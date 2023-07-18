韓國旅遊女生們注意！韓國人揭咖啡店收「貼士」真相：根本不該收

韓國旅遊！許多女生去到韓國旅遊，必定會去當地的別具特色的韓系咖啡店拍照打卡，當然同時要品嚐他們的咖啡和美食，但近日有韓國當地人發現現在韓國咖啡店有一行為讓他們都看不下去。原來是有一個韓國網民在Twitter發帖文指，近日在咖啡店和烤肉店結帳時，發現店舖要收小費，讓他們感到驚訝竟然有食店以這種方式來騙外國遊客，並提醒要注意這一行為。



韓國咖啡店收小費，讓韓國人感不解：為什麼要給小費（twitter@beanpicker）

韓國咖啡店收小費 讓韓國人感不解：為什麼要給小費

在香港有部分咖啡店也會擺小費罐，讓客人們如果覺得店員服務不錯，就擺進小費給店員，但原來這一行為在韓國並不流行。

早前，有韓國網民在咖啡店點餐時，看到菜單旁邊擺放著一個「TIP BOX」的小費罐，讓她覺得有暗示客人們在點完餐後，可以擺放零錢進小費罐內，讓她表不訝異，並稱這一行為是她在韓國沒有經歷過。

而這一帖文在Twitter發佈後，隨即引起不少韓國網民討論和感到訝異：「韓國甚麼需要給小費了？」而且不少韓國都拍下，不同咖啡店或烤肉店都開始擺放小費罐，都是擺滿一張張鈔票，猜測是不知情的遊客給的。有韓國網民紛紛留言：「為什麼要給小費」、「我確實在外國人很多的店鋪裡看到過」、「這是逃稅吧」等等質疑的留言。

韓國沒有付「小費」文化，韓國人也不讚成發展這行為（twitter@na_treeum）

韓國沒有付「小費」文化 韓國人也不讚成發展這行為

原來在韓國是沒有給「小費」、「貼士」這種文化，所以當他們看到「TIP BOX」小費罐，或是稱作「服務費」來收取，會覺得訝異並認為是在騙遊客錢。甚至有一位網民開了一個投票，詢問：「你覺得韓國的小費罐怎麼樣？」，結果是有85.7%的網民表示「不認同」，同時有網民擔心遊客們會在不知情下，付了「小費」。

因為像是在香港或國外的部分咖啡店或餐廳，在結帳櫃檯都可能會擺放小費罐，讓客人們可以隨心付，所以當遊客去韓國咖啡店看到也不訝異，甚至也會隨手放零錢進去。

韓國的《食品衛生法》菜單上標明的價格即為最終價格，已包含了附加費和服務費。（《在咖啡冷掉之前》劇照）

韓國法例指產品價格已包含附加費和服務費

隨後有其它網民補充，韓國在2013年更正的《食品衛生法》上指，菜單上標明的價格即為最終價格，已包含了附加費和服務費。即是我們去到任何一間咖啡店，無論點一杯咖啡還是一份蛋糕，所以的金額已包含了「小費」和「服務費」，其實並不需再另外付，或覺得不好意思！

旅遊時遇到不想付的小費就大膽拒絕

而這位韓國網民所引起的討論，也是希望各位愛去韓國咖啡店喝咖啡、拍照打卡的女生們，如果遇到暗示想收取小費，而你也覺得這行為不舒服的話，大膽的拒絕吧！或是假如有很友善，而你又想給小費的話就直接給該店員，不要經店家的小費罐，因為不一定能直接到店員們。