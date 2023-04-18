水療按摩｜記者體驗米糠酵素木浴＋粉晶鹽按摩！乾式浴法排毒美顏

水療按摩｜平日工作繁忙，導致腰酸背痛、身心俱疲，週末假日當然少不了去做個水療按摩鬆一鬆！記者今次到了「SOOCO spa and slimming centre」，實試一下這裡獨家的排毒米糠酵素木浴及粉晶鹽按摩！



記者今次到了「SOOCO spa and slimming centre」，實試一下這裡獨家的排毒米糠酵素木浴及粉晶鹽按摩！（黃寶瑩 攝）

療程開始之前，職員會先讓你填寫健康問卷，了解一下你的健康狀況及希望改善的問題，然後換上由中心提供的一次性內衣及專用酵素浴，之後就可以準備體驗水療了！今次體驗的是源自日本關西的天然養生乾式浴法，裡面萃取了過百種植物酵素，更添加了玄米咖啡粉末，所以看起來「像一堆沙似的」！

今次體驗的是源自日本關西的天然養生乾式浴法，裡面萃取了過百種植物酵素，更添加了玄米咖啡粉末。（黃寶瑩 攝）

這個天然酵素溫浴採用了內驅外吸的方法，當我們浸在浴中時，身體被木屑全面鋪蓋，在酵素作用之下，身體會大量排汗，讓皮膚呼吸，有助促進血液循環之餘，亦可以把體內毒素排出體外。除此之外，排毒米糠酵素木浴同時具有舒緩疲勞及筋骨痛症、改善睡眠質素、減肥塑身美體、 改善體質、調理女性宮寒等功效，特別適合面對著肥胖、頭痛、壓力大等問題的人士體驗。

這個天然酵素溫浴採用了內驅外吸的方法，當我們浸在浴中時，身體被木屑全面鋪蓋，在酵素作用之下，身體會大量排汗。（黃寶瑩 攝）

在浸浴過程中會大量出汗，一般建議最佳療程時間為15－20分鐘，浸了力由腳趾開始從下而上地散發上來，剛剛浸在浴中時溫度適中不會太燙手，熱力慢慢開始散發出來，平日面對著手腳冰冷問題的記者，浸浴時確實有暖的感覺，浸完15分鐘後，出了一身汗，頓時感覺體重輕了10磅。另外在浸浴過程中，可以讓自己稍作休息，安靜舒適地穩定思緒，減輕壓力！

平日面對著手腳冰冷問題的記者，浸浴時確實有暖的感覺。（黃寶瑩 攝）

浸完排毒米糠酵素木浴後，記者就先去沖身換衣服，然後準備按摩。今次揀選了喜瑪拉雅山粉晶鹽美膚修身排毒抗炎按摩，由於喜馬拉雅山粉晶鹽是純天然無污染的鹽石，當中含有豐富的天然礦物質，有助平衡肌膚的pH值，幫助去除肌膚老化角質及補充肌膚所需的天然礦物質，做到美肌保養的功效，在按摩舒緩肌肉疲勞的同時，也能美膚修身，一舉多得！

今次揀選了喜瑪拉雅山粉晶鹽美膚修身排毒抗炎按摩！（黃寶瑩 攝）

由於喜馬拉雅山粉晶鹽是純天然無污染的鹽石，當中含有豐富的天然礦物質，有助平衡肌膚的pH值，幫助去除肌膚老化角質及補充肌膚所需的天然礦物質！（黃寶瑩 攝）

首先按摩師會先用按摩精油輕推身體，跟一般按摩最大的不同就題，按摩師會用粉晶鹽按壓推拿淋巴位，放上去時會感覺到有少許冰涼感，再配合按摩，完成後特別是肩頸位置，頓時放鬆了不少！

按摩師會用粉晶鹽按壓推拿淋巴位，放上去時會感覺到有少許冰涼感！（黃寶瑩 攝）

完成後特別是肩頸位置，頓時放鬆了不少！（黃寶瑩 攝）

完成了整個療程後，就可以坐低歎杯養生花茶及養顏甜品，繼續放鬆一下，為整個身心放鬆之旅畫上完美句號。店內亦有不少打卡位，大家臨走前，不要忘記到處拍拍照，打個卡！今個週末，一於約同閨密好友體驗這個水療按摩，暫時放下日常雜念，好好放鬆一下吧！

完成了整個療程後，就可以坐低歎杯養生花茶及養顏甜品！（黃寶瑩 攝）

店內亦有不少打卡位，大家臨走前，不要忘記到處拍拍照，打個卡！（黃寶瑩 攝）

SOOCO spa and slimming centre 設有2,000呎園景及 3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店，除了以上提及的排毒米糠酵素木浴及粉晶鹽按摩外，還有其他水療及按摩療程選擇，店舖更特設了雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，跟閨密一起做Spa、按摩實在是好友必做的「To-do List」！

現於「01空間」預訂，更可以獨家「買一送一」優惠預訂「60分鐘 SOOCO人氣全身按摩」，另外亦可以優惠價預訂「日本排毒米糠酵素木浴 (日本皇室養生法) 30mins + 面部海洋海藻排毒護理 15mins」、「一叮溶脂」及「忘憂花香水療護理 60mins」，詳情可參閱「01空間」官網！

預訂方法：01空間

店舖更特設了雙人SPA房及雙人大圓形按摩池！（黃寶瑩 攝）