25歲孝順女棄高薪陪患癌爺旅遊　反治癒因家人相繼離世患的抑鬱症

家人，總是最容易忽略，因為覺得他們一定會陪在身邊，回家就能看到，但生老病死都是無法控制，要趁著他們還在好好陪伴他們。早前中國一位25歲女生，相繼經歷了媽媽和奶奶離世，接著又接到爺爺不幸確診肺癌，讓她難以接受患上中度抑鬱症。為了更好的陪伴爺爺和放鬆心情，她決定放棄難得的高薪工作，與爺爺一起自駕遊2個月，創造更多美好回憶。



25歲女陪患肺癌爺爺自駕遊（weibo@十億的治癒之旅）

25歲女陪患肺癌爺爺自駕遊

來自中國的一位25歲女生于十億（小于），在社交平台微博開設一個「十億的治癒之旅」帳號，分享她與爺爺這趟為期兩個月的自駕遊點滴，並有分享到她的成長經歷。她提到自己小時候，因父母都在城市地區忙於工作，所以是從僅5個月時，就與爺爺奶奶在農村生活，是由他們細心照料長大關係會更親密。

家人相繼離世 受創患抑鬱症（weibo@十億的治癒之旅）

家人相繼離世 受創患抑鬱症

小于在2018年畢業，更曾收到世界500大企業的錄取，在她準備拼搏工作時，同年年底她的媽媽突然猝死。2個月後奶奶亦因心臟病昏迷不醒，不忍爺爺一個人辛苦照顧患病奶奶，她選擇了與家距離較近的工作，但可惜最終奶奶也是不幸離世。在還沒走出兩位親人相繼離世悲痛情緒，在2019年10月時，她相依為命的爺爺確診患上肺癌，讓身心俱疲的她患上抑鬱症，持續出現了失眠、脫髮、焦慮等情況，當時被醫生建議住院接受治療。

小于毅然放棄高薪工作，實現爺爺周遊全國夢想（weibo@十億的治癒之旅）

毅然放棄高薪工作 實現爺爺周遊全國夢想

同時小于不願向命運低頭，帶著積極接受治療，所幸病情受到控制。而家人接連受疾病折磨，讓她感受到生命無常，趁家人還在時要好好陪伴，且知道爺爺一直有周遊全國的夢想，小于毅然放棄高薪工作，與爺爺一起自駕遊2個月。

看到同齡人在自己的事業上有一番天地時，心裡也是羨慕的，但工作的機會有很多，爺爺卻只有這一個，希望能在病情穩定的時候帶他出去走走，在醫院以外的地方陪他久一點，我不想在以後的日子裡後悔。 于十億（小于）

自駕遊不僅是實現爺爺夢想 （weibo@十億的治癒之旅）

自駕遊不僅是實現爺爺夢想 更是一趟治癒的旅程

小于與爺爺在今年3月，在得到醫生的批准後展開自駕遊，由湖南出發，沿途經過浙江、江蘇、上海、安徽等9個省市，遊歷眾多知名景點，並拍下不少影片和照片，發佈於「十億的治癒之旅」微博帳號，不少網民都被小于與家人的故事感動，大讚她孝順。而這趟旅行花費近10萬人民幣（約11萬港元），讓爺爺一直擔心孫女會花光儲蓄，要把自己的儲蓄都給她，但小于整趟旅程都只是憂慮爺爺的身體情況，爺爺也一直好好的。

自駕遊更是小于的治癒旅程（weibo@十億的治癒之旅）

原本這趟旅程是希望陪伴和實現爺爺的夢想，並留下更多美好回憶，但小于發現自己也被療癒了，精神情況也逐漸向好的方向，是一次相互治癒的旅程。目前他們已經完成這次自駕遊，正在休息和計劃下一趟旅程，以與爺爺周遊全國為目標。