除帖文，用卡通貼紙替其他車廂乘客遮樣，再重新上載！

【日本旅遊打卡禁忌｜譚嘉儀】譚嘉儀遊日犯1大禁忌惹熱議！（kayeepo＠IG）

5大日本旅遊打卡禁忌必知

到其他地方旅行就要遵守當地規矩，加上日本向來被譽為「禮儀之國」，遊日前更加要了解清楚當地的禮儀與禁忌，做個不失禮旅客！女生們去旅行，少不免這裡拍拍、那裡影影，但原來日本有不少打卡禁忌，不想打卡打出禍，就立即看看《01女生》為大家盤點的5大遊日打卡禁忌吧！

日本旅遊打卡禁忌1：避免影到陌生人

就以上譚嘉儀的例子，讓我們知道在日本隨拍時要避免拍到陌生人！不少女生旅行時都習慣甚麼都影一餐，但由於日本人比較重視個人私隱，所以大家在拍照或自拍時，就要緊記不要拍到陌生人，萬一不慎影到又希望把照片上載到社交平台的話，就要替路人「打格子」了！

日本旅遊打卡禁忌1：避免影到陌生人（hillarylau＠IG）

日本旅遊打卡禁忌2：切勿扮迪士尼公主入園打卡

去日本旅行，到訪東京迪士尼樂園是不少遊客的指定行程，有些女生更會希望打扮成迪士尼公主入園打卡。不過，根據東京迪士尼的官方指引，只有國小6年級以下的孩童可以裝扮成迪士尼明星入園，否則有機會無法入園。

日本旅遊打卡禁忌2：切勿扮迪士尼公主入園打卡（kayeepo＠IG）

日本旅遊打卡禁忌3：拍攝神社不能從正前方拍

神社亦是遊日必到訪的景點之一，親眼看到充滿傳統特色的建築，當然要拿起手機、相機影低留下倩影！但原來拍攝神社建築物時，切忌在正前方拍，必需從側面以斜角度拍照，以免觸犯神明！

日本旅遊打卡禁忌3：拍攝神社不能從正前方拍 （Tom Vining＠Unsplash）

日本旅遊打卡禁忌4：溫泉嚴禁拍照

在日本浸溫泉一般都是脫光光地入浴，所以浴場內是嚴禁帶手機及攝影器材內進的，因為即使只是自拍，都有機會把其他人拍入鏡，嚴重有損他人私隱，引起爭議及不安！

日本旅遊打卡禁忌4：溫泉嚴禁拍照（roxannetong@IG）

日本旅遊打卡禁忌5：不要只顧「相機食先」而浪費食物

旅行時大家都用相機紀錄低每一餐吃過甚麼，但在日本用餐時，無論是光顧甚麼餐廳，拍照前都最後先得到店方的同意，更加不要為了拍照而叫到成枱食物而浪費。特別是吃OMAKASE時，部分師傅並不反對食客拍照，但最好盡快拍完，以免影響食物質素，同時以示對師傅、對食物的尊重。