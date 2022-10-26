周秀娜泳照疑胸部縮水？5個習慣防老化下垂：捱夜、露腰都是大忌

【周秀娜｜胸部保養】「𡃁模始祖」周秀娜現年已有37歲，體態依然保持得宜，然而在周秀娜近日分享的泳衣照中，卻被指以往的豐滿身材「縮水」，不及當年勇。周秀娜當年憑美容公司廣告及書展寫真，引起一股「模Art」熱潮，她成名後努力轉型，以多部電影作品，如《分手100次》、《29+1》及《馬達・蓮娜》等，證明自己不只是花瓶，內在也有自己堅持的價值觀。雖然不再年輕，周秀娜仍會積極運動和控制飲食，以保持纖瘦身材，但這同時使胸部一直變細，引起網民擔心瘦過頭。



【周秀娜｜胸部保養】周秀娜在近日分享的泳衣照中，被指身材「縮水」。(IG@chrissienana)

【周秀娜｜胸部保養】周秀娜當年擁有豐滿身材。(IG@chrissienana)

【周秀娜｜胸部保養】周秀娜當年狀態超好。(寫真圖片)

不少女生減肥時，會連胸部脂肪一起減掉，使上圍不比以往豐滿。即便補充蛋白質，原來還有很多因素，令胸部下垂或扁塌，其中一個原因或與年齡有關。隨年齡增長，體內膠原蛋白流失，加上雌激素下降，使乳腺萎縮，胸部失去承托，看來像「縮水」。台灣有醫美診所近日分享胸部年齡的對照表，可見胸形會隨年齡下塌，需多以按摩保養。

【周秀娜｜胸部保養】令胸部下垂或扁塌，其中一個原因或與年齡有關。(freepik)

▼▼▼ 即便年輕也會因不同生活習慣，使胸形變得一樣。大家不妨參考以下的胸部年齡對照表，看看自己是否需要多作保養吧！▼▼▼

25歲：胸形渾圓、飽滿有肉，側面有水滴曲線，乳頭位置稍向上揚。

35歲：胸部稍成下垂，乳頭指向水平線，胸部上面脂肪輕微流失。

45歲：胸部明顯下垂，乳頭位置與原來的胸下線呈同一水平，胸部上面脂肪嚴重流失，需以內衣支撐和承托。

55歲：胸形如同梨子般上窄下寬，乳頭角度呈45度向下，並低於手臂的一半位置，而且胸前乾扁、無光澤。



繼外貌最讓人在意的保養位置，相信便是胸部。要回復原來飽滿彈性的胸形，可從飲食或按摩著手，但同時要注意以下5個「胸部縮水」習慣，以免讓胸形加快老化。

【周秀娜｜胸部保養】睡覺姿勢原來會影響胸形。(《海岸村恰恰恰》劇照)

不良習慣一：注意身體姿勢



每當肌肉疲倦時，很易將身體傾斜一側，這樣會形成不良的站姿，不僅造成腰酸背痛，更重要還會令體內血液循環減慢，胸肌變弱，致胸部不夠承托力。在睡覺時，若維持身體傾側的姿勢，易使兩邊胸部大小不一，而習慣趴睡的話，更會壓住胸部，令胸部變形。因此無論在做甚麼時，都要注意自己的身體姿勢，保持重心平衡。

不良習慣二：捱夜或睡眠不足



不少人都喜歡在晚上煲劇和打機，直至凌晨兩三點也不入睡。不過，這習慣或會令體內的女性荷爾蒙減少，致胸部縮小，並爆發暗瘡。故為健康及美麗著想，還是早點睡覺吧！

【周秀娜｜胸部保養】不少女生為擠出事業線，或會穿較原來罩杯細一碼的胸圍。(2017年UNIQLO廣告截圖)

不良習慣三：內衣尺寸不合



不少女生為擠出事業線，或會穿較原來罩杯細一碼的胸圍，讓自己胸部看來更為豐滿。若長時間穿戴的話，或會影響胸部發育，引致下垂問題出現，因此建議穿戴正確尺碼的舒適胸圍，減少對胸部的壓力。此外，胸圍用久了容易變形，繼續配戴的話，或會影響胸形和承托力，故需要定期替換。

不良習慣四：胸部會冷縮？



原來胸部也會冷縮熱脹？若體質虛寒或體溫偏低，腰部受冷會使卵巢減少分泌女性荷爾蒙，使胸部失去彈性緊緻，造成縮水問題。因此，易致體內寒涼的食物，如生冷食物或凍飲等，則需避免，同時亦可多做運動，減少穿露腰服飾，以保持腰間溫暖。

【周秀娜｜胸部保養】糖份或致出現「身胖胸瘦」的反效果。(IG@heidibibe)

不良習慣五：別再吃太多糖分



甜品誘惑難以抵擋，特別是在午餐後，都想飲杯全糖的珍珠奶茶。不過，據台灣整型外科醫師廖國鈞提到，若在飲食中攝取大量白糖，會降低體內的基礎代謝和溫度，不僅容易致肥，也讓胸部脂肪難以積存，出現「身胖胸瘦」的反效果。