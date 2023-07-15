CHANEL PRIVÉ Facial面部護理+肩背按摩！費用可全數換Chanel美妝

來到週末假日，終於完成一整周的工作，實在要好好慰勞自己放鬆一下！行街購物、按摩放鬆都是不錯的假日節目，如果告訴你，一個價錢可以享受60分鐘面部護理及肩頸背部按摩，而所付的價錢可以全數換購CHANEL護膚產品，大家有否心動呢？



CHANEL 是向來都令一眾女生都夢寐以求的品牌，無論是手袋還是美妝、護膚品，都深深迷倒一眾女生，往往都令女生們忍不住手要紛紛入手。CHANEL 指定專門店原來設 CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗服務，為各位重視生活品味又愛美的女生提供美肌護理及按摩服務，亦會因為客人的膚質狀況，用 CHANEL 不同系列產品提供對應療程。

CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗（klook 官網）

CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

預約方法：klook 官網

聽到以上的細節已經令人難以抗拒，有興趣的女生們，可以到 klook 預約 CHANEL PRIVÉ護膚及按摩療程，以 HK$1280 價錢即可享用 60分鐘面部護理及肩頸背部按摩，透過一系列的護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護效果。

60分鐘面部護理及肩頸背部按摩

療程包含的面部護理及肩頸背部按摩是 60分鐘 SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理，會用了 CHANEL 的 SUBLIMAGE 護膚系列，其中 SUBLIMAGE 全效再生活膚精華油含有珍貴活膚精華成分，能有效即時修復肌膚，在活膚美肌的同時，也能舒展身心。

60分鐘 SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（klook 官網）

換購CHANEL護膚產品

客人所付的 HK$1,280 預約費用，更加可以在享用完護理體驗後，即日以全數 HK$1280 換購CHANEL護膚產品，一個價錢可以保養美肌，又可以按摩放鬆，更加可以換購 CHANEL 產品，讓你享受一個放鬆身心及滿載而歸的悠閒假期，簡直是「貴婦級」享受，大家也趕快約同閨密好友一同預約吧。