10大日本Outlet推介！日元跌至5.6　逾400間店折扣最後衝刺掃平貨

【日本Outlet推介｜日本旅行】日元再跌破6，日元兌港幣匯率低見每百日元兌5.6港元！大家又是時候兌換日元做足準備「返鄉下」，到日本旅行不但可以放任「食好西」，而且亦要瘋狂購物。除了市區內的百貨公司外，大家也不妨可到Outlet掃平貨。以下《01女生》記者為大家推薦10大日本Outlet推介，有興趣的女生切勿錯過。



日元再跌破6，日元兌港幣匯率低見每百日元兌5.56港元！ (GOOGLE 截圖)

10大日本Outlet推介 最後衝刺掃平貨必逛！

日本Outlet推介1. 三井幕張Outlet Park

三井幕張Outlet Park位於千葉縣幕張，從海濱幕張車站南口步行1分鐘到達。場內共有約140間的店舖，140間店舖當中有90間是免稅店，包括Gucci、Burberry、Prada、Agnes b、Coach 等，是一間比日本國內直營店便宜20-50％左右，女士們準備血拼啦！

【日本Outlet推介｜日本旅行】三井幕張Outlet Park（trip.com）

日本Outlet推介｜三井幕張Outlet Park

地址：千葉縣千葉市美濱區日比野 2-6-1

營業時間：10am-8pm

網址： www.mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/tw/



日本Outlet推介2. 三井大阪門真全新Outlet Park

除了東京有不同賣點的Outlet，近年大阪Outlet都越開越！三井大阪門真全新Outlet Park是是2023年4月17日全新開幕的，距離大阪市中心僅僅20分鐘的車程，地理位置是相當方便。場內一共四層樓高，店鋪共有250多間，且場內亦有黑門市場美食區，血拼過後可即時補充體力。

日本Outlet推介｜ 三井大阪門真全新Outlet Park（官方網頁）

日本Outlet推介｜ 三井大阪門真全新Outlet Park

地址：大阪府門真市松尾町1-11

營業時間：10am-9pm

網址： www.mitsui-shopping-park.com/mop/osakakadoma/tw/



日本Outlet推介3. 三井滋賀龍王Outlet Park

三井滋賀龍王Outlet Park 位於滋賀縣，從京都乘搭直達巴士只需50分鐘，算是離京都最近的Outlet。場內總共有200多間店鋪，不少店鋪都提供免稅服務，包括Tory Burch、Burberry、Prada、Nike、Armani、Adidas、LongChamp、Francfranc、松本清等等。

日本Outlet推介｜ 三井滋賀龍王Outlet Park （官方網頁）

網上有不少人推介近江牛專門店「岡喜」、章魚燒店「美國村 甲賀流 Premium」以及「MORIMORI SUSHI」（もりもり寿し）等，又可以買到好物，又可以「食好西」，簡直是一日滿足所有願望！

日本Outlet推介｜ 三井滋賀龍王Outlet Park

地址：滋賀縣蒲生郡竜王町大字薬師字砂山 1178-694

營業時間：10am-8pm

網址： www.mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/



日本Outlet推介4. 神戶三田 Premium Outlets

神戶三田 Premium Outlets是主打高級國際名牌，對奢侈品牌的人士一定不能錯過！Outlets以LA高級住宅區為藍圖而建，場內約有200多間的店舖，當中分佈於「East Street」、「Center Street」、「West Street」、「Palm Tree Avenue」及「Garden Court」5個區域，大家前往前不妨先預覽地圖指南，到達就可以即時搶購心頭好了！

日本Outlet推介｜ 三井大阪門真全新Outlet Park （官方網頁）

日本Outlet推介｜ 三井大阪門真全新Outlet Park

地址：兵庫縣神戸市北區上津台 7-3

營業時間：10am-8pm

網址： www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/



日本Outlet推介5. 千歲奧特萊斯商城Rera (Chitose Outlet Mall Rera)

東京及大阪外，北海道亦是不少港人熱門旅遊點。千歲奧特萊斯商城Rera是位於北海道新千歲機場旁，從機場搭一個站，大概5分鐘即到。場內共有400多間店鋪包括Gucci、Coach、Calvin Klein、Ralph Lauren、MAX-Co.、Gap、Nike及Adidas等。無論是一落機就想購物，還是臨走前最後衝刺，都是士分方便！

