周秀娜歐遊獲讚似仙子！靠4優點逆轉𡃁模負評：從了解自己建自信

周秀娜｜女星周秀娜日前於社交媒體，分享在希臘聖托里尼（Santorini）的旅遊照，氣質美貌獲網民大讚，更形容為「仙子」及「人景合一」。周秀娜入行已有17年，回顧其初出道時，因拍攝寫真集而聲名大噪，並乘著「𡃁模」熱潮深受熱捧。雖當時有不少人直斥，大部分「𡃁模」都賣弄性感，然而周秀娜形象未曾受影響，甚至愈多人對其表示欣賞，認同她多年來的努力。到底她有著甚麼特質優點，讓她多年來都維持正面形象？



周秀娜近年不時出席時尚和珠寶品牌活動，展現出高雅形象。她早前分享在「純白鎮」費拉（Fira）的造型，以白色民族風燈籠袖上衣，襯搭簡單頭箍，並在白色建築及陽光的襯托下，打造出女神的氛圍。

周秀娜｜周秀娜日前於社交媒體，分享在希臘聖托里尼（Santorini）的旅遊照。(IG@chrissienana)

周秀娜在出道前，曾在香港動漫節的動漫模特競選中獲亞軍，其後一直飾演跑龍套角色。直至2009年，她決心進軍娛樂圈，接下詩林美容集團的瘦身廣告代言，當時的港鐵站內，鋪天蓋地張貼其宣傳照，加上同年推出的「𡃁模寫真集」，令她備受關注，更踏足日本時尚天橋，人氣一時無兩，帶動整個「𡃁模」熱潮。

由於「𡃁模」一般穿著尺度較大，故引起不少人批評，甚至帶有負面印象。不過，周秀娜未受影響，更轉攻電影市場，事業更進一步，憑《29+1》和《馬達·蓮娜》，入圍香港電影金像獎影后，實力獲得認同。

周秀娜｜周秀娜在2009年推出「𡃁模寫真集」，令她備受關注。(視覺中國)

周秀娜形象正面個性1. 有計劃上進

電影對白「人沒夢想與鹹魚沒分別」，很多人雖然耳詳能詳，但實行則是另一回事。周秀娜則是充滿幹勁和上進，曾在雜誌訪問的影片中，透露過去十年來，都有達成曾經定立的目標。她在另一訪問中，亦坦言入行初期每月收入為8,000港元，並決心爭取更大成就，指當時內心有個聲音，認為現在只是起步，自己將來一定不止賺$8,000鴻

正正凡事有計劃，同時相信自己能夠做到，堅持一直以來的信念，加上做事低調，不見有太多負面新聞，令人察覺出周秀娜與賣弄性感形象的「𡃁模」不一樣。

周秀娜｜周秀娜非常了解自己的需要。(IG@chrissienana)

周秀娜形象正面個性2. 充分了解自己需要

周秀娜表示，曾有時間一直在摸索新事物，雖然過程中沒有迷失，但卻不知哪樣最適合自己，亦不了解自己的特色。她其後深入認識自己，明白自己的優缺點，選擇最適合自己的工作，同時亦會做好每件事，堅持自己的選擇，即使結果未如理想，也會覺得在過程中，已塑造出一個更好的自己。

她曾在訪問中指出，當找到最適合自己的東西，「那份自信是無人能擋！」這樣善待自己的表現，讓人被她的自信感染，甚至感到敬佩。

周秀娜｜周秀娜早前參與網絡綜藝，過程認真絕無「揸流攤」。(IG@chrissienana)

周秀娜形象正面個性3. 個性率直男仔頭

相較甜美女生的打扮，自言「男仔頭」的周秀娜，日常傾向中性打扮，曾在訪問中表示，女生衣物反讓她感不自在，同時會選擇凸顯自己優點的服飾，「懂得讓事情變得適合自己。」她亦自認沒撒嬌天份，會忍不住「打冷顫」。早前她參與網絡綜藝，雖是不少人心中的「宅男女神」，但她依然沒有「揸流攤」，拼命完成目標，更因此玩到腳抽筋，其不顧形象的搏盡精神，更叫人值得讚許。

周秀娜｜現年38歲的周秀娜對愛情灑脫。(IG@chrissienana)

周秀娜形象正面個性4. 灑脫愛情觀

女生年過30歲，最常被談及的話題，離不開結婚生仔。現年38歲的周秀娜，則對此灑脫，曾在訪問中表示感矛盾，「真的要為結婚而結婚嗎？」她亦坦言，自己會約會不同的人，從而了解自己需要怎樣的人，並認為可以相處，不等於合適，而這種寧濫莫缺的心態，更讓人從她身上，看出自信的魅力。