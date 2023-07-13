5大韓國人氣小眾品牌　Find Kapoor手袋服飾極搶手　韓星人手一個

翻開人氣韓星的社群媒體，除了精品大牌之外，許多小眾的韓國設計師品牌手袋的出境率也非常高！除了有優雅OL愛用、文青日常、Y2K辣妹各種不同風格之外，相對親民的價位、不容易撞款也是越來越多香港人入手的原因之一！



小編為大家介紹5個目前人氣最高的韓國小眾品牌，Get韓星私服同款！

5個高人氣的韓國小眾品牌，平靚正！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. Joseph and Stacey

就算你不認識Joseph and Stacey這個韓國小眾品牌，你也一定在社群上看到過他們家最受歡迎的百摺針織包，知性優雅，靈感自韓國傳統錢袋，有超豐富的色系與尺寸，就連秀智、宋歌人、韓昇延等一票韓星都是他們家的粉絲！

2. Matin Kim

你不可能沒見過這個風靡代購圈的韓國品牌 Matin Kim ，有著超級有識別度的金屬鐵片設計，手袋和服飾多以搶眼的色系以及異材質的拼接，風格俐落帥氣又兼具時髦個性感，加上好入手的親民價位，是韓國時下年輕人打造Y2K風的寶藏品牌！

同場加映：Hermès、LV、Gucci 15款精品旅行手袋推薦 Lisa、Rosé同款超時尚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3. Find Kapoor

Find Kapoor 可以說是韓星私服出鏡率最高的小眾品牌！除了手袋以外也有男女裝服飾，其中有著俐落線條的翻蓋包、信封包更是他們家的搶手貨。以令人深刻的簡約外型征服了鄭秀晶 Krystal、丁海寅、名模 Sora Choi等人衣櫃，就連時尚KOL也全都人手一隻，快快入手吧！

4. rosa.K

以一款獨特的老花迷你托特包成為眾多韓星愛用包的 rosa.K ！不只在韓國時尚圈佔有一席之地，在香港也很受歡迎，除了老花包之外每季推出的新品有超有話題！像是這款由少女時代俞利搶先背上的雲朵包款，羽絨服材質十分有性格不僅輕盈好裝，就連男生拿也一點都不違和，簡直就是男女通殺的寶藏單品。

同場加映：夏日穿搭｜Jennie、舒華純欲系風格4大必備單品 清純卻性感撩人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

5. Samo Ondoh

Samo Ondoh 應該是許多人第一次接觸到的韓國小眾品牌！繽紛的色系和緊跟流行的設計款式，就算沒有女神泫雅的代言，他們家的手袋也會吸引住所有人的目光。迷你蛋殼包、月牙包、保齡球袋包每一款都是人氣熱賣！想在這個夏天成為回頭率的最高的女孩的話，你一定不能錯過 Samo Ondoh！

延伸閱讀：

小資挑包看這篇！推薦4家高CP值特色「包包品牌」：泫雅同款SAMO ONDOH、法式風格VEMAR，跟韓星背同款很easy！

設計師品牌千元入手！這些時髦耳環小資族也能買

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】