小諧星｜周秀娜與Edan演禁忌戀　曾被斥胸大無腦花10年洗底成功？

【小諧星／Edan／呂爵安／周秀娜】男子組合Mirror成員24歲Edan（呂爵安）推出全新單曲《小諧星》，新歌MV邀請36歲周秀娜擔任女主角，二人上演「禁忌戀」成為熱話。曾是一代「性感女神」的周秀娜以模特兒身份出道，迅速成名也伴隨不少批評聲音。近年積極轉型的周秀娜收起性感，立志做好演員的她成長蛻變之路十分勵志？



36歲周秀娜與24歲Edan（呂爵安）在MV中發展感情線。（《小諧星》MV截圖）

Edan（呂爵安）新歌《小諧星》周秀娜做女主角 二人差12歲上演「禁忌戀」



因主演港版《大叔的愛》主角「田一雄」，而爆紅的男子組合Mirror成員Edan（呂爵安），趁勢推出個人全新單曲《小諧星》，承接上首人氣單曲《E先生連環不幸事件》，今次Edan繼續行悲情路線，唱出單戀悲曲。更讓人矚目的是Edan新曲MV邀請了「性感女神」周秀娜擔任女主角，又請來彭秀慧（KP）及陸駿光客串演出，可謂星光熠熠。

《小諧星》MV中周秀娜飾演的角色已有伴侶，卻與「鋼琴老師」（Edan 飾）在朝夕相處下暗生情愫，二人上演「禁忌戀」，甜蜜之餘卻帶有淡淡的憂傷，《小諧星》故事以開放性結局作結，交由觀眾自行解讀，引起網上熱烈討論，今次周秀娜在《小諧星》MV中飾演美女人妻與小自己12歲的Edan發展感情線同樣造成熱話。

周秀娜於Edan（呂爵安）新歌《小諧星》MV擔任女主角引起熱話。（《小諧星》MV截圖）

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36歲周秀娜蛻變之路艱辛 花10年轉型成功



提及周秀娜，許多人的印象仍停留在她「𡃁模」時期，樣貌甜美、身材火辣的印象，初出道時周秀娜就有「翻版樂基兒」之稱，靠豐滿上圍、火辣誘人的身材，大膽性感的形象迅速上位，周秀娜於2009年推出個人首本寫真集《Kissy Chrissie》掀起性感旋風，成功突圍而出成為一代「性感女神」。不過迅速成名的背後，也伴隨不少批評聲音，周秀娜曾被指刻意靠「走光」及賣弄性感搏出位，質疑聲不絕於耳。

周秀娜初出道時就被封為「性感女神」，昔日形象濃艷又性感。（《絕代雙嬌》劇照）

周秀娜中五畢業自認無墨水 曾當街被斥胸大無腦

年紀輕輕便成名的周秀娜，學歷資質都備受質疑，她自認自己中五畢業沒有墨水，靠工作累積經驗及學習，有指曾經當街被路人斥「胸大無腦」，而出名情商高的周秀娜面對批評聲只是風輕雲淡地帶過，十年磨一劍，她決心要做好自己。

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剛出道時周秀娜雖然是宅男女神，然而負評聲音也不絕，極具話題性的性感作風也讓她極速躥紅。不過，由始至終周秀娜的入行目標就是做一名演員，離開寫真界由性感模特兒轉型為演員，「𡃁模」出身的周秀娜自轉戰影視圈，為演員之路努力拼搏，慢慢洗脫「花瓶」形象，出演多部影視作品磨練演技，出道超過十年的她終於靠實力證明自己做演員的決心，堅韌精神獲得肯定。

周秀娜一開始大多出演性感角色。（《小男人週記3》劇照）

轉型為演員後，希望有朝一日，人們在街上會對我說：『我很喜歡看你演戲』！ 周秀娜

渴望演戲的周秀娜曾分享做過等待12個小時卻只拍攝一個鏡頭的臨時演員，她仍享受其中。踏上演員之路扭轉大眾對她的刻板印象並不容易，一開始出演的角色大多設定性感，但她仍不放棄，雖然很多作品只是做配角，也並沒有令她大紅大紫，但是周秀娜出演的角色漸漸出現改變，變得有血有肉，不再是賣弄身材的「花瓶」角色。

周秀娜旨在做演員以實力證明自己決心。（chrissienana@IG）

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周秀娜出道8年後終獲提名影后 用演技實力證明自己

2017年周秀娜憑電影《29+1》中「林若君」一角演技大爆發，沒有性感裝扮也沒有濃妝艷抹，周秀娜單憑演技演繹出邁入30歲的輕熟女心聲，實力終獲肯定，獲提名第37屆香港電影金像獎「最佳女主角」，用演技實力證明自己的努力與蛻變，讓「演員周秀娜」深入人心。

周秀娜在電影《29+1》展現另一面讓觀眾刮目相看。（《29+1》劇照）

十年前我還是模特兒，生活、收入都不穩定，曾經掙扎是否應該放棄，但我很想拍電影，問我最大的興趣真的就是演戲。 周秀娜

除了《29+1》之外，我也很想有另外的一些代表作，讓觀眾看見原來我也可以做到其他角色，讓大家記得。 周秀娜

▼▼▼【按圖看】周秀娜性感花瓶蛻變成實力演員，角色回顧愈來愈「密實」?▼▼▼

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周秀娜追尋演員夢不易，跌跌撞撞她仍堅持走下去。（chrissienana@IG）

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