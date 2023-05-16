一舞傾城｜文凱玲努力不被性感定型　私下慳家孝順曾為追夢住劏房

【文凱玲｜一舞傾城】有港版《華燈初上》之稱的TVB劇集《一舞傾城》開播，以90年代的夜總會作為背景，講述一班舞小姐的故事，其中文凱玲就在劇中飾演爛賭舞女。現年40歲的文凱玲於2010年曾參選香港小姐，但最終落選，曾經住過劏房及節衣縮食努力儲錢，為進軍演藝圈作好準備。入行10年，曾經全裸上陣參演三級片，亦曾為角色增肥20磅，她深信「勿忘初心，默默耕耘，總有發光發亮的一天」！



【文凱玲｜一舞傾城】文凱玲在劇集《一舞傾城》中飾演爛賭舞女。（《一舞傾城》劇照）

一舞傾城｜文凱玲港姐落選 堅持不放棄演藝夢

現年40歲的文凱玲，畢業於香港大學心理學系，大學畢業後從事機艙服務員，於2010年曾參選香港小姐競選，只可惜8強止步。落選後，文凱玲並未有放棄演藝夢，但她明白到從事演藝工作收入不穩定，要入行先要有一筆積蓄，所以她繼續做空姐，甚至不惜住劏房及節衣縮食，慳得幾多得幾多，為的只是為進軍演藝圈作好準備。

一舞傾城｜文凱玲獲賞識成「晶女郎」 努力不被「性感尤物」定型

文凱玲憑著精緻的外貌及出眾的身材，最終也獲導演王晶賞識收歸旗下，成為力捧的「晶女郎」，有幸參與《唐伯虎衝上雲霄》、《鴨王2》等演出，戲中要全裸上陣及大膽演出，文凱玲也在所不惜，她堅信自己是一位專業演員，「很多事都是演戲的一部分，不可能擔心太多」。

2019年，文凱玲在由王晶監製的TVB劇集《荷里活有個大老千》中飾演純情的舞蹈團成員「明珠」，角色令觀眾對她留下深刻印象，亦令以往一直被「性感」定型的文凱玲成功洗底入屋。

一舞傾城｜文凱玲在TVB劇集《荷里活有個大老千》中飾演純情的舞蹈團成員「明珠」，角色令觀眾對她留下深刻印象（connieman＠IG）

一舞傾城｜文凱玲堅信自己是一位專業演員，「很多事都是演戲的一部分，不可能擔心太多」。（connieman＠IG）

或許是擁有出眾的身材，以及被「晶女郎」的稱號定型吧！不少觀眾都把文凱玲與「性感」一詞劃上等號，但事實上文凱玲收起性感，飾演其他角色也同樣可以勝任！文凱玲曾參演ViuTV劇集《暖男爸爸》，她在劇中飾演單親媽媽「Ling」，為了更入型入格地演繹「師奶」角色，文凱玲不惜增肥20磅，在拍劇期間不斷吃零食、雪糕，可見她相當敬業！

一舞傾城｜文凱玲曾參演ViuTV劇集《暖男爸爸》，她在劇中飾演單親媽媽「Ling」，為了更入型入格地演繹「師奶」角色。（《暖男爸爸》劇照）

一舞傾城｜文凱玲私下慳家孝順 15歲兼職派傳單幫補家計

除了是個好演員，文凱玲私下更是個慳妹及顧家孝順女，家中還有弟妹，作為大女的文凱玲也希望分擔爸媽負擔，擔當起家中經濟支柱之一，15歲就開始做兼職幫補家計，試過在火車站天橋派傳單、地產、水吧等都做過。或許是這樣的經歷，令文凱玲明白到錢的重要性，所以自小就養成了慳家的個性。文凱玲在當空姐的時候，薪金有一半以上都會用作家用，即使儲到錢都不會亂花，留給家人以備不時之需。

一舞傾城｜文凱玲私下慳家孝順（《荷里活有個大老千》劇照）

入行10年，文凱玲參演過多部電影、劇集，相信她的努力及用心一定會有人看見，正如她所言：