日本Outlet推介｜ 千歲奧特萊斯商城Rera （官方網頁）

日本Outlet推介｜ 千歲奧特萊斯商城Rera

地址：北海道千歳市柏台南1丁目2-1

營業時間：10am-7pm

網址：www.outlet-rera.com/



日本Outlet推介6. 深谷花園Premium Outlets

提到日本Outlet絕對深谷花園Premium Outlets莫屬，這個Outlets是於去年10月開業示久，其位於埼玉縣深谷市，從池袋乘坐東武鐵道及秩父鐵道，共只需大概1小時30分鐘即可到達。另外新宿有巴士直到，因此是相當方便。

【日本Outlet推介｜日本旅行】深谷花園Premium Outlets（官方網頁）

場內有超過130間商店及食肆，包括adidas、Beams、Marc Jacobs、Michael Kors、Moussy、New Balance、Nike、Tory Burch、United Arrows、Valentino及Vans等等，簡直一次過滿足你所有願望。

日本Outlet推介｜深谷花園Premium Outlets

地址：埼玉縣深谷市黑田 169

電話：048-584-8700

營業時間：10am-8pm

網址： www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/



日本 Outlet推介7. 御殿場Premium Outlets

御殿場Premium Outlets是日本數一數二知名的購物天堂，鄰近富士急樂園、箱根、河口湖等觀光景點，因此成為旅客必去熱門景點之一。

【日本Outlet推介｜日本旅行】御殿場Premium Outlets（官方網頁）

場內由日本至歐美品牌一應俱全，且有不少的咖啡廳及餐廳，血拼過後亦可即時補充體力。作為日本規模最大的Outlet，分為東區與西區兩大區，交通亦十分方便，有接駁車及巴士停靠在西區，另外JR御殿場站亦設有接駁巴士能直達商場。

日本Outlet推介｜御殿場Premium Outlets

地址：靜岡縣御殿場市深澤1312

營業時間：3~11月：10am-8pm / 12~2月：10am-7pm

網址： https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/



日本Outlet推介8. 三井Outlet Park 木更津

三井Outlet Park木更津位置相當便利，不但有不少直達巴士，且成田機場、羽田機場，或是東京站、濱松町站、新宿站等等，都有直達巴士直到。場內有超過308間店鋪，由日本至歐美品牌一應俱全，包括GUCCI、UGG、VALENTINO、TOMMY HILFIGER、Vivienne Westwood、THE NORTH FACE等等，部分品牌更低至2至7折發售，女士們準備升血拼啦！

【日本Outlet推介｜日本旅行】三井Outlet Park 木更津（官方網頁）

日本Outlet推介｜三井Outlet Park 木更津

地址：千葉県木更津市金田東3-1-1

營業時間：10am-8pm

網址： https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/tw/



日本Outlet推介9. 酒酒井Shisui Premium Outlets

喜歡日牌的女生一定要到酒酒井Shisui Premium Outlets，這兒絕對是日牌天堂！最重要是距離成田機場只需約15分鐘車程，十分適合臨走前最後衝刺。場內高達200多間店舖，大部分都是日系品牌，例如：agnès b. Voyage、EARTH MUSIC&ECOLOGY、LOWRYS FARM、Samantha Thavasa等等。

【日本Outlet推介｜日本旅行】酒酒井Shisui Premium Outlets（官方網頁）

日本Outlet推介｜酒酒井Shisui Premium Outlets

地址：千葉縣印旛郡酒酒井町飯積2-4-1

營業時間：3～1月：10am-8pm / 2月：10am-7pm

網址： https://www.premiumoutlets.co.jp/m/cht/shisui/access/



日本Outlet推介10. 輕井澤王子購物廣場 OUTLETS

輕井澤王子OUTLET距離輕井澤車站北陸新幹線的南出口只有3分鐘的步行路程，假若從東京搭乘新幹線都是需要1小時左右，場內有高達2000間店舖，包括agnès b.、ADIDAS、CHAMPION、PRADA、T-FAL，且不時有減價優惠。

【日本Outlet推介｜日本旅行】輕井澤王子購物廣場 OUTLETS（官方網頁）

日本Outlet推介｜輕井澤王子購物廣場 OUTLETS

地址：日本長野縣輕井澤町輕井澤

電話：0267-42-5211

營業時間：10am-7pm

網址： https://www.karuizawa-psp.jp/tw/

