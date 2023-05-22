兩澳洲女棄高薪創殘疾專用服裝品牌！登福布斯精英榜、主流時裝秀

每天早上穿衣打扮，甚或花時間去搭配衣服，本是平常事，但對於行動不便的殘疾人士來說卻是件不簡單的事。澳洲兩位90後女生Emma Clegg和Molly Rogers，原本是職業治療師，工作、薪水穩定，但她們工作時經常看到身障病人在自行穿衣困難，便毅然辭職創立了JAM the label，一個專為殘疾人士而設的服裝品牌，近日更憑此登上福布斯2023年「30位30歲以下精英榜（Forbes 30 Under 30）」，成就非凡。



2位澳洲兩位90後女生創殘疾專用服裝品牌登福布斯精英榜（IG@jamthelabel）

兩位澳洲90後女生 創殘疾專用服裝品牌登福布斯精英榜

福布斯「30位30歲以下精英榜（Forbes 30 Under 30）」，又稱福布斯年輕領袖榜，榜單的入選準則是由專家評委、記者及編輯從4,000名候選人中選出作提名，再由福布斯亞洲團隊和獨立的專家評審團根據社會影響、規模、創造性和潛力等等，並由榜單每位類別的4位評委選出最終的30位。而澳洲這兩位90後女生Emma Clegg和Molly Rogers，以一個專為殘疾人士而設的服裝品牌JAM the label，被登上榜單。

曾是職業治療師眼看殘疾人士難以自行穿衣，冒創業想法（IG@jamthelabel）

曾是職業治療師眼看殘疾人士難以自行穿衣 冒創業想法

Emma Clegg和Molly Rogers同為29歲，都曾是職業治療師，為殘疾人士進行復健。二人曾照顧同樣患有腦性麻痺（cerebral palsy）的年輕病人Jack和Maddie，他們都需要長期依賴輪椅生活，除了行動不便外，就連日常起居生活都很難自行完成，穿衣就是其中之一。

Emma Clegg和Molly Rogers看到患者們會選擇加大碼的衣服，儘管他們身型瘦削，但只是為了方便自行穿衣，衣服款式更是有限，總是無法挑選到合適的。

Emma Clegg對於這樣的情況，曾表示：

We didn't have to choose function over fashion, so why did Jack and Maddie?（我們不需要從功能和時尚中選擇其一，為甚麼Jack 和 Maddie需要作出選擇呢？ Emma Clegg，JAM The Label創辦人

「JAM the label」取自二人曾照顧的病人Jack And Maddie開首（IG@jamthelabel）

Emma Clegg和Molly Rogers在照顧Jack 和 Maddie時，就冒出了創業的想法，在2019年創立一個專為殘疾人士而設的服裝品牌，而品牌名「JAM the label」，取自2位年輕病人Jack And Maddie的開首，並邀請他們為品牌服裝擔任模特兒，拍攝廣告宣傳照，非常暖心。

「JAM the label」的服裝會將拉鏈放在衣袖上方便殘疾人士自行穿著（IG@jamthelabel）

「JAM the label」的服裝為方便殘疾人士自行穿著，會以磁石扣取代鈕扣、拉鏈放在衣袖上等便利設計，除此之外，在款式設計上，都是採用色彩鮮豔且年輕的設計，打破界限，讓他們都能選擇心儀又合適的服裝。

「JAM the label」登上主流時裝秀（IG@jamthelabel）

「JAM the label」登上主流時裝秀

Emma Clegg和Molly Rogers在完全沒有接觸過時裝設計下，毅然辭職創業，是需要很大的勇氣。後來遇上了對於這方面同樣有熱誠的設計師，在不斷嘗試下，設計出多款新穎時尚的殘疾人士適用服飾，去年更獲邀參加「Australian Fashion Week’s adaptive clothing show」時裝秀，獲得不少認可。目前服裝主要在網上銷售，可運送到往英國、美國、加拿大、新加坡等國家，讓更多同樣受此困擾的殘疾人士，在穿衣上可以有更多的選擇